Lionel Messi, Pelé, Kylian Mbappé ve Dünya Kupası tarihinin en iyi 10 oyuncusu – sıralaması

Futbol tarihinin en etkileyici karakterlerinden biri olan Zinedine Zidane, zarif olduğu kadar değişken bir kişiliğe sahipti; kusurlu dehanın tam bir örneğiydi. Bu ikilem, hiçbir yerde Dünya Kupası’nda olduğu kadar net bir şekilde ortaya çıkmamıştı.
Zidane’ın 1998’deki ilk Dünya Kupası macerasına, grup aşamasında Suudi Arabistanlı Fuad Anwar’ın ayağına basması nedeniyle aldığı anlamsız bir kırmızı kart yüzünden neredeyse erken bir son verilebilirdi; ancak Fransa, onsuz çeyrek finale yükseldi ve hücum orta saha oyuncusu, Brezilya’yı şok edici bir şekilde mağlup ettikleri final maçında attığı iki golle ev sahibi ülkeye Dünya Kupası’nı kazandırdı.
Dört yıl sonra Japonya ve Güney Kore’de düzenlenen turnuvada Les Bleus, ilk turda şaşkınlık yaratan bir şekilde elendi ve Zidane, ülkesinin 2006 Dünya Kupası kampanyasına katılmak için milli takımdan emeklilik kararından vazgeçirildi.
"Söyleyeceğim şey abartılı gelebilir, ama bu gerçek: Tanrı var ve Fransa milli takımına geri döndü," diye coşkuyla konuştu Thierry Henry, Almanya'daki turnuva öncesinde.
Zidane’ın performansları şüphesiz ilahi düzeydeydi, ancak birbiri ardına sergilediği zahmetsiz mükemmellikle Fransa’yı finale taşıdıktan sonra, Berlin’de yine öfkesine yenik düştü; burada, Fransız oyuncunun kız kardeşine hakaret eden Marco Materazzi’ye, insanlık tarihinin tartışmasız en ünlü kafa atışıyla kırmızı kart gördü.
Zidane daha sonra, “Tutkum, öfkem ve kanım beni böyle tepki vermeye itti,” diye açıkladı. Ancak vizyonu, inceliği ve kararlılığı, onu turnuvanın Altın Top ödülünü hak eden bir şampiyon yaptı.