Lionel Messi olsa bile, Arjantin'in Dünya Kupası şampiyonluğunu koruma umutları pek parlak görünmüyor

Messi, Arjantin'in oynadığı yedi maçta yedi gol attı; bunlardan ikisi Fransa ile oynanan nefes kesici final maçında geldi. Ayrıca üç unutulmaz asist yaptı ve turnuvanın en iyi oyuncusu olarak Altın Top ödülünü hak etti. O, Albiceleste'nin tartışmasız talismanı ve kelimenin tam anlamıyla gerçek bir kaptandı.

Ancak Arjantin'in 2022 kadrosunu tek kişilik bir takım olarak nitelemek büyük bir haksızlık olur. Julian Alvarez, Alexis Mac Allister ve Enzo Fernandez kendilerini dünyaya başarıyla tanıttılar; sonuncusu Turnuvanın En İyi Genç Oyuncusu seçilirken, Nicolas Otamendi korkutucu bir savunma hattının lideri olarak eski günlerini yaşattı ve Emiliano Martinez penaltı atışlarında kahraman oldu.

Angel Di Maria ve Lautaro Martinez gibi istatistiksel olarak vasat bir turnuva geçirenler bile, forma için her şeylerini verdiler ve hayati katkılarda bulundular. Suudi Arabistan'a karşı şok edici bir açılış mağlubiyetinin ardından, takımın standartları en üst seviyeye çıkarıldı ve bir daha düşmedi. Hiçbir ülke Arjantin'in takım ruhuna yetişemedi.

Ne yazık ki, şu anki tablo o kadar da pembe değil. Lionel Scaloni'nin takımı, ABD, Kanada ve Meksika'da gerçekleşecek 2026 şampiyonluk savunmasına girerken şampiyonların kendine güveninden yoksun. Hazırlıkları neredeyse kaos sınırında ve Messi bir kez daha tüm beklentilerin yükünü omuzlarında taşıyor. 37 yaşında bu beklentileri karşılamak çok zor olacak, ancak bu, maçların başlamasına yaklaşık iki ay kala Arjantin'in karşı karşıya olduğu sayısız sorundan sadece biri...