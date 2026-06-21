Lionel Messi, Pelé ve Dünya Kupası tarihinin en iyi 10 oyuncusu – sıralaması

Futbol tarihinin en etkileyici karakterlerinden biri olan Zinedine Zidane, zarif olduğu kadar değişken bir kişiliğe sahipti; kusurlu bir deha olmasının en tipik örneğiydi. Bu ikilem, hiçbir yerde Dünya Kupası’nda olduğu kadar net bir şekilde ortaya çıkmamıştı.
Zidane’ın 1998’deki ilk Dünya Kupası macerası, grup aşamasında Suudi Arabistanlı Fuad Anwar’a tekme attığı için aldığı anlamsız bir kırmızı kart yüzünden neredeyse erken sona erecekti; ancak Fransa, onsuz çeyrek finale yükseldi ve hücum orta saha oyuncusu, Brezilya’yı şok edici bir şekilde mağlup ettikleri final maçında attığı iki golle ev sahibi ülkeye Dünya Kupası’nı kazandırdı.
Les Bleus, dört yıl sonra Japonya ve Güney Kore’de ilk turda şok bir şekilde elendi ve Zidane, ülkesinin 2006 Dünya Kupası kampanyasına katılmak için milli takımdan emeklilik kararından vazgeçirildi.
"Söyleyeceğim şey abartılı gelebilir, ama gerçek bu: Tanrı var ve Fransa milli takımına geri döndü," diye coşkuyla konuştu Thierry Henry, Almanya'daki turnuva öncesinde.
Zidane’ın performansları şüphesiz ilahi düzeydeydi, ancak birbiri ardına sergilediği zahmetsiz mükemmellikle Fransa’yı finale taşıdıktan sonra, Berlin’de yine öfkesine yenik düştü; burada, Fransız oyuncunun kız kardeşine hakaret eden Marco Materazzi’ye, insanlık tarihinin tartışmasız en ünlü kafa atışıyla kırmızı kart gördü.
Zidane daha sonra, “Tutkum, öfkem ve kanım beni böyle tepki vermeye itti,” diye açıkladı. Ancak vizyonu, inceliği ve kararlılığı, onu turnuvanın Altın Top ödülünü hak eden bir şampiyon yaptı.