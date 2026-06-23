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"Lionel Messi'nin ne yaptığını takip etmiyorum" - Kylian Mbappé, Fransa formasıyla bir kez daha iki gol attıktan sonra Arjantin kaptanıyla ilgili Dünya Kupası gol "tartışmasını" önemsiz gösterdi
Mbappé'nin bir gol daha atmasıyla Fransa, eleme turuna katılmayı garantiledi
Mbappé, Fransa’nın Irak’ı 3-0 mağlup ettiği maçta iki gol atarak Dünya Kupası’ndaki olağanüstü gol performansını sürdