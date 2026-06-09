Lionel Messi'nin sağlık durumu iyiye gidiyor! 2026 Dünya Kupası'na geri sayım sürerken Arjantin teknik direktörü "tüm zamanların en iyisi" hakkında son gelişmeleri aktardı

Messi'nin sahalara dönmesi beklenirken, Scaloni turnuvanın açılış maçına bu kadar az bir süre kala takımın sembolü olan 10 numaralı oyuncuyu fazla yormamaya özen gösteriyor.

Teknik ekip, sekiz kez Ballon d'Or ödülünü kazanan oyuncunun herhangi bir aksilik yaşamamasını sağlamak istiyor ve İzlanda maçına katılımı için dikkatli bir plan hazırladı.

Scaloni, Messi'nin durumu hakkında sorulan birsoruya yanıt olarak gazetecilere, "İzlanda maçında oynayacak" dedi. "Bilmediğim şey, kaç dakika oynayacağı. Herhangi bir riski önlemek için antrenman sırasında onunla konuşup kaç dakika oynayacağını belirlemem gerekiyor, ancak prensip olarak evet, sahada süre alacak."