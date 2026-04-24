Lionel Messi’nin yerini kim alacak? Arjantinli efsane, MLS Kupası şampiyonu takımla 2028’e kadar sürecek sözleşme üzerinde çalışırken, Inter Miami’nin sahibi “sıradaki kim olacak” sorusuna yanıt verdi

Inter Miami projesi her zaman saha sınırlarının ötesine uzanmıştır; Mas, kulübü “henüz tam olarak keşfedilmemiş” Amerikan futbolu pazarının temel direği olarak görmektedir. Kulübün yeni kalıcı stadyumu ve eğlence kompleksinin yakın zamanda açılması, MLS’yi ABD’deki büyük yerel liglerin popülaritesine yaklaştırmak için hayati bir adım olarak değerlendirilmektedir.

"Bir sonraki adım, Amerika Birleşik Devletleri kadar büyük bir pazarda, ancak ligi yurt içinde en çok takip edilen beşinci lig olan bu ülkede harika bir takım kurmak için çabalamaya devam etmektir," diye ekledi. "Bu, henüz tam olarak keşfedilmemiş devasa bir pazar."

"Üç hafta önce yeni Miami stadyumunu açtık; bu sadece bir stadyum değil, aynı zamanda eğlence, alışveriş ve deneyimlerin yaşandığı bir yer. En tatmin edici anlarımdan biri, Aralık ayında şampiyonluğu kazandığımızda çevremdeki ailelerin başarımızı kutladığını görmekti. Miami'de dolaştığınızda gördüğünüz tek şey pembe formalar. Futbol üzerinde yaratabileceğimiz kültürel etkiyi değiştirmek önemli."