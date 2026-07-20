Lionel Messi, Pelé, Kylian Mbappé ve Dünya Kupası tarihinin en iyi 10 oyuncusu – sıralaması

Miroslav Klose, tüm zamanların en iyi oyuncularından biri mi? Hayır, kesinlikle değil. Kulüp düzeyinde Klose her zaman çok iyi bir forvetti, ancak hiçbir zaman gerçekten büyük bir forvet olamadı — Lazio’da bir nevi efsane sayılsa da.

Ancak milli takımda Klose bambaşka bir oyuncuydu; bencil olmayan bir forvet olmasına rağmen gol yağdırıyordu. Nitekim Alman oyuncu, milli takımda 137 maçta 71 gol attı. Dikkat çekici bir şekilde, bu gollerin 16’sı Dünya Kupası finallerinde geldi; bu sayede 2006 Altın Ayakkabı ödülünün sahibi, 2014 Brezilya Dünya Kupası’nda Ronaldo’yu geçerek turnuvanın tüm zamanların en golcü oyuncusu unvanını ele geçirdi.

Oldukça uygun bir şekilde, Klose bu rekoru, Almanya’nın Belo Horizonte’de Brezilya’yı 7-1’lik sansasyonel bir skorla mağlup ettiği maçta kesin olarak ele geçirdi; aynı akşam, dört Dünya Kupası yarı finalinde üst üste forma giyen ilk futbolcu oldu.

İstikrar açısından Klose gerçekten eşsizdi ve 2014 finalinde ülkesinin Arjantin’i yenmesine yardımcı olduktan sonra uluslararası kariyerine veda ederken, daha iyi bir son hayal edemezdi.

Elbette, bu tarihi gol rekoru artık Lionel Messi tarafından eşitlendi; ancak Klose bununla bir sorunu yok, zira kendisi Arjantinli “deha”nın “büyük hayranı” olduğunu söylüyor.

Yine de Klose, o sınıftaki bir oyuncu olmasa da, Gary Lineker’in de belirttiği gibi, hava toplarında inanılmazdı (sadece 2002 Dünya Kupası’nda beş kafa golü attı!) ve ülkesi için neredeyse her zaman gol üreten üstün bir “gol avcısı”ydı. Nitekim, Klose’nin gol attığı maçlarda Almanya hiç yenilmedi!