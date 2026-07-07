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“Lionel Messi’nin yarışta kalmasını isterdik” - Mısır, Arjantin’e karşı acı verici Dünya Kupası yenilgisinin ardından “adaletsizliği” eleştiriyor; bu yenilgi, VAR konusunda yeni tartışmalara yol açtı
Hassan, Messi’ye karşı önyargı olduğunu iddia ediyor
Heyecan dolu bir karşılaşmanın ardından Hassan, hakemlik performansına ilişkin değerlendirmelerinde sözünü sakınmadı ve turnuvanın en büyük yıldızının yarışmada kalmasını sağlamak için dış güçlerin devreye girdiğini öne sürdü. Hassan, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Son şampiyonlardan daha iyiydik - her açıdan daha iyiydik - ancak sonuç, saha içindeki iç faktörlerin yanı sıra saha dışındaki dış faktörlerden de etkilendi" dedi. "Belki de dünya şampiyonunu turnuvada tutmak istediler. Belki de Messi'nin yarışta kalmasını istediler."
Mısır teknik direktörü, futbolun en üst seviyesinde adil oyun ilkesinin eksikliğine işaret ederek sert eleştirilerine devam etti. "Futbolda bazen teknik unsurların ötesine geçen dış faktörler vardır. Dünya şampiyonu her seviyede destek gördü," diye ekledi. "Bu sonucun oluşmasında Arjantin tarafının baskısı olduğu görülüyor. Fransa’daki durum nedeniyle [Arjantin, 2022 Dünya Kupası finalinde Fransa’yı yenmişti] hakem seçimine itiraz etmiştik, ancak herkes bir noktada acı çekmek zorundadır ve biz de acı çektik."
- AFP
VAR’ın gözden kaçırmalarına öfkeli
Mısır’ın öfkesi iki belirli olaya odaklandı: Takımın üstünlüğünü daha da sağlamlaştıracak olan ancak geçersiz sayılan bir gol ve Enzo Fernandez’in uzatma dakikalarında attığı galibiyet golünün öncesinde Alexis Mac Allister’ın yaptığı iddia edilen faul. Hassan, Mohamed Salah’a yapılan ve göz ardı edilen faul nedeniyle takımının açık bir penaltı hakkından mahrum bırakıldığı konusunda ısrarcıydı. "Ne saygı ne de adil oyun gördük. Bir penaltı kararı reddedildi, VAR tarafından bile incelenmedi ve ikinci golümüz, nedense, şaşırtıcı bir şekilde geçersiz sayıldı," diye yakındı teknik direktör.
Kazanan golle ilgili olarak Hassan, hakemlerin görmezden gelmeyi tercih ettiği bariz bir forma çekme hareketine işaret ederek, bu durumun sporun dürüstlüğüne olan inancını sarsmasına neden olduğunu belirtti. "Hepimiz [Mac Allister tarafından] formanın geriye çekildiğini gördük ve VAR kontrolü bile yapılmadı. Hayat adaletsizdir, normal hayat adaletsizdir, peki neden sporda adalet yok? Bu sonucun ve maçta yaşananların gidişatının beni ikna etmediğini belirtmeliyim. Bunu güzel sözlerle ifade edip ‘şanssızlık’ demek isterdim, ancak bize haksızlık edildi ve bu bir adaletsizlikti.”
Oyuncular hakemlikle ilgili endişeleri dile getiriyor
Yedek kulübesinden gelen bu duygu, sahadaki oyuncular tarafından da paylaşıldı; oyuncular, maçın gidişatının kendi kontrolleri dışındaki faktörler nedeniyle değiştiğini hissettiler. Mısır’ın ikinci golünü atan forvet Mostafa Zico, 2-0 öne geçtikten sonra maçın nasıl tersine döndüğüne inanamadığını dile getirdi. “Maç elimizdeydi ama son anda elimizden kayıp gitti. Sahada tuhaf şeyler yaşandı. Bugün [hakem] tarafından haksızlığa uğradık ve bunu herkes gördü. 2-0'lık skorun ardından her şey aleyhimize gelişti ve bize karşı işledi."
Maçın başlarında Messi’nin penaltısını kurtararak kahramanlık gösteren kaleci Mostafa Shobeir, maçın sonlarında yaptığı hataları kabul etse de takımın gösterdiği çabadan gurur duyduğunu belirtti.
Öte yandan yedek kaleci Mohamed Alaa daha net konuştu: "Hakem kararları herkesin gözü önünde belliydi. Bu konu hakkında konuşmayacağım, hakem kararları açıktı. Bir golümüz iptal edildi ve bir penaltı kazandık. O penaltı, aleyhimize bir kontra atak golüne dönüştü."
- AFP
Salah'ın takıma verdiği mesaj
Maçın bitiş düdüğüyle birlikte yaşanan hayal kırıklığına ve kaos ortamına rağmen – ki buna Hassan ile hakem Francois Letexier arasındaki sözlü tartışma da dahildi – takımın ruhu olan kaptan Mohamed Salah, soyunma odasında sakinliğini koruyarak takıma liderlik etmeye çalıştı. Alaa, turnuvadan acı bir şekilde elenmelerinin ardından Salah’ın takımı bir araya getirerek olaya daha geniş bir perspektiften bakmalarını sağladığını açıkladı.
Alaa, “Kaptan Salah soyunma odasına girdi, tüm oyuncuları bir araya topladı ve onlarla konuştu,” dedi. “Şöyle dedi: ‘Şanssızlık, bitti. Bu Allah’ın takdiridir ve olanlar, O’nun iradesiyle gerçekleşti. Bundan ders çıkaralım, Allah'ın izniyle gelecekte iyi şeyler olacak’ dedi." Salah geleceğe bakarken, Hassan'ın veda sözleri tam bir hayal kırıklığıydı: "Kariyerim bittiğinde, bu turnuvanın bir maçını daha izlemeyeceğim."
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