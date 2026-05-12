Lionel Messi’nin rekor düzeyindeki MLS maaşı açıklandı; Son Heung-Min ise Inter Miami yıldızının çok gerisinde ikinci sırada yer aldı
Miami, maaş bütçesinde başı çekiyor
Beklendiği gibi, Miami'nin harcama tutarı birçok MLS kulübünün harcamalarını gölgede bıraktı. Ligde en yüksek maaşlı oyuncular listesinde üç isimle yer alan kulüpte, Liga MX'ten yüksek bedelli bir transferle gelen yeni "designated player" German Berterame 3,8 milyon dolar kazanıyor. Herons'ın maaş bütçesi 54,6 milyon dolar olarak gerçekleşirken, bu rakam en fazla harcama yapan ikinci kulüp olan LAFC'nin bütçesinden yaklaşık 20 milyon dolar daha fazla.
Diğer büyük isimler de yer alıyor
MLSPA'ya göre, LAFC'nin yıldız forveti Son, ligin en çok kazanan ikinci oyuncusu oldu. Bu yıl 11 milyon doların biraz üzerinde bir gelir elde edecek. De Paul ve Lozano da çok geride kalmıyor; Arjantinli oyuncu 9,7 milyon dolar, Meksikalı oyuncu ise 9 milyon doların biraz üzerinde bir gelir elde edecek.
En yüksek maaşlı diğer oyuncular arasında Atlanta'dan Miguel Almiron (7,8 milyon dolar), New York Red Bulls'tan Emil Forsberg (6,0 milyon dolar) ve Nashville'den Sam Surridge (5,9 milyon dolar) yer alıyor. LA Galaxy'den Riqui Puig, iki yıl içinde ikinci kez ön çapraz bağ ameliyatı geçirdiği için tüm sezonu kaçırmasına rağmen 5,8 milyon dolar kazanacak.
Philadelphia, harcama sıralamasında en alt sırada
Bununla birlikte, bazı kulüpler harcamalarında çok daha ölçülü davrandı. Genellikle tutumlu davranan Philadelphia Union, toplam 11,7 milyon dolarlık maaş bütçesiyle ligin en düşük harcama yapan takımı oldu. Sporting Kansas City (12,4 milyon dolar) ve CF Montreal (13,4 milyon dolar) da benzer bir seviyedeydi. Orlando City ise sadece 13,7 milyon dolar harcıyor, ancak bu yaz Antoine Griezmann'ın Özel Oyuncu sözleşmesiyle takıma katılmasıyla bu durumun değişmesi bekleniyor.
İnkar edilemez bir hırs
Bununla birlikte, bazı kulüpler harcama konusunda çok daha iddialı davrandı. Genellikle düşük bütçeli bir kulüp olan Vancouver Whitecaps, özellikle Alman efsane Thomas Müller’e ödenen yüksek maaş sayesinde ilk beşe yükseldi. Atlanta United de cüzdanını açtı ve toplam 27,9 milyon dolarlık maaş bütçesinin yaklaşık dörtte birini Almiron’a ayırdı.