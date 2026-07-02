Pochettino, Balogun’un rakibine zarar verme niyetinde olmadığını vurgulayarak, kırmızı kart kararına şiddetle karşı çıktı. ABD Milli Takımı teknik direktörü ayrıca, forvetin bir sonraki maçı kaçıracağını öğrendikten sonra hayal kırıklığına uğradığını da açıkladı.

"Bana göre mi? Kesinlikle kırmızı kartlık bir hareket değildi," dedi Pochettino. "Asla oyuncunun üzerine basma niyeti yoktu. Bu, futbolda kazara meydana gelen normal bir hareketti.

"O çok hayal kırıklığına uğradı. Kasıtlı olmayan bir hareketti, üzgün. Bu duyguyu değiştirmek için yapabileceğimiz bir şey yok. Futbol budur. Elbette performansımıza katkı sağlayacak ve umarım bir sonraki tura geçebiliriz ki tekrar forma giyebilsin."

Buna ek olarak, Weston McKennie de teknik direktörüne katılarak, soyunma odasındaki oyuncuların hakemin kararından hayal kırıklığına uğradığını belirtti. O şöyle konuştu: "Tekrar izlemedim, ama arkadaşlar soyunma odasında bu konuyu konuşuyorlar ve tabii ki hakemin verdiği bir karar olduğunu anlıyorum, ancak bence bu karar tartışmalı.

"Turnuva boyunca başka oyunculara karşı da kart gösterilmeyen pek çok benzer pozisyon olduğunu düşünüyorum, bu yüzden hayal kırıklığı yaratıyor ve bu karara nasıl vardıkları konusunda bir fikrim yok. Ama evet, takım arkadaşlarımın söylediklerine göre bunun kırmızı kartlık bir pozisyon olduğunu düşünmüyorum. En fazla sarı kartlık bir pozisyon olabilir, ama kasıtsız bir hareket."