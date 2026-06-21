"Lionel Messi'nin yerini almaya başladı" - Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal, İspanya'nın Dünya Kupası rakibinden "en büyük yetenek" unvanını aldı

Yamal, övgüler almayı bir türlü durduramıyor; taraftarlar, takım arkadaşları ve hatta rakip takımların teknik direktörleri bile sergilediği yeteneğe hayran kalıyor. Bu kadar genç yaşta futbolun en üst seviyesine yükselişi neredeyse eşi benzeri görülmemiş bir durum gibi görünüyor ve övgü korosuna en son katılan isim Suudi Arabistan teknik direktörü Georgios Donis oldu.

Takımının La Roja ile oynayacağı maç öncesinde Donis, 18 yaşındaki kanat oyuncusu hakkında şaşırtıcı bir değerlendirmede bulundu. Donis, “Bence Yamal, şu anda belki de dünyanın en büyük yeteneği. Bence Barcelona’da Messi’nin yerini en iyi şekilde doldurmaya başladı,” dedi. “Bu yaşta bu kadar fark yaratan, bu kaliteye sahip ve bu olgunlukla oynayan bir oyuncu daha önce görmedim.”