"Lionel Messi'nin sözleşmesini uzatmak mümkün olabilirdi" - Eski Barcelona başkanı, Arjantinli efsanenin ayrılışının sorumlusunun kim olduğunu açıkladı
Messi, 2021 yılında serbest oyuncu olarak Barcelona'dan PSG'ye transfer oldu
Barça, kulübün mali durumunu düzeltmek amacıyla bir ara sekiz kez Ballon d’Or ödülünü kazanan oyuncunun bedelsiz oynamayı kabul etmesini ummuştu, ancak bir anlaşma sağlanamadı. Blaugrana ile kariyeri boyunca süren bağlar kopmuş, bir zamanlar neşe dolu olan profesyonel ilişki gerginleşmişti.
O zamandan beri Barcelona'ya sadece kısa ziyaretler yapıldı ve Messi, kısa süre önce Camp Nou'da yürütülen yenileme çalışmalarını gizlice inceledi. Kahraman olarak ya da bir gösteri maçında duygusal bir dönüş yapması için çeşitli çağrılar yapılmasına rağmen, Fransa'ya gittikten sonra o sahaya adım atmadı.
Joan Laporta, yıllar içinde Messi ile iletişimini kaybettiğini itiraf ederken, böyle bir organizasyonu gerçekleştiremedi. Camp Nou'nun şu anki patronu, Messi'nin ayrılmasından Bartomeu ve Barça'nın önceki başkanlık yönetiminin sorumlu olduğunu, çünkü onların gözetiminde kulübün mali çöküş dönemini yaşadığını öne sürdü.
Messi'nin Barcelona'dan ayrılmasının sorumlusu kimdi?
Bartomeu bu iddiaları yalanlayarak Laporta liderliğindeki yönetim hakkında şunları söyledi: “Yapılması gerekenleri yapsalardı, Leo Messi’nin sözleşmesini yenilemek ve yeni oyuncular transfer etmek gayet mümkün olurdu.”
Baromeu sözlerine şöyle devam etti: “Bu, mirasın suçu değildi, finansal fair play kurallarının suçu idi, çünkü yeni yönetim kurulu zararları 555 milyon avroya çıkardı. La Liga bunu öğrendiğinde ikinci bir denetim yapmaya karar verdi ve 283 milyon avro tutarında karşılıklar olduğu için zararların belirtildiği kadar yüksek olmadığı sonucuna vardı. Ancak Barça teklifinde ısrar etti, La Liga kuralları uyguladı ve kulüp, bugüne kadar hala telafi edemediği bir finansal fair play cezası aldı.”
Bartomeu, Messi'nin kulüpten ayrılırken haksız muamele gördüğünü ve Barcelona için kırdığı rekorların zamanın testinden geçeceğini de sözlerine ekledi: “Messi, hem sportif, hem finansal hem de ticari açıdan sunduklarına göre yetersiz ücret aldı. Şu anda kadromuzda bulunan ve bu ünlü mirasın bir parçası olan genç oyuncularla birlikte takımın yenilenme sürecinin bir parçası olmayı çok isterdi, ancak serbest bırakıldı ve bu mümkün olmadı.”
La Liga'nın devlerinden Barcelona'nın karşılaştığı mali zorluklar
Bartomeu, Arjantinli süperstarın Barcelona’dan ayrılma isteğini dile getirdiği 2020’deki meşhur “burofax olayı” sırasında Messi’nin ayrılmasını engelleyen kişiydi. Messi’nin ayrılması nihayetinde engellendi, ancak Covid-19 salgını dünya çapındaki kulüplerin durumunu giderek zorlaştırdı.
Yıldızlarla dolu kadroyu bir arada tutmaya çalışırken karşılaştığı zorluklar hakkında Bartomeu şunları söyledi: "Mart 2020'de karantina başladı ve o noktada gelirler kesildi, bu nedenle oyuncularla %14'lük bir maaş kesintisi üzerinde anlaşmaya varıldı ve bu da 90 milyon avroluk bir tasarruf sağladı.
“Procicat ile görüştük ve bize yeni sezon için stadyumu kesinlikle yeniden açabileceğimizi söylediler, ancak Ağustos ayında bunu yapamayacağımızı söylediler. Bu yüzden oyuncularla konuşarak maaşlarının %20 oranında kesileceğini söyledik. İşte o zaman işler çığırından çıktı, çünkü onlar hayır dedi.
“Sonuç olarak, müzakerelere başlamak zorunda kaldık. Ve sadece dört oyuncu ‘Bunu yapmak istiyoruz, yardım etmek istiyoruz’ dedi. Onlar için yeni bir sözleşme hazırlandı; bu sözleşmeye göre ilk iki yıl daha az, son iki yıl ise daha fazla kazanacaklardı.”
Messi, MLS'in En Değerli Oyuncusu olarak Inter Miami'de formunu koruyor
Barça, Messi'nin ayrılmasını engelleyemedi; Güney Amerikalı efsane, 672 gol ve 34 kupa ile kulüpten ayrıldı. 38 yaşındaki oyuncu, şu anda MLS Kupası şampiyonu Inter Miami'nin kadrosunda yer alıyor ve ABD futbolunun tartışmasız en değerli oyuncusu haline geldi.