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Lionel Messi'nin son dansı mı? Arjantin teknik direktörü Lionel Scaloni, İspanya ile oynanacak Dünya Kupası finali öncesinde emeklilik söylentilerine yanıt verdi
Scaloni, Messi ile ilgili kararı kaptanın takdirine bırakıyor
Arjantin, Messi’nin milli takımdaki son maçına çıkıp çıkmayacağına dair spekülasyonların giderek arttığı bir ortamda İspanya ile oynayacağı Dünya Kupası finaline hazırlanıyor. Cuma günü New York’ta düzenlenen basın toplantısında konuşan Scaloni, kaptanının turnuva sonrasında ne yapmayı planladığına dair hiçbir ipucu olmadığını itiraf etti.
Bu belirsizlik, 39 yaşındaki oyuncunun bir kez daha olağanüstü bir performans sergilemesine rağmen devam ediyor. Messi, sekiz gol atıp dört asist yaparak Altın Ayakkabı yarışında Fransa'dan Kylian Mbappé ile zirveyi paylaşıyor. Ayrıca, yarı finalde İngiltere'yi 2-1 yendikleri maçta da yine belirleyici bir performans sergileyerek Arjantin'e ilham verdi.
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Scaloni, Messi'nin geleceği hakkında tahminde bulunmayı reddediyor
Pazar günkü final maçı öncesinde emeklilik söylentilerinin gündemi meşgul ettiği bir ortamda, Scaloni’ye Messi’nin Arjantin milli takımında oynamaya devam etmesini bekleyip beklemediği soruldu. 2022 Dünya Kupası şampiyonu olan teknik direktör, bu kararın tamamen kaptanına ait olduğunu açıkça belirtti.
"Ben ne bileyim ki? Ona sorun," diyen Scaloni, gülerek ekledi: "Dürüst olmak gerekirse, en ufak bir fikrim yok. Bizi şaşırtmaktan hiç vazgeçmiyor."
Scaloni, takımını övdü
Arjantin milli takım teknik direktörü, final maçı öncesinde takımının başarıları üzerine de değerlendirmelerde bulunarak, son yıllarda sürdürdükleri başarılarından dolayı oyunculara teşekkür etmek üzere onlarla konuştuğunu açıkladı.
"Bunu başarmak çok zor. Eskiden hayal bile edilemeyecek başarılar elde ettiler. Dün onlara inanılmaz bir şey başardıklarını ve kendilerine derinden minnettar olduğumu söyledim," diye itiraf etti.
"Tüm teknik ekibim ve ben sonsuza kadar minnettar olacağız. Dünya Kupası’nda bu aşamaya gelmek ve bu seviyede bu kadar uzun yıllar mücadele etmek kolay değildi, bu yüzden bence bu harika bir şey. Kazanmayı umuyorum, ama kazanamazsak bile bu yolculuk inanılmazdı ve herkes için bir örnek teşkil etti. Umarım bu, halkımıza ve ülkemize yardımcı olur."
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Dünya Kupası zaferine doğru bir adım daha
Arjantin, bir başka Dünya Kupası şampiyonluğu için İspanya ile karşı karşıya gelecek. Bunun Messi’nin milli takımdaki son maçı mı olacağı, yoksa uluslararası kariyerinin bir sonraki bölümü mü olacağı henüz bilinmiyor; ancak Arjantin’i bir başka büyük zafere taşımaya çalışırken tüm gözler kaptan üzerinde olacak.
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