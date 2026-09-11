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'Lionel Messi olmak zorunda değil' - USMNT yıldızından Dominic Calvert-Lewin'e kritik destek vermesi istenirken Brenden Aaronson neden Leeds için mükemmel?
Aaronson, Leeds'te yeni sözleşmeyle ödüllendirildi
Bu, Leeds'in takım olarak benimsediği bir motto haline geldi. Daniel Farke ve yönetimi, çok sayıda akıllıca transfer hamlesi yaptı ve bu sayede Elland Road'da son derece rekabetçi bir kadro kuruldu.
Geçen sezon Premier League'deki yer, yavaş başlangıcın ardından nispeten fazla sıkıntı yaşanmadan korundu; taktiksel dokunuşlar istenen sonucu getirdi. Son transfer döneminde de yeni takviyeler yapıldı ve bu da ligde namağlup bir başlangıcın yapılmasını sağladı.
Aaronsen gol katkısı veren isimler arasında yer aldı; 2026-27 sezonundaki gol perdesini Chelsea'ye karşı Carabao Cup üçüncü turunda alınan yenilgide açtı. Yaz aylarında da 2029'a kadar uzanan yeni bir sözleşmeyle ödüllendirildi.
25 yaşındaki oyuncu, Leeds'te kaderini tersine çeviren dikkat çekici bir süreç yaşadı; ilk sezonunda küme düşme acısı yaşadı ve hemen kiralık olarak ayrılması nedeniyle eleştirildi. Ancak 2024-25'te Championship şampiyonluğunun kazanılmasına yardımcı olmak için geri döndü.
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USMNT yıldızı, Leeds'in neyi temsil ettiğini özetledi
Onun dava uğruna pis işleri yapma konusundaki istekliliği, tutkulu taraftar kitlesi tarafından büyük beğeniyle karşılandı ve New Jersey doğumlu oyuncu faydalı bir değer olduğunu kanıtladı. Enerjik Amerikalının Leeds'in neyi temsil ettiğini özetleyip özetlemediği sorulduğunda, Pennant, NetBet Sport katkılarıyla GOAL'e şunları söyledi: “Bu, Leeds'i tam anlamıyla yansıtıyor. Taraftarların beklediği ve talep ettiği şey de bu.
“Lionel Messi olmanız gerekmiyor ama çalışma temponuz, yüreğiniz ve isteğiniz varsa bunu takdir ederler ve bunu takdir ettiklerini size hissettirirler. Onların istediği tek şey bu.
“Leeds United'ın burada şu ya da bu şekilde 125 milyonluk transferler yapmayacağını anlıyorlar ama bir oyuncunun Leeds formasını giydiğinde yapabileceği en az şey, yeteneğe ihtiyacınız yok, sadece koşun, top kapın, çok çalışın. Bu, sadece iyi bir profesyonel olmak, kulüp için iyi bir yüreğe sahip olmak demek.”
Calvert-Lewin'in gol atma konusunda desteğe ihtiyacı var
Aaronson'ın bağlılığı sorgulanamaz, ancak ortaya koyduğu katkı geliştirilebilir. Geçen sezon Premier League'de dört gol attı. Dominic Calvert-Lewin, Leeds'in hücumdaki sorumluluğunun büyük bölümünü taşımaya devam ediyor.
Diğer oyuncuların da devreye girme ihtiyacı hakkında konuşan Pennant şunları ekledi: “O, destekle besleniyor. Ceza sahasına gelen toplarla, servisle besleniyor. Bunu yaparsanız, o da kendini oraya atar ve büyük ihtimalle on pozisyonun dokuzunda orada olur ve topu alır.
“Hazırlık döneminde iyi göründü, sezonun başında da iyi göründü. Ama o, topu orta sahada alıp üç oyuncuyu geçen, kendi pozisyonunu yaratan ve topu doksana gönderen bir santrfor değil.
“Onu beslemeniz gerekiyor. Erling Haaland gibi. Ona servis yapmazsanız, sizin için pek gol atmaz. Bu yüzden bunu çözdükleri anda, o servisi sağlayıp içeri ortaları kestiklerinde, bu Calvert-Lewin için bir rüya olur.”
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Leeds'in 2026-27 fikstürü: Sıradaki rakip Newcastle
Bu, Aaronson'ın benimsemesi gereken bir meydan okuma; çünkü ondan sık sık kanatta oynayan bir hücumcu ya da yaratıcı bir 10 numara olarak görev yapması isteniyor. Daha fazla etki yaratmasını sağlayacak teknik kaliteye sahip, ancak hiçbir zaman gol konusunda çok üretken olmadı.
Leeds, bu sezon daha fazla sonuç almanın bir yolunu buldu; saha içinde ve dışında iddialı planlar yapılırken, Premier League'e dönüş ise pazartesi günü Newcastle'ı West Yorkshire'da ağırladığında gerçekleşecek.
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