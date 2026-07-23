"Lionel Messi'nin seviyesine ulaşmak zor" - Barcelona'nın yeni transferi Lamine Yamal, Şampiyonlar Ligi zaferini hedeflerken Karim Adeyemi'den samimi bir değerlendirme geldi

Adeyemi, Perşembe günü Barcelona’da resmi olarak tanıtıldı. Bu tanıtım, 24 yaşındaki forvetin Borussia Dortmund’dan ayrılmasının ardından 2031 yılına kadar geçerli olan sözleşmeyle yeni bir sayfa açtığını simgeliyor. Alman forvet, geçen hafta yeni takım arkadaşlarıyla tanışmak üzere tesisleri ziyaret ederek Ciutat Esportiva'daki ortama şimdiden uyum sağlamış olsa da, Flick yönetimindeki tam bir antrenmana katılabilmek için sözleşmesinin resmi olarak tamamlanmasını beklemek zorunda kaldı.

İspanya'ya transfer olma nedenleri hakkında toplanan basına konuşan Adeyemi, kulübün prestiji ve eski milli takım teknik direktörünün burada olmasının kararında büyük rol oynadığını açıkça belirtti. "Beklentiler yüksek. Dünyanın en iyi kulübüne katılıyorum ve teknik direktöre ve taraftarlara bir Barça oyuncusu olduğumu göstermeyi umuyorum," dedi. Şampiyonlar Ligi'nden bahsederken ise şunları ekledi: "Bu ana hedef, ama tek hedef değil. Ana neden bu; teknik direktör bana kulübün neye ihtiyacı olduğunu anlattı ve ben de bunu kanıtlamak için buraya geldim. Benim için bu çok büyük bir adım. Bu, dünyadaki hiçbir kulübe benzemeyen bir kulüp."







