MLSPA'ya göre, LAFC'nin yıldız forveti Son, ligin en çok kazanan ikinci oyuncusu oldu. Bu yıl 11 milyon doların biraz üzerinde bir gelir elde edecek. De Paul ve Lozano da çok geride kalmıyor; Arjantinli oyuncu 9,7 milyon dolar, Meksikalı oyuncu ise 9 milyon doların biraz üzerinde bir gelir elde edecek.

En yüksek maaşlı diğer oyuncular arasında Atlanta'dan Miguel Almiron (7,8 milyon dolar), New York Red Bulls'tan Emil Forsberg (6,0 milyon dolar) ve Nashville'den Sam Surridge (5,9 milyon dolar) yer alıyor. LA Galaxy'den Riqui Puig, iki yıl içinde ikinci kez ön çapraz bağ ameliyatı geçirdiği için tüm sezonu kaçırmasına rağmen 5,8 milyon dolar kazanacak.