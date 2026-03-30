Argentina World Cup defence
James Westwood

Lionel Messi olsa bile, Arjantin'in Dünya Kupası şampiyonluğunu koruma umutları pek parlak görünmüyor

Üç buçuk yıl önce Lionel Messi, Arjantin'i Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda zafere taşıyarak "futbolu tamamladı". Barcelona efsanesinin, uzun süredir elinden kaçan o tek kupayı nihayet kaldırmasını izlemek, tarafsız her taraftar için büyük bir sevinç kaynağı oldu; bu, neredeyse kesinlikle hiçbir zaman tekrarlanamayacak muhteşem bir kariyeri taçlandıran bir an oldu.

Messi, Arjantin'in oynadığı yedi maçta yedi gol attı; bunlardan ikisi Fransa ile oynanan nefes kesici final maçında geldi. Ayrıca üç unutulmaz asist yaptı ve turnuvanın en iyi oyuncusu olarak Altın Top ödülünü hak etti. O, Albiceleste'nin tartışmasız talismanı ve kelimenin tam anlamıyla gerçek bir kaptandı.

Ancak Arjantin'in 2022 kadrosunu tek kişilik bir takım olarak nitelemek büyük bir haksızlık olur. Julian Alvarez, Alexis Mac Allister ve Enzo Fernandez kendilerini dünyaya başarıyla tanıttılar; sonuncusu Turnuvanın En İyi Genç Oyuncusu seçilirken, Nicolas Otamendi korkutucu bir savunma hattının lideri olarak eski günlerini yaşattı ve Emiliano Martinez penaltı atışlarında kahraman oldu.

Angel Di Maria ve Lautaro Martinez gibi istatistiksel olarak vasat bir turnuva geçirenler bile, forma için her şeylerini verdiler ve hayati katkılarda bulundular. Suudi Arabistan'a karşı şok edici bir açılış mağlubiyetinin ardından, takımın standartları en üst seviyeye çıkarıldı ve bir daha düşmedi. Hiçbir ülke Arjantin'in takım ruhuna yetişemedi.

Ne yazık ki, şu anki tablo o kadar da pembe değil. Lionel Scaloni'nin takımı, ABD, Kanada ve Meksika'da gerçekleşecek 2026 şampiyonluk savunmasına girerken şampiyonların kendine güveninden yoksun. Hazırlıkları neredeyse kaos sınırında ve Messi bir kez daha tüm beklentilerin yükünü omuzlarında taşıyor. 37 yaşında bu beklentileri karşılamak çok zor olacak, ancak bu, maçların başlamasına yaklaşık iki ay kala Arjantin'in karşı karşıya olduğu sayısız sorundan sadece biri...

    Zorlu galibiyetler

    Kağıt üzerinde bakıldığında, Arjantin'in 2026 Dünya Kupası elemeleri daha iyi geçemezdi. Takım, en iyi hücum performansını sergilerken, ikinci sıradaki Ekvador'un dokuz puan önünde CONMEBOL sıralamasında zirveye oturdu. Messi, sekiz gol atarak ilk kez elemelerde gol kralı oldu.

    Ancak bu üstünlük, geleneksel rakipleri Uruguay ve Brezilya'nın sırasıyla dördüncü ve beşinci sırada bitirmesiyle, diğer takımların kalitesindeki düşüşün bir yansımasıydı. Scaloni için de endişe verici düşük noktalar vardı, en önemlileri Uruguay ve Paraguay'a karşı alınan yenilgiler ve Kolombiya ile evinde oynanan 1-1 berabere biten maçtı; bunların hepsinde Messi ilk 11'de yer almıştı.

    Eleme kampanyasının arasında başarılı bir Copa America savunması da vardı, ancak yine de turnuvanın sonunda genel kanı, Arjantin'in tam performansına ulaşamadığı yönündeydi. Takım, özellikle iyi oynamadan galibiyetleri zorla alıyordu ve bu durum, 2026 Dünya Kupası hazırlıklarında da büyük ölçüde devam etti.


