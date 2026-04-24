AFP
Lionel Messi’nin yerini kim alacak? Arjantinli efsane, MLS Kupası şampiyonu takımla 2028’e kadar sürecek sözleşme üzerinde çalışırken, Inter Miami’nin sahibi “sıradaki kim olacak” sorusuna yanıt verdi
Mas, Miami'de Messi sonrası dönem için vizyonunu açıkladı
Messi, Inter Miami'ye katıldığından beri kulübü küresel bir fenomene dönüştürdü; ancak kulüp yönetimi, efsanevi 10 numaranın bir gün emekliye ayrılacağı güne şimdiden hazırlanıyor. Metropolitano Stadyumu'nda düzenlenen "The Forum" etkinliğinde konuşan kulüp sahibi Mas, takımın uzun vadeli kadro yapısı ve gelecekteki halefinin aranmasıyla ilgili sürekli spekülasyonlara değindi.
Amerikalı iş adamı, öncelikli hedefin önümüzdeki iki sezon boyunca Messi'nin varlığından yararlanmak olduğunu, ancak kulübün kimliğinin artık tutarlı bir mükemmellikle bağlantılı olduğunu vurguladı. Mas, Florida'daki taraftarların, "Messi etkisi"nin kalıcı bir miras bırakmasını sağlamak için dünya çapında yıldızlarla yükselen genç yeteneklerin bir karışımını istediğini belirtti.
MLS Kupası şampiyonları için mükemmellik, taviz verilemez bir unsurdur
Mas, konuşmasında şimdiden bir sonraki yıldız transferini bekleyen taraftarların yarattığı baskıyı kabul etti. Sekiz kez Ballon d'Or ödülünü kazanan oyuncunun futbolu bıraktıktan sonra Nu Stadyumu'ndaki rekabet seviyesinin düşmeyeceğini vurgulayan Mas, kulübün ligin zirvesinde kalmaya kararlı olduğunu belirtti.
Mundo Deportivo'nun aktardığına göre Mas, "Messi'nin bizimle olduğu önümüzdeki iki yıl boyunca onun keyfini çıkarmak istiyorum" dedi. "Taraftarlarımız bize sürekli bir sonraki transferin kim olacağını soruyor. Taraftarlarımıza aidiyet duygusu aşılamak için her zaman yıldız oyuncuları transfer etmeye çalışıyoruz, ancak genç yetenekleri de kadroya katıyoruz. Taraftarlarımız için önemli olan rekabet etmek ve kazanmaktır."
Miami, Amerikan pazarındaki henüz keşfedilmemiş potansiyeli hedefliyor
Inter Miami projesi her zaman saha sınırlarının ötesine uzanmıştır; Mas, kulübü “henüz tam olarak keşfedilmemiş” Amerikan futbolu pazarının temel direği olarak görmektedir. Kulübün yeni kalıcı stadyumu ve eğlence kompleksinin yakın zamanda açılması, MLS’yi ABD’deki büyük yerel liglerin popülaritesine yaklaştırmak için hayati bir adım olarak değerlendirilmektedir.
"Bir sonraki adım, Amerika Birleşik Devletleri kadar büyük bir pazarda, ancak ligi yurt içinde en çok takip edilen beşinci lig olan bu ülkede harika bir takım kurmak için çabalamaya devam etmektir," diye ekledi. "Bu, henüz tam olarak keşfedilmemiş devasa bir pazar."
"Üç hafta önce yeni Miami stadyumunu açtık; bu sadece bir stadyum değil, aynı zamanda eğlence, alışveriş ve deneyimlerin yaşandığı bir yer. En tatmin edici anlarımdan biri, Aralık ayında şampiyonluğu kazandığımızda çevremdeki ailelerin başarımızı kutladığını görmekti. Miami'de dolaştığınızda gördüğünüz tek şey pembe formalar. Futbol üzerinde yaratabileceğimiz kültürel etkiyi değiştirmek önemli."
Sektörde yaşanan büyük değişiklikler
Inter Miami, bu sezon MLS şampiyonluğunun en büyük favorisi olmaya devam ediyor. Messi’nin sözleşmesi 2028’e kadar sürdüğü için, şu anda öncelikli hedef, yıldız oyuncuları kadroya dahil ederken ligdeki hakimiyetini korumak.
Saha dışında ise kulüp, markanın ticari erişimini en üst düzeye çıkarmak için yeni eğlence bölgesini geliştirmeye devam edecek. Messi forvet hattını yönetmeye devam ettiği sürece Inter Miami, Kuzey Amerika'nın en çok izlenen takımı olmaya devam edecek, ancak Messi ve ortaklarının attığı temeller, "Pembe Devrim"in daha yeni başladığını gösteriyor.