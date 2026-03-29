"Lionel Messi'nin sözleşmesini uzatmak mümkün olabilirdi" - Eski Barcelona başkanı, Arjantinli efsanenin ayrılışının sorumlusunun kim olduğunu açıkladı

Barça, kulübün mali durumunu düzeltmek amacıyla bir ara sekiz kez Ballon d’Or ödülünü kazanan oyuncunun bedelsiz oynamayı kabul etmesini ummuştu, ancak bir anlaşma sağlanamadı. Blaugrana ile kariyeri boyunca süren bağlar kopmuş, bir zamanlar neşe dolu olan profesyonel ilişki gerginleşmişti.

O zamandan beri Barcelona'ya sadece kısa ziyaretler yapıldı ve Messi, kısa süre önce Camp Nou'da yürütülen yenileme çalışmalarını gizlice inceledi. Kahraman olarak ya da bir gösteri maçında duygusal bir dönüş yapması için çeşitli çağrılar yapılmasına rağmen, Fransa'ya gittikten sonra o sahaya adım atmadı.

Joan Laporta, yıllar içinde Messi ile iletişimini kaybettiğini itiraf ederken, böyle bir organizasyonu gerçekleştiremedi. Camp Nou'nun şu anki patronu, Messi'nin ayrılmasından Bartomeu ve Barça'nın önceki başkanlık yönetiminin sorumlu olduğunu, çünkü onların gözetiminde kulübün mali çöküş dönemini yaşadığını öne sürdü.