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"Lionel Messi'nin seviyesine ulaşmak zor" - Barcelona'nın yeni transferi Lamine Yamal, Şampiyonlar Ligi zaferini hedeflerken Karim Adeyemi'den samimi bir değerlendirme geldi
Adeyemi, Şampiyonlar Ligi'ni hedefliyor
Adeyemi, Perşembe günü Barcelona’da resmi olarak tanıtıldı. Bu tanıtım, 24 yaşındaki forvetin Borussia Dortmund’dan ayrılmasının ardından 2031 yılına kadar geçerli olan sözleşmeyle yeni bir sayfa açtığını simgeliyor. Alman forvet, geçen hafta yeni takım arkadaşlarıyla tanışmak üzere tesisleri ziyaret ederek Ciutat Esportiva'daki ortama şimdiden uyum sağlamış olsa da, Flick yönetimindeki tam bir antrenmana katılabilmek için sözleşmesinin resmi olarak tamamlanmasını beklemek zorunda kaldı.
İspanya'ya transfer olma nedenleri hakkında toplanan basına konuşan Adeyemi, kulübün prestiji ve eski milli takım teknik direktörünün burada olmasının kararında büyük rol oynadığını açıkça belirtti. "Beklentiler yüksek. Dünyanın en iyi kulübüne katılıyorum ve teknik direktöre ve taraftarlara bir Barça oyuncusu olduğumu göstermeyi umuyorum," dedi. Şampiyonlar Ligi'nden bahsederken ise şunları ekledi: "Bu ana hedef, ama tek hedef değil. Ana neden bu; teknik direktör bana kulübün neye ihtiyacı olduğunu anlattı ve ben de bunu kanıtlamak için buraya geldim. Benim için bu çok büyük bir adım. Bu, dünyadaki hiçbir kulübe benzemeyen bir kulüp."
- AFP
Messi ve Ronaldinho’dan ilham alınarak
Adeyemi, önceki aylardaki kişisel performansını göz önünde bulundurduğunda Barcelona’dan gelen ilginin kendisi için bir sürpriz olduğunu kabul etti, ancak bu adımı atabilmesi için gerekli güveni kendisine veren Flick’e teşekkür etti. “Bunu öğrendiğimde inanamadım; geçen sezonum pek iyi geçmemişti. Flick bana büyük destek oldu; elinden gelenin en iyisini yapmamı söyledi. Gerçekten çok etkilendim. Benim için bu eşsiz bir fırsat. Barça’daki rol modellerim ve idollerim [Lionel] Messi ve Ronaldinho, tabii ki başka birçok isim de var,” diyen forvet, Blaugrana tarihinin en büyük isimlerinden ikisini örnek gösterdi.
Adeyemi, geçen sezon Borussia Dortmund formasıyla nispeten ortalama bir sezon geçirdi; tüm turnuvalarda 39 maçta 10 gol ve 6 asist kaydetti. Onun çabalarıyla Dortmund, Bundesliga’da ikincilik elde ederken, DFB-Pokal son 16 turunda ve Şampiyonlar Ligi eleme turlarında erken elenerek kupa maceralarını erken sonlandırdı.
- Getty Images
Yamal, Ballon d'Or için destek aldı
Adeyemi’nin transferinin en ilgi çekici yönlerinden biri, 19 yaşındaki yetenekli genç Yamal ile kuracağı uyumdur. Takım arkadaşının potansiyelini övmekle birlikte Adeyemi, Messi ile yapılan karşılaştırmalar ve Yamal’ın Ballon d’Or şansı konusunda gerçekçi bir bakış açısı sergiledi: “Messi’nin seviyesine ulaşmanın zor olduğunu söylersem Lamine buna aldırmaz. Lamine sahada büyük bir özgürlükle oynuyor. O sadece kendi yolunda ilerlemeye devam etmeli – ve neden Ballon d'Or'u kazanmasın ki?" dedi Adeyemi.
Barcelona’nın bu sezon hem ulusal hem de Avrupa’da büyük başarılara imza atabilmesi için bu iki forvet arasındaki uyum büyük önem taşıyacak. Yamal, İspanya milli takımıyla Dünya Kupası’nı kazandıktan sonra morali yüksek bir şekilde Barcelona’ya geri dönüyor. Tüm turnuvalarda 45 maçta 24 gol ve 18 asistle Barça’yı La Liga ve Supercopa de España şampiyonluklarına taşıyan Yamal, kulüpte olağanüstü bir sezonun zirvesinde yer aldı. "Bence o inanılmaz bir futbolcu; onunla iyi bir uyum yakalayabilirim. Gol atıyor ve ona topu beslemek gerekiyor. Onunla ve diğer oyuncularla iyi bir uyum yakalamayı umuyorum," diye ekledi Adeyemi.
- AFP
Şimdi ne olacak?
Adeyemi, önündeki göreve odaklandığını ve rekabetçi bir ortamda işe başlamaktan duyduğu heyecanı yineleyerek sözlerini tamamladı. “Oyuncuları izleme fırsatım oldu, ancak transfer konusunda endişelenmedim. Bu konuda kafamı yormadım. Antrenmanları izledim ve takıma katılmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Bu futbol; benim işim bu. Burada olmaktan keyif aldım," dedi. İlk antrenmanı Cuma günü yapılacak olan Adeyemi, hızlı bir başlangıç yapmayı ve hem yurtiçinde hem de yurtdışında hakimiyet kurmak üzere kurulan bu takımda kısa sürede düzenli bir oyuncu olmayı umuyor.
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