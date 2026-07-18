Lionel Messi'nin son dansı mı? Arjantin teknik direktörü Lionel Scaloni, İspanya ile oynanacak Dünya Kupası finali öncesinde emeklilik söylentilerine yanıt verdi

Arjantin milli takım teknik direktörü, final maçı öncesinde takımının başarıları üzerine de değerlendirmelerde bulunarak, son yıllarda sürdürdükleri başarılarından dolayı oyunculara teşekkür etmek üzere onlarla konuştuğunu açıkladı.

"Bunu başarmak çok zor. Eskiden hayal bile edilemeyecek başarılar elde ettiler. Dün onlara inanılmaz bir şey başardıklarını ve kendilerine derinden minnettar olduğumu söyledim," diye itiraf etti.

"Tüm teknik ekibim ve ben sonsuza kadar minnettar olacağız. Dünya Kupası’nda bu aşamaya gelmek ve bu seviyede bu kadar uzun yıllar mücadele etmek kolay değildi, bu yüzden bence bu harika bir şey. Kazanmayı umuyorum, ama kazanamazsak bile bu yolculuk inanılmazdı ve herkes için bir örnek teşkil etti. Umarım bu, halkımıza ve ülkemize yardımcı olur."