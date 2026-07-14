Şimdi tüm dikkatler, Elfath’ın Arjantin için temsil ettiği olağanüstü uğur üzerine yöneliyor; zira Messi, iki kez MLS Yılın Hakemi seçilen bu hakemin yönettiği beş maçta yüzde 100’lük kusursuz bir galibiyet rekoruna sahip. Bu seride, Inter Miami’nin 2023 Leagues Cup finalinde elde ettiği dramatik zafer de yer alıyor.

Ayrıca, bu hakem bu karşılaşmaya üst düzey turnuvalardaki deneyimini de getiriyor; 2022 Katar Dünya Kupası’nda görev almış ve Arjantin ile Fransa arasındaki final maçında dördüncü hakem olarak görev yapmıştı.