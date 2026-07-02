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Lionel Messi paçayı kurtardı! Öfkeli ABD Milli Takımı, Arjantin kaptanının cezasız kalan faulüne benzeyen Folarin Balogun’un Dünya Kupası’ndaki kırmızı kartı karşısında şaşkına döndü
Balogun’un oyundan atılmasının ardından USMNT’de istikrar sorunu gündeme geldi
ABD, Bosna’ya karşı zorlu bir mücadelenin ardından 2-0’lık bir galibiyet elde etti, ancak bu sonuç, 64. dakikada Balogun’un oyundan atılmasıyla gölgelendi. Uzun süren bir VAR incelemesinin ardından, forvet oyuncusu top için girdiği mücadelede ayağı Tarik Muharemovic’in ayak bileğine değdiği için doğrudan kırmızı kart gördü.
Eski ABD Milli Takımı savunma oyuncusu Lalas'ın, turnuvanın daha önceki aşamalarında Messi'nin Cezayir'e karşı yaptığı bir mücadeleden görüntüleri paylaşmasıyla bu karar hızla gündeme oturdu. Lalas, iki olayın benzer olduğunu savunurken, Messi'nin herhangi bir disiplin cezası almadan kurtulduğunu belirtti; bu da hakemlik ve VAR kararlarının tutarlılığı konusunda eleştirilere yol açtı.
- Getty Images Sport
Pochettino bu kararı eleştiriyor
Pochettino, Balogun’un rakibine zarar verme niyetinde olmadığını vurgulayarak, kırmızı kart kararına şiddetle karşı çıktı. ABD Milli Takımı teknik direktörü ayrıca, forvetin bir sonraki maçı kaçıracağını öğrendikten sonra hayal kırıklığına uğradığını da açıkladı.
"Bana göre mi? Kesinlikle kırmızı kartlık bir hareket değildi," dedi Pochettino. "Asla oyuncunun üzerine basma niyeti yoktu. Bu, futbolda kazara meydana gelen normal bir hareketti.
"O çok hayal kırıklığına uğradı. Kasıtlı olmayan bir hareketti, üzgün. Bu duyguyu değiştirmek için yapabileceğimiz bir şey yok. Futbol budur. Elbette performansımıza katkı sağlayacak ve umarım bir sonraki tura geçebiliriz ki tekrar forma giyebilsin."
Buna ek olarak, Weston McKennie de teknik direktörüne katılarak, soyunma odasındaki oyuncuların hakemin kararından hayal kırıklığına uğradığını belirtti. O şöyle konuştu: "Tekrar izlemedim, ama arkadaşlar soyunma odasında bu konuyu konuşuyorlar ve tabii ki hakemin verdiği bir karar olduğunu anlıyorum, ancak bence bu karar tartışmalı.
"Turnuva boyunca başka oyunculara karşı da kart gösterilmeyen pek çok benzer pozisyon olduğunu düşünüyorum, bu yüzden hayal kırıklığı yaratıyor ve bu karara nasıl vardıkları konusunda bir fikrim yok. Ama evet, takım arkadaşlarımın söylediklerine göre bunun kırmızı kartlık bir pozisyon olduğunu düşünmüyorum. En fazla sarı kartlık bir pozisyon olabilir, ama kasıtsız bir hareket."
Lalas, Messi’ye uygulanan çifte standardı vurguluyor
Bu arada Lalas, Messi’nin benzer bir faulden neden ceza almadığını sorguladı ve bu zıt kararların, turnuva boyunca VAR’ın uygulanışında tutarlılık eksikliğini ortaya koyduğunu savundu.
Lalas, "State of the Union" podcast'inde, "Bu kırmızı kartlık bir hareket değil," dedi. "O an kötü göründüğünü anlıyorum, videoda izlediğinizde de kötü görünüyor. Ancak neler olup bittiğine dair bir his ve anlayışa sahip olmanız gerekir. Bence bu berbat bir karardı.
"Şunu da belirtmek gerekir ki, adı Messi olsaydı – turnuvanın önceki aşamalarında gördüğümüz gibi – hâlâ sahada olurdu ve Pazartesi günü Seattle’da oynayabilirdi."
- Getty Images Sport
ABD Erkek Milli Takımı, kilit forvet oyuncusu olmadan son 16 turu maçına çıkacak
ABD, Seattle’da Belçika ile oynayacağı Son 16 maçı için hazırlıklarını sürdürüyor. Bu maçta Balogun’dan yoksun kalacak olan takımın teknik direktörü Pochettino, turnuvanın bu kritik aşamasında en golcü oyuncusunun yerini dolduracak bir çözüm bulmak zorunda. ABD Milli Takımı çeyrek finale yükselmeyi hedeflerken, hem Haji Wright hem de Ricardo Pepi ilk 11’de yer almayı umuyor.