    • Reklam
    Komik dostluk maçları

    Arjantin, Ekim ayında Venezuela ile oynadığı ilk Dünya Kupası hazırlık maçını Messi'nin yokluğunda 1-0 kazandı. Ancak o zamandan bu yana sadece üç maç oynadılar ve rakiplerin seviyesi önemli ölçüde düştü.

    2026'yı Porto Riko'yu 6-0 ve Angola'yı 2-0 yenerek tamamlayan Albiceleste, Mart ayı uluslararası ara döneminde FIFA dünya sıralamasında 115. sırada yer alan Moritanya ve 91. sırada yer alan Zambiya ile iki hazırlık maçı daha ayarladı. Bu maçlar, Arjantin'in şu anki seviyesi hakkında bize önemli bir şey söylemiyor.

    Nitekim Moritanya, Cuma günü üç kez Dünya Kupası şampiyonu olan Arjantin'e, kaplumbağa hızında oynanan bir maçta 2-1 yenildi. Fernandez ve Nico Paz'ın golleri, Arjantin'in uyuşuk performansını gizlemeye yetmedi; La Bombonera'da maçın bitiş düdüğü çaldıktan sonra, devre arasında oyuna giren Messi, Moritanya oyuncuları ve teknik ekibi tarafından kuşatıldı.

    Bu zayıf ülkeler, Messi'nin etrafında olmaktan memnunlar; Arjantin'e gerçek bir rakip olamıyorlar, bu yüzden oyuncuların her zamanki coşkularını ortaya koymaları zor oluyor. Scaloni'nin bu gerçeği kabul edecek havada olduğu söylenemez.

    "Takım iyi bir maç çıkarmadı. İyileşmek için bunun üzerinde çalışabilmemiz için bunu söylemeliyiz," dedi maçtan sonra. "Belli ki çok daha iyi oynayabiliriz; bunu daha önce yaptık. Sahada gördüğümüz tüm oyuncular üzerlerine düşeni yaptı, ancak maç karmaşık hale geldiğinde işler zorlaşıyor."

    Hayal kırıklığına uğrayan kaleci Martinez ise bir adım daha ileri gitti: "Oynadığımız en kötü hazırlık maçlarından biriydi. Yoğunluk, oyun ve hızdan yoksunduk. Bunu analiz etmemiz ve formayı giydiğimiz her seferinde biraz daha iyi olmamız gerekiyor."

    Son darbe

    Martinez daha sonra herkesin gözü önünde duran gerçeği dile getirdi: "Neyse ki [Finalissima oynanmadı], bu şekilde oynasaydık kaybederdik."

    Arjantin, Katar'da Avrupa şampiyonu İspanya ile oynayacağı maçın yanı sıra, Orta Doğu'da devam eden askeri çatışma nedeniyle son anda iptal edilen 2022 Dünya Kupası ev sahibi ile oynanacak dostluk maçını gördükten sonra, Moritanya ve Zambiya ile görüşmekten başka seçeneği kalmamıştı.

    Daha rekabetçi ülkelerin hepsi zaten başka taahhütler vermişti ve Finalissima Bernabeu'ya taşınabilirdi, ancak Arjantin, muhtemelen tarafsız olmayan İspanyol seyircilerin önünde böyle bir maç oynamak fikrine karşı çıktı.

    Evet, bir yenilgi kaçınılmaz olabilirdi, çünkü Martinez'in Arjantin'in en iyi formunda olmadığı konusunda haklı olduğu doğru, ancak bu, iki yarım yamalak hazırlık maçından çok daha faydalı olurdu. Nicolas Tagliafico, iptal edilmesine ilişkin son derece dürüst tepkisinde bunu şu sözlerle vurguladı: "Şampiyonluk ve Finalissima'yı bir kenara bırakırsak, bu önemli bir maç olacaktı çünkü Dünya Kupası'nda mücadele etme şansı olduğunu bildiğiniz bir takımla karşı karşıya geliyordunuz. Bu size yardımcı olur, bir kıyaslama noktası sağlar. Nerede durduğumuzu ve iyileştirilmesi gereken noktalar olup olmadığını gösterir."

