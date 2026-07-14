Getty Images Sport
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Lionel Messi'nin 'uğur tılsımı' Ismail Elfath, İngiltere ile Arjantin arasındaki Dünya Kupası yarı final maçının hakemliğine atandı
Yarı final maçını Amerikalı hakem yönetti
Elfath, Çarşamba gecesi Atlanta’da oynanacak İngiltere-Arjantin Dünya Kupası yarı final maçının hakemliğine atandı. Amerikalı hakemin yardımcıları, yine Amerikalı Corey Parker ve Kyle Atkins olacak; dördüncü hakem ise İtalyan Maurizio Mariani olacak. Bu atama, çıkar çatışmasına ilişkin FIFA'nın katı kuralları nedeniyle, İngiliz hakem ikilisi Michael Oliver ve Anthony Taylor ile Arjantinli Facundo Tello'nun final maçını yönetme umutlarını otomatik olarak sona erdiriyor.
- Getty Images Sport
Messi’nin uğur faktörü
Şimdi tüm dikkatler, Elfath’ın Arjantin için temsil ettiği olağanüstü uğur üzerine yöneliyor; zira Messi, iki kez MLS Yılın Hakemi seçilen bu hakemin yönettiği beş maçta yüzde 100’lük kusursuz bir galibiyet rekoruna sahip. Bu seride, Inter Miami’nin 2023 Leagues Cup finalinde elde ettiği dramatik zafer de yer alıyor.
Ayrıca, bu hakem bu karşılaşmaya üst düzey turnuvalardaki deneyimini de getiriyor; 2022 Katar Dünya Kupası’nda görev almış ve Arjantin ile Fransa arasındaki final maçında dördüncü hakem olarak görev yapmıştı.
Elfath, kariyerindeki engelleri aşıyor
Bu önemli görev, 2024 Copa America sırasında geçirdiği ciddi diz sakatlığı nedeniyle iki ameliyat geçiren ve bir yıldan fazla süre sahalardan uzak kalan, emekliliğin eşiğine gelen Elfath için dikkate değer bir dönüm noktasıdır. Bu azim, 18 yaşında ABD hükümetinin çeşitlilik vizesi çekilişini kazandıktan sonra cebinde sadece 200 dolar ile Kazablanka’dan Teksas’a göç etmesiyle erken yaşlarda şekillenmişti. Telegraph gazetesine göre, eski Austin Lightning forveti, yerel hakemlik standartlarından duyduğu hayal kırıklığı nedeniyle 2011 yılında tam zamanlı olarak hakemliğe geçiş yaptı.
- AFP
Gerilim dolu bir hesaplaşma bekleniyor
İki futbol ülkesi arasındaki köklü tarihsel ve siyasi rekabet göz önüne alındığında, bu büyük ilgi çeken yarı final maçı oldukça gergin geçecek gibi görünüyor. Elfath, turnuva boyunca şimdiye kadar sekiz sarı kart ve bir doğrudan kırmızı kart göstermiş olduğu için, maçın gidişatını tam anlamıyla kontrol altında tutmak zorunda kalacak. Bu karşılaşmayı yönetme şekli, FIFA yetkililerinin yaklaşan Dünya Kupası finali için hakem kadrosunu kesinleştirmeden önce en önemli bir turnusol testi olacak.
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