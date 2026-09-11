Bu, Leeds'in takım olarak benimsediği bir motto haline geldi. Daniel Farke ve yönetimi, çok sayıda akıllıca transfer hamlesi yaptı ve bu sayede Elland Road'da son derece rekabetçi bir kadro kuruldu.

Geçen sezon Premier League'deki yer, yavaş başlangıcın ardından nispeten fazla sıkıntı yaşanmadan korundu; taktiksel dokunuşlar istenen sonucu getirdi. Son transfer döneminde de yeni takviyeler yapıldı ve bu da ligde namağlup bir başlangıcın yapılmasını sağladı.

Aaronsen gol katkısı veren isimler arasında yer aldı; 2026-27 sezonundaki gol perdesini Chelsea'ye karşı Carabao Cup üçüncü turunda alınan yenilgide açtı. Yaz aylarında da 2029'a kadar uzanan yeni bir sözleşmeyle ödüllendirildi.

25 yaşındaki oyuncu, Leeds'te kaderini tersine çeviren dikkat çekici bir süreç yaşadı; ilk sezonunda küme düşme acısı yaşadı ve hemen kiralık olarak ayrılması nedeniyle eleştirildi. Ancak 2024-25'te Championship şampiyonluğunun kazanılmasına yardımcı olmak için geri döndü.