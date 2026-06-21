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"Lionel Messi'nin yerini almaya başladı" - Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal, İspanya'nın Dünya Kupası rakibinden "en büyük yetenek" unvanını aldı
Tahtın varisi
Yamal, övgüler almayı bir türlü durduramıyor; taraftarlar, takım arkadaşları ve hatta rakip takımların teknik direktörleri bile sergilediği yeteneğe hayran kalıyor. Bu kadar genç yaşta futbolun en üst seviyesine yükselişi neredeyse eşi benzeri görülmemiş bir durum gibi görünüyor ve övgü korosuna en son katılan isim Suudi Arabistan teknik direktörü Georgios Donis oldu.
Takımının La Roja ile oynayacağı maç öncesinde Donis, 18 yaşındaki kanat oyuncusu hakkında şaşırtıcı bir değerlendirmede bulundu. Donis, “Bence Yamal, şu anda belki de dünyanın en büyük yeteneği. Bence Barcelona’da Messi’nin yerini en iyi şekilde doldurmaya başladı,” dedi. “Bu yaşta bu kadar fark yaratan, bu kaliteye sahip ve bu olgunlukla oynayan bir oyuncu daha önce görmedim.”
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Yamal'ın en büyük değeri
Futbol dünyası genellikle Yamal’ın top sürme becerilerine, gollerine ve sihirli anlarına odaklansa da Donis, genç oyuncunun en büyük değerinin oyuna olan kavrayışı olduğuna inanıyor. Donis, Yamal’ın genellikle en üst seviyede onlarca yıl geçirmiş tecrübeli oyunculara özgü bir futbol zekasına sahip olduğunu belirtti.
Suudi Arabistan milli takım teknik direktörü, “Benim için en önemli olan teknik beceriler değil, olgunluktur. O, her an ne yapabileceğini biliyor ve bu en büyük farkı oluşturuyor,” diye açıkladı. Ayrıca, bu kalitede bir oyuncuyla karşılaşmanın spor için bir zevk olduğunu da sözlerine ekledi: “Lamine Yamal gibi yetenekleri görmek futbol dünyası için harika bir şey ve bu kalitede oyuncularla karşılaşmak çok güzel.”
Hakimiyet dönemlerinin karşılaştırılması
Donis, farklı dönemlerdeki Barcelona efsaneleriyle karşılaşmaya yabancı değil. Messi’nin zirvede olduğu dönemde bu kulübe karşı antrenörlük yaptığı önceki deneyiminden yola çıkarak, şu anki genç yıldızın ne kadar etkileyici bir oyuncu haline geldiğini vurguladı. Suudi teknik direktör için, sahadaki etkisi sekiz kez Ballon d’Or ödülünü kazanan oyuncunun etkisine çarpıcı bir şekilde benziyor.
“Abuel’i çalıştırdığım ve Messi döneminde Barcelona ile karşılaştığımız zamanları hatırlıyorum,” diye anlattı Donis. “Genel olarak bakıldığında, Lamine Yamal’ın şu anda bu olgunluğun yanı sıra en yüksek kaliteye sahip en genç yetenek olduğunu görüyorum.”
- Getty Images Sport
İspanya’nın taktiksel bağımlılığı
Kulüp seviyesinin ötesinde, Yamal İspanya milli takımı için vazgeçilmez bir isim haline geldi. Donis, Luis de la Fuente’nin takımının, Barcelona’nın yıldızı ve Nico Williams sahada olmadığında aynı keskinliğe sahip olmadığını savunuyor ve İspanya’nın, etkili bir son vuruş eksikliği nedeniyle top hakimiyetinde yaşadığı zorluklara dikkat çekiyor.
“Her zaman dürüstçe cevap veririm: Lamine Yamal veya Nico Williams yedek kulübesindeyken İspanya aynı takım olmuyor,” diyen Donis, sözlerine şöyle devam etti: “Takım farklı bir hal alıyor; top hakimiyeti elinde olsa da, bu iki oyuncu yokken bireysel unsur ve bire bir durumlar eksik kalıyor. Bu durum son maçta açıkça görüldü; yüksek top hakimiyetine rağmen İspanya, bireysel çözümleri bulamadı.”