    2022 Finalissima, Messi ve Di Maria'nın Euro 2020 şampiyonu İtalya'ya karşı 3-0'lık muhteşem bir galibiyete öncülük etmesiyle Arjantin için kesinlikle önemliydi. Bu maç olmasaydı, BAE, Jamaika, Honduras ve Estonya'ya karşı alınan kolay dostluk maçı galibiyetleri tek "kriter" olacaktı ve Katar'a giden kadroya duyulan güven bu kadar yüksek olmazdı.

    Bu maç aynı zamanda taraftarların beklentilerini de artırdı; saha dışı sorunlarla ilgili sürekli konuşmaların yaşandığı bir ortamda, 2026 Dünya Kupası'nın buna çok ihtiyacı var. Buna, Messi'nin Barcelona'daki halefi Lamine Yamal ile karşı karşıya gelme fırsatının dünyadan çalınmış olması da eklenince, tüm bu olaylar çok acı bir tat bırakıyor.

    Messi'nin sahada kalma süresini yönetmek

    Messi'nin bir sonraki Dünya Kupası'na katılıp katılmayacağı konusunda pek çok şüphe var ve bu şüphelerin kaynağı büyük ölçüde bizzat kendisi.

    Ekim ayında yaptığı açıklamada, "Gelecek yıl Inter [Miami] ile sezon öncesi hazırlıklara başladığımda bunu gün be gün değerlendireceğim ve gerçekten yüzde 100 formda olup olmadığımı, takıma katkı sağlayıp sağlayamayacağımı göreceğim, sonra da bir karar vereceğim" dedi. "Dünya Kupası olduğu için gerçekten çok heyecanlıyım. Son turnuvayı kazandık ve sahada unvanımızı tekrar savunabilmek muhteşem bir şey çünkü milli takımda oynamak her zaman bir hayaldir."

    Moritanya maçı öncesinde Scaloni, Messi'nin henüz nihai bir karar vermediğini doğrulayarak gazetecilere şunları söyledi: "Orada olmasını sağlamak için elimden geleni yapacağım. Futbolun iyiliği için orada olması gerektiğine inanıyorum, ancak karar verecek olan ben değilim. Bu ona kalmış, zihinsel ve fiziksel durumuna bağlı. Sakin bir şekilde karar verme hakkını kazandı. Acelemiz yok. Kararı ne olursa olsun, bunun hem kendisi hem de takım için en iyisi olacağını biliyoruz."

    Messi'nin orada olması Arjantin için en iyisi, çünkü o hala maç kazandıran bir oyuncu. Bunu 2026 MLS sezonunun ilk aşamalarında da gördük; Inter Miami formasıyla çıktığı dört maçta dört gol attı. Kulübün onu korumak için her şeyi yaptığı ciddi bir sakatlık olmadığı sürece, sekiz kez Ballon d'Or kazanan oyuncu, rekor niteliğindeki altıncı Dünya Kupası'nda kesinlikle ülkesinin kaptanlığını yapacak.

    Ancak bu, Arjantin'in 2022'deki başarısında her yerde olan Messi ile aynı kişi değil. Bacakları, beş veya altı günde bir 90 dakika dayanamayacak, özellikle de şampiyonun toplamda sekiz maç oynayabileceği genişletilmiş bir Dünya Kupası'nda.

    "Bu zor bir durum çünkü onu görmek isteyenler sadece Arjantinliler değil, herkes onu görmek istiyor," diye devam etti Scaloni. "Ve o sahadayken, tüm maçı oynayabilecek mi yoksa oynayamayacak mı, biz koçlar olarak bir ikilem yaşıyoruz."

    Hayal kırıklığı yaratan yedek oyuncular

    Asıl soru şu: Messi dinlendirildiğinde Arjantin'in yeterli yedek gücü var mı? Son gelişmeler, cevabın "hayır" olduğunu gösteriyor.

    Messi, Albiceleste'nin Kolombiya ve Ekvador'a yenildiği iki Dünya Kupası eleme maçını sakatlığı nedeniyle kaçırdı ve yaratıcılık konusunda bariz bir boşluk oluştu. Son Copa America'nın ardından Di Maria'nın emekli olması da takımı en tehlikeli hücum silahından mahrum bıraktı. Atletico Madrid'den Nico Gonzalez sol kanatta boşluğu doldurduysa da, son vuruşları ve teknik yeteneği Di Maria'nınkiyle karşılaştırıldığında sönük kalıyor.

    Arjantin, orta sahada da üstünlüğünü kaybetti. Messi ile birlikte Inter Miami'ye transfer olan baş oyun kurucu Rodrigo De Paul, 31 yaşında artık eskisi kadar hareketli değil; Fernandez ve Mac Allister ise kulüp düzeyinde istikrarsız bir sezon geçiriyor. Ancak her şey kötü haber değil.

    Alvarez, Atletico'da forvette doğru zamanda formunun zirvesine ulaştığının sinyallerini verirken, Lautaro da Serie A şampiyonu Inter ile bir başka başarılı sezon geçiriyor ve Real Madrid'in genç oyuncusu Franco Mastantuano da sürpriz bir kart olabilir. Como'nun yıldızı Paz ile Arjantin, Messi'nin yerine geçecek hazır bir oyuncuya da sahip. Sağ kanattan içeriye girip oyunu bağlayabilen Paz, aynı zamanda Messi'nin duran toplardaki ustalığını da paylaşıyor.

    Bununla birlikte, Paz bugüne kadar sadece yedi kez milli formayı giydi. 21 yaşındaki oyuncunun, ilk kez dünya sahnesine çıktığında Messi'nin yükünü hafifletme baskısıyla başa çıkıp çıkamayacağı belli değil. Ayrıca, Arjantin için her şeyi bir araya getiren kişinin Messi olduğu da bir gerçek. O yokken takım normal akıcılığını kaybediyor ve sıkı geçen maçlarda fark yaratan o saf deha anlarını yaratabilecek kapasiteye sahip başka kimse yok.

    Zaman daralıyor

    Arjantin'in 2022'deki başarısının temelini oluşturan savunma, bu sefer de eskisi kadar sağlam değil. Eski Manchester City stoperi Otamendi, 38 yaşını her yönüyle hissettiriyor; aceleci müdahalelere yatkınlığı ve pozisyonunu kolayca terk etmesi artık daha kolay cezalandırılıyor. Partneri Cristian Romero ise, Tottenham'ın küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu kötü geçen 2025-26 sezonunda sürekli bir yük oldu.

    2022 Dünya Kupası finalinde bek olarak ilk 11'de yer alan Lisandro Martinez ve Gonzalo Montiel, ikisi de sakatlıklarla boğuşuyor. Arjantin'in sağ bek pozisyonunda yetenekli Nahuel Molina'ya güvenebileceği doğru olsa da, Tagliafico ve Marcos Acuna, karşı kanattaki mevcut seçenekler olarak zirveden çoktan düşmüş durumda. Sevilen kaleci Martinez bile, Aston Villa'daki performansında çok fazla temel hata yapması nedeniyle biraz eleştirilerin hedefinde.

    Arjantin, özellikle Kuzey Amerika'nın kavurucu sıcağına iyi uyum sağlayacak olması nedeniyle hala ciddi bir güç olmalı, ancak korku faktörü eksik. Turnuva öncesinde favoriler olan İspanya ve Fransa, Scaloni'nin adamlarıyla karşılaşırlarsa şanslarını kesinlikle değerlendireceklerdir, çünkü her pozisyonda üstün bir kadro derinliğine ve uyuma sahipler.

    Cezayir ve Avusturya da J Grubu'nda büyük bir sürpriz yapmayı umuyor olabilir. Arjantin'in yeniden doğru ritmi yakalamak için zamana ihtiyacı var, ancak şu anda bu zamana sahip değiller. Scaloni doğru dengeyi kuramazsa, Messi döneminin sessiz sedasız sona ermesi gibi gerçek bir tehlike var.

