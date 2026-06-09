Getty Images
Çeviri:
Lionel Messi'nin sağlık durumu iyiye gidiyor! 2026 Dünya Kupası'na geri sayım sürerken Arjantin teknik direktörü "tüm zamanların en iyisi" hakkında son gelişmeleri aktardı
Messi, İzlanda'ya geri dönmeye hazırlanıyor
Arjantin, 2026 Dünya Kupası'nın resmi olarak başlaması öncesinde son hazırlıklarını sürdürürken, Messi tam formuna kavuşmaya yaklaşıyor. Efsanevi forvet, 6 Haziran'da Albiceleste'nin Honduras'a karşı kazandığı son hazırlık maçında, hafif bir kas sorunu nedeniyle kadroda yer almamıştı.
Ancak teknik direktör Scaloni, kaptanının turnuvaya katılıp katılamayacağına dair endişeleri gidermek için harekete geçti. Dünya Kupası şampiyonu teknik direktör, Messi'nin yaklaşan İzlanda ile oynanacak hazırlık maçında forma giymesinin beklendiğini doğruladı. Bu, şampiyonluk unvanını korumaya çalışan takım için Messi'nin iyileşme sürecinde önemli bir adım anlamına geliyor.
- Getty Images Sport
GOAT'ın sahada kalma süresini yönetmek
Messi'nin sahalara dönmesi beklenirken, Scaloni turnuvanın açılış maçına bu kadar az bir süre kala takımın sembolü olan 10 numaralı oyuncuyu fazla yormamaya özen gösteriyor.
Teknik ekip, sekiz kez Ballon d'Or ödülünü kazanan oyuncunun herhangi bir aksilik yaşamamasını sağlamak istiyor ve İzlanda maçına katılımı için dikkatli bir plan hazırladı.
Scaloni, Messi'nin durumu hakkında sorulan birsoruya yanıt olarak gazetecilere, "İzlanda maçında oynayacak" dedi. "Bilmediğim şey, kaç dakika oynayacağı. Herhangi bir riski önlemek için antrenman sırasında onunla konuşup kaç dakika oynayacağını belirlemem gerekiyor, ancak prensip olarak evet, sahada süre alacak."
Messi'nin görünmez etkisi
Scaloni, Messi’nin top kontrolündeki bariz yeteneğinin ötesinde, onun varlığının takımın genel morali ve psikolojik durumu için hayati önem taşıdığını vurguladı. İster sahada ilk on birde yer alsın ister soyunma odasından takımı yönetsin, 36 yaşındaki oyuncu Arjantin milli takımının tartışmasız kalbi olmaya devam ediyor.
Takım için ne kadar önemli olduğu sorulduğunda Scaloni şöyle cevap verdi: "Her zamanki gibi son derece önemli. Sadece soyunma odasında değil, sahadayken de takım arkadaşlarına yansıttığı her şey, etrafında yarattığı atmosfer inanılmaz." Arjantin'in zorlu grup aşamasını atlatmaya çalışırken bu havanın itici bir güç olması bekleniyor.
- Getty Images
Dikkatler Cezayir'le oynanacak ilk maça çevrildi
Kaptanlarının sağlık sorunları görünüşe göre çözüldüğüne göre, Arjantin artık grup aşamasının ilk maçına tüm dikkatini verebilir. Albiceleste, 17 Haziran’da Dünya Kupası macerasına başlayacak ve turnuvaya geldikten sonraki ilk resmi maçında, tahmin edilemez bir performans sergileyen Cezayir ile karşı karşıya gelecek.
Son şampiyon, bir kez daha kupayı kaldırmanın favorileri arasında yer alıyor ve bu hedeflerin gerçekleştirilmesinde formda ve golcü bir Messi'nin varlığı hayati önem taşıyor. İzlanda ile oynanacak son hazırlık maçının ardından, tüm gözler Cezayir karşılaşmasının kadrosuna çevrilecek ve GOAT'ın ilk düdükten itibaren hücum hattını yönetmeye hazır olup olmadığı merakla beklenecek.