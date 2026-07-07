Heyecan dolu bir karşılaşmanın ardından Hassan, hakemlik performansına ilişkin değerlendirmelerinde sözünü sakınmadı ve turnuvanın en büyük yıldızının yarışmada kalmasını sağlamak için dış güçlerin devreye girdiğini öne sürdü. Hassan, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Son şampiyonlardan daha iyiydik - her açıdan daha iyiydik - ancak sonuç, saha içindeki iç faktörlerin yanı sıra saha dışındaki dış faktörlerden de etkilendi" dedi. "Belki de dünya şampiyonunu turnuvada tutmak istediler. Belki de Messi'nin yarışta kalmasını istediler."

Mısır teknik direktörü, futbolun en üst seviyesinde adil oyun ilkesinin eksikliğine işaret ederek sert eleştirilerine devam etti. "Futbolda bazen teknik unsurların ötesine geçen dış faktörler vardır. Dünya şampiyonu her seviyede destek gördü," diye ekledi. "Bu sonucun oluşmasında Arjantin tarafının baskısı olduğu görülüyor. Fransa’daki durum nedeniyle [Arjantin, 2022 Dünya Kupası finalinde Fransa’yı yenmişti] hakem seçimine itiraz etmiştik, ancak herkes bir noktada acı çekmek zorundadır ve biz de acı çektik."



