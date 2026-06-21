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World Cup GOAT GFXGetty/GOAL
Mark Doyle

Çeviri:

Lionel Messi, Pelé ve Dünya Kupası tarihinin en iyi 10 oyuncusu – sıralaması

Opinion
Dünya Kupası
L. Messi
D. Maradona
K. Mbappe
Z. Zidane
F. Beckenbauer
Arjantin
Brezilya
Almanya
Fransa
FEATURES

Dünya Kupası’ndan daha büyük bir spor etkinliği yoktur. Profesyonel futbolun zirvesi olan bu turnuva, dünya çapında süperstarların doğduğu, hayallerin sona erdiği ve efsanelerin sonsuza dek yaşandığı yerdir. Bazen tek bir gol, tek bir pas, tek bir top çalma, tek bir blok ya da tek bir kurtarışla, daha önce pek tanınmayan bir oyuncu ulusal bir kahramana dönüşebilir ve adı, bir ülkenin kolektif bilincine sonsuza dek kazınır.

Peki, en iyilerin en iyileri, Dünya Kupası’nın en seçkin isimleri kimlerdir? Hangi oyuncular bu sporun en görkemli sahnesini eşsiz bir şekilde aydınlatmıştır? Burada, sadece bir Dünya Kupası’nda değil, pek çok turnuvada silinmez bir iz bırakmış efsanevi isimlerden bahsediyoruz.

Aşağıda GOAL, turnuva tarihinin en iyi 10 oyuncusunu sıralayarak imkansızı başarmaya çalışıyor. Bu görev o kadar zor ki, Garrincha, Vava, Jairzinho, Romario, Paolo Rossi, Paolo Maldini, Lothar Matthaus, Uwe Seeler, Michel Platini, Bobby Moore, Johan Cruyff ve Mario Kempes gibi isimleri listeye almamamızın gerçekten akıllıca olup olmadığını hâlâ merak ediyoruz!...

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    10Miroslav Klose (Almanya)

    Miroslav Klose, tüm zamanların en iyi oyuncularından biri mi? Hayır, kesinlikle değil. Kulüp düzeyinde Klose her zaman çok iyi bir forvetti, ancak hiçbir zaman gerçekten büyük bir forvet olamadı — Lazio’da bir nevi efsane sayılsa da.

    Ancak milli takımda Klose bambaşka bir oyuncuydu; bencil olmayan bir forvet olmasına rağmen gol yağdırıyordu. Nitekim Alman oyuncu, milli takımda 137 maçta 71 gol attı. Dikkat çekici bir şekilde, bu gollerin 16’sı Dünya Kupası finallerinde geldi; bu sayede 2006 Altın Ayakkabı ödülünün sahibi, 2014 Brezilya Dünya Kupası’nda Ronaldo’yu geçerek turnuvanın tüm zamanların en golcü oyuncusu unvanını ele geçirdi.

    Oldukça uygun bir şekilde, Klose bu rekoru, Almanya’nın Belo Horizonte’de Brezilya’yı 7-1’lik sansasyonel bir skorla mağlup ettiği maçta kesin olarak ele geçirdi; aynı akşam, dört Dünya Kupası yarı finalinde üst üste forma giyen ilk oyuncu oldu.

    İstikrar açısından Klose gerçekten bir o kadar da özeldi ve 2014 finalinde ülkesinin Arjantin’i yenmesine yardımcı olduktan sonra uluslararası kariyerine veda ederken, daha iyi bir son hayal edemezdi.

    Elbette, bu tarihi gol rekoru artık Lionel Messi tarafından eşitlendi; ancak Klose bununla bir sorunu yok, zira kendisi Arjantinli “deha”nın “büyük hayranı” olduğunu söylüyor.

    Yine de Klose, o sınıftaki bir oyuncu olmasa da, Gary Lineker’in de belirttiği gibi, hava toplarında inanılmazdı (sadece 2002 Dünya Kupası’nda beş kafa golü attı!) ve ülkesi için neredeyse her zaman gol üreten üstün bir “gol avcısı”ydı. Nitekim, Klose’nin gol attığı maçlarda Almanya hiç yenilmedi!

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    9Zinedine Zidane (Fransa)

    Futbol tarihinin en etkileyici karakterlerinden biri olan Zinedine Zidane, zarif olduğu kadar değişken bir kişiliğe sahipti; kusurlu bir deha olmasının en tipik örneğiydi. Bu ikilem, hiçbir yerde Dünya Kupası’nda olduğu kadar net bir şekilde ortaya çıkmamıştı.

    Zidane’ın 1998’deki ilk Dünya Kupası macerası, grup aşamasında Suudi Arabistanlı Fuad Anwar’a tekme attığı için aldığı anlamsız bir kırmızı kart yüzünden neredeyse erken sona erecekti; ancak Fransa, onsuz çeyrek finale yükseldi ve hücum orta saha oyuncusu, Brezilya’yı şok edici bir şekilde mağlup ettikleri final maçında attığı iki golle ev sahibi ülkeye Dünya Kupası’nı kazandırdı.

    Les Bleus, dört yıl sonra Japonya ve Güney Kore’de ilk turda şok bir şekilde elendi ve Zidane, ülkesinin 2006 Dünya Kupası kampanyasına katılmak için milli takımdan emeklilik kararından vazgeçirildi.

    "Söyleyeceğim şey abartılı gelebilir, ama gerçek bu: Tanrı var ve Fransa milli takımına geri döndü," diye coşkuyla konuştu Thierry Henry, Almanya'daki turnuva öncesinde.

    Zidane’ın performansları şüphesiz ilahi düzeydeydi, ancak birbiri ardına sergilediği zahmetsiz mükemmellikle Fransa’yı finale taşıdıktan sonra, Berlin’de yine öfkesine yenik düştü; burada, Fransız oyuncunun kız kardeşine hakaret eden Marco Materazzi’ye, insanlık tarihinin tartışmasız en ünlü kafa atışıyla kırmızı kart gördü.

    Zidane daha sonra, “Tutkum, öfkem ve kanım beni böyle tepki vermeye itti,” diye açıkladı. Ancak vizyonu, inceliği ve kararlılığı, onu turnuvanın Altın Top ödülünü hak eden bir şampiyon yaptı.

  • KYLIAN MBAPPE FRANCEGetty Images

    8Kylian Mbappé (Fransa)

    Kylian Mbappé, Şampiyonlar Ligi’ni ya da Ballon d’Or ödülünü hiç kazanmadı ve henüz 27 yaşında. Ancak bu Fransız forvetin Dünya Kupası efsanesi olarak kabul edilmesi, şimdiden tartışmasız bir gerçektir.

    2018'de Rusya'da katıldığı ilk Dünya Kupası finallerinde Mbappé, Fransa'nın zaferi sırasında dört gol atarak (biri final maçında olmak üzere) Turnuvanın En İyi Genç Oyuncusu seçildi ve böylece 1958'de Pelé'den bu yana bunu başaran ilk genç oyuncu oldu. Brezilyalı efsane, sosyal medyada "Kulübe hoş geldin" yazmıştı. "Yanımda birinin olması harika."

    Dört yıl sonra Mbappé, Dünya Kupası finalinde tarihte sadece ikinci kez bir hat-trick yaparak, daha önce sadece Geoff Hurst’un yer aldığı seçkin bir kulübe katıldı. Bu, üst üste ikinci şampiyonluğu kazanmak için yeterli olmadı, ancak Mbappé’ye Altın Ayakkabı ödülünü kazandırdı ve sadece finallerdeki toplam gol sayısını dörde çıkardı; bu, turnuva tarihindeki herhangi bir oyuncudan daha fazla.

    Senegal karşısında attığı iki golle üçüncü turnuvasına başlayan Mbappé, finallerde sadece 15 maçta 14 gol atarak tüm zamanların en çok gol atan oyuncular listesinde dördüncü sıraya yükseldi; bu da bu rekoru da çok geçmeden kıracağının neredeyse kesin olduğu anlamına geliyor.

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    7Gerd Müller (Almanya)

    Gerd Müller, futbol tarihinin gördüğü en büyük gol avcısıydı. Bayern Münih efsanesi, ilk beş yarda mesafede yıldırım hızındaydı ve kısa boylu ve tıknaz olmasına rağmen hava toplarında inanılmazdı.

    Ancak her şeyden daha önemlisi, Müller'in son derece keskin bir golcü içgüdüsüne sahip olmasıydı; bu da onu ceza sahasının en tehlikeli avcısı yapıyordu. Nitekim Franz Beckenbauer, kulüp ve milli takım kariyerinin neredeyse tamamını Müller'in rakibi olarak değil, onunla birlikte oynayarak geçirdiğine memnun olduğunu itiraf etmişti; çünkü antrenmanlarda bile bu vatandaşı karşısında hiçbir zaman üstünlük sağlayamamıştı.

    Müller, Almanya milli takımında inanılmaz bir gol ortalamasına sahipti (62 maçta 69 gol) ve dikkat çekici olan, Dünya Kupası’nda da aynı derecede golcü olmasıydı.

    İki turnuvada toplam 13 maça çıkan bu kısa boylu forvet, 1974'te Hollanda'ya karşı oynanan ve Almanya'nın kendi sahasında kazandığı final maçındaki galibiyet golü de dahil olmak üzere 14 gol attı.

    “Daha güzel goller attım,” diye itiraf etmişti Müller daha sonra, “ama en önemlisi bizi dünya şampiyonu yapan goldu.” Ve bu gol, onun Dünya Kupası efsanesi olarak yerini sağlamlaştırdı.

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    6Cafu (Brezilya)

    İtalya’da Cafu, “Il Pendolino” (yüksek hızlı tren) olarak tanındı; bu lakap, her maçın 90 dakikası boyunca saha kenarında bir aşağı bir yukarı koşan bir sağ bek için tam da uygun bir takma addı. Sir Alex Ferguson bir keresinde, Brezilyalı oyuncunun bu olağanüstü çalışma temposunu sürdürebilmesi için iki kalbi olması gerektiğini söyleyerek şaka bile yapmıştı.

    Cafu şüphesiz doğaüstü bir yeteneğe sahipti ve savunma görevlerini asla ihmal etmeden etkili bir şekilde ek bir kanat oyuncusu gibi görev yapma konusundaki olağanüstü yeteneğini taklit etmeye çalışan bir nesil sağ bekler için ilham kaynağı oldu.

    Görünüşte yorulmak bilmeyen ve herkes tarafından sevilen Cafu, toplamda dört Dünya Kupası’na katıldı ve rekor niteliğinde üç finalde forma giydi. Aslında 1994’teki final maçına ilk 11’de başlamamıştı, ancak Jorginho’nun sakatlığı üzerine erken bir zamanda oyuna girdi ve Brezilya’nın İtalya’ya karşı penaltı atışlarında galip gelmesini sağlayan gol yememe başarısında rol oynadı.

    Ancak Fransa '98 geldiğinde Cafu, dünyanın en iyi hücumcu sağ beklerinden biri olarak kabul ediliyordu ve Selecao finalde ev sahibi takıma yenilse de, Brezilya'nın Yokohama'da Almanya'yı 2-0 mağlup etmesinin ardından Cafu ikinci Dünya Kupası şampiyonluğunu - ve kaptan olarak ilk şampiyonluğunu - kazandı.

    Bu, Cafu’nun kariyerinin zirve anıydı ve turnuva tarihinin en unutulmaz görüntülerinden birinde, podyumun tepesinde tehlikeli bir şekilde durarak kupayı havaya kaldırırken herkesten başını yukarı çıkaran Cafu, içinden “Görev tamamlandı” diyedüşündü.

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    5Franz Beckenbauer (Almanya)

    Glenn Hoddle bir keresinde “büyük bir oyuncunun ayırt edici özelliği, farklı dönemlerde de aynı derecede etkili olabilme yeteneğidir” demişti. O, futbolun büyük bir dönüşüm geçirdiği bir dönemde arka arkaya üç Dünya Kupası’nda forma giyen Franz Beckenbauer’den bahsediyordu — ve o, bu dönüşümün ön saflarında yer aldığı için üç turnuvada da parladı.

    "Der Kaiser", çok yönlü bir orta saha oyuncusuydu; savunmaya kaydırıldı ve "sweeper" rolünü icat etmemiş olsa da, bu rolün en büyük temsilcisi oldu.

    Beckenbauer, Batı Almanya’nın 1966 Dünya Kupası’nda ikincilik elde etmesinde kilit bir rol oynadı; finale kadar olan yolda dört gol attı ve dört yıl sonra Meksika’da İngiltere’ye karşı kazanılan ünlü galibiyette de gol attı. Ancak onun bu turnuvadaki en unutulmaz anı, İtalya’ya karşı epik bir yarı final maçında Almanya’nın kendisine ayrılan iki oyuncu değişikliğini çoktan kullanmış olmasına rağmen sahadan çıkmayı reddederek, kolu çıkmış ve askıya alınmış halde “Yüzyılın Maçı”nı tamamlamasıdır.

    Böylece, dünyanın dört bir yanındaki tarafsız taraftarlar, Johan Cruyff ve Hollanda’nın diğer “Toplam Futbolcuları”nın 1974 Dünya Kupası finalinde mağlup tarafta kalmasını büyük bir üzüntüyle izlerken, Batı Almanya’nın Münih’te Hollanda’yı 2-1 mağlup etmesinin ardından Beckenbauer’in nihayet kupayı kaldırmayı hak etmediğini kimse iddia edemezdi. Karl-Heinz Rummenigge’nin de ifade ettiği gibi, o hem stil hem de yetenek açısından çok yönlü bir futbolcu olan “mükemmel oyuncuydu”.

  • Brazilian forward Ronaldo celebrates after scoringAFP

    4Ronaldo (Brezilya)

    Ronaldo’nun 1998 Dünya Kupası finali öncesinde neden bir kasılma krizi geçirdiği hâlâ bir gizem olarak kalıyor. Ancak bildiğimiz şey, Brezilyalı forvetin Paris’teki maça çıkacak zihinsel ve fiziksel durumda olsaydı, maçın çok farklı bir hal alacağıdır.

    O dönemde futbolda ondan daha çok korkulan bir forvet yoktu. ‘O Fenomeno’, lakabının hakkını tam anlamıyla veriyordu; daha önce hiç görmediğimiz bir oyuncuydu; bir sprinterin patlayıcı hızı ve atletizmine sahip olmasının yanı sıra bir kanat oyuncusunun göz kamaştırıcı becerileriyle de donatılmış bir forvetti. Sonuç olarak, Brezilya’nın Fransa’ya 3-0 yenildiği maçta her zamanki halinin gölgesi olsa da, Ronaldo bir dizi sansasyonel performansının ardından turnuvanın en iyi oyuncusu seçildi.

    Tuhaf bir şekilde, 2002 Altın Top ödülünü kaçırmış ve bu ödül garip bir şekilde Oliver Kahn’a gitmişti; ancak Güney Kore ve Japonya’da düzenlenen turnuva, Ronaldo’nun kendini affettirme hikayesiydi. Brezilya’nın 9 numarası, final maçında attığı iki gol de dahil olmak üzere yedi maçta sekiz gol attı.

    "Neler olduğunu yavaş yavaş idrak ediyorum," dedi merkez forvet, neredeyse dört yıl süren aralıksız sakatlık sorunlarının ardından. "Mutluluğum ve duygularım o kadar büyük ki, bunu anlamak zor. Daha önce de söylemiştim, benim için en büyük zaferim yeniden futbol oynamak, yeniden koşmak ve yeniden gol atmaktı. Ancak bu zafer, beşinci dünya şampiyonluğumuzla, benim iyileşmemi ve tüm takımın emeklerini taçlandırdı."

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    3Diego Maradona (Arjantin)

    Hiç kimse 1986’da Diego Maradona gibi bir Dünya Kupası’na damgasını vurmamıştır. Futbol tarihinin gördüğü en yetenekli oyuncu, gücünün zirvesindeydi ve her şeyden daha da önemlisi, tamamen futbola odaklanmıştı.

    Napoli'de aşırı keyifçi bir yaşam sürmesiyle tanınan Maradona, dört yıl önce İspanya'da yaşadığı travmatik turnuvanın telafisini yapmak amacıyla Meksika '86 için aylarca süren bir hazırlık sürecinde fiziksel olarak en iyi formuna ulaşmaya çalıştı. O turnuvada, beş maç boyunca arka arkaya acımasız faullere maruz kaldıktan sonra, Arjantin'in ikinci grup aşamasının son maçında Brezilya karşısında kırmızı kart görmüştü.

    Ancak Meksika’da Maradona’yı durdurmak imkansızdı. Arjantin, ikinci şampiyonluğuna giderken 14 gol attı; kaptanları bu gollerin 10’unda doğrudan rol oynadı. Elbette, Maradona’yı tanımlayan, İngiltere’ye karşı çeyrek finalde attığı iki gol oldu; bunlardan birini “Tanrı’nın Eli” ile, diğerini ise sol ayağıyla attı.

    Maradona’nın Dünya Kupası’ndaki mirası, daha sonra 1994 ABD Dünya Kupası’nda doping testinden geçememesi nedeniyle lekelendi ve o, futbol dünyasının en tartışmalı isimlerinden biri olmaya devam ediyor. Ancak, onun bir Dünya Kupası efsanesi olduğu gerçeği kesinlikle tartışılmaz. Maradona’nın tüm kariyeri, eski takım arkadaşı Jorge Valdano’nun sözleriyle ifade edersek, “o ve tüm dünya” arasındaydı ve 1986 Meksika’sında o kazandı.

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    2Lionel Messi (Arjantin)

    15 yılı aşkın bir süredir Lionel Messi, futbol tarihindeki diğer oyunculardan kendisini ayıran, istikrarlı bir mükemmellik sergiledi. Ancak, Dünya Kupası’nı henüz kazanamamış olması nedeniyle “tüm zamanların en iyisi” statüsü sorgulanmaya devam ediyordu. Messi, 2014 yılında bu hedefe çok yaklaşmıştı; o yıl Altın Top ödülünü kazanmış olsa da, her şeyden çok arzuladığı kupa elinden kaçmıştı; Arjantin, Rio de Janeiro’da Almanya’ya uzatmalarda acı bir mağlubiyet yaşamıştı.

    Bu nedenle, 2018 Rusya Dünya Kupası’nda ülkesinin Fransa’ya karşı son 16 turunda elenmesinin ardından Messi’nin fırsat penceresi kapanmış gibi görünüyordu. Ancak dört yıl sonra Katar’da, 35 yaşındaki Messi, 1986’daki Diego Maradona’dan bu yana Dünya Kupası’nda görülen en muhteşem bireysel performansı sergileyerek yaşın getirdiği sınırlara meydan okudu.

    Arjantin'i utanç verici bir ilk tur elenmesinden kurtardıktan sonra, grup aşaması, son 16, çeyrek final, yarı final ve finalde gol atan tarihteki ilk oyuncu oldu. Ayrıca eleme aşamasındaki her turda Maçın En İyi Oyuncusu seçildi ve ikinci Altın Top ödülünü (bu da bir rekor) alması artık formalite haline geldi.

    Messi’nin, Arjantin’in Fransa’yı penaltı atışlarında mağlup etmesiyle Katar’daki futbol macerasını fiilen tamamladıktan sonra uluslararası sahneden çekilmesi bekleniyordu; ancak altıncı kez Dünya Kupası finallerine geri döndü ve şimdiden turnuvanın tüm zamanların en çok gol atan oyuncuları listesinde Miroslav Klose ile eşit duruma geldi. Bu da, futbol tarihinin en iyisi olarak kabul edilen bu oyuncunun yakında bu şöhretli listenin zirvesine tırmanma ihtimalinin artık çok yüksek olduğu anlamına geliyor.

  • Pele Brazil Italy 1970 World Cup finalGOAL

    1Pele (Brezilya)

    En azından şimdilik 1 numara olabilecek başka kim olabilir ki, “Kral” olarak bilinen bu adamdan başka?! Pelé, tarihte üç kez Dünya Kupası şampiyonluğuna ulaşan takımların bir parçası olmuş tek futbolcudur; 1962’de Brezilya’nın Dünya Kupası zaferinde sakatlığı nedeniyle sadece küçük bir rol oynamış olsa da, hem 1958’de hem de 1970’te turnuvanın yıldızıydı.

    Pele, İsveç’te Jules Rimet Kupası’nı kaldırdığında henüz 17 yaşındaydı. Orada Brezilya milli takımının ilk on birine girmeyi başaran Pele, eleme turlarında adeta patlama yaşadı; çeyrek finalde Galler’e karşı galibiyet golünü attı, yarı finalde Fransa’yı 5-2 yendikleri maçta tarihi bir hat-trick yaptı ve finalde ev sahibi ülkeyi mağlup ettikleri maçta iki gol attı. Aslında turnuvanın Altın Ayakkabı ödülünü, rekor niteliğindeki 13 golle Just Fontaine kazandı, ancak Fransız forvet daha sonra, “Pele’yi gördüğümde, kramponlarımı rafa kaldırmam gerektiğini hissettim,” diye itiraf etti.

    On iki yıl sonra Meksika’da Pelé, futbol tarihinin tartışmasız en iyi milli takımı, takımın sembolü olan 10 numaralı oyuncunun dehası sayesinde önlerine çıkan her rakibi silip süpürürken, kendi şaheserini yarattı. Pelé, finalde İtalya’ya karşı alınan efsanevi 4-1’lik galibiyette attığı gol de dahil olmak üzere toplamda dört gol attı.

    Azzurri’nin savunma oyuncusu Tarcisio Burgnich daha sonra şöyle açıkladı: “Maçtan önce kendime, ‘O da herkes gibi etten ve kemikten ibaret’ demiştim. Ama yanılmışım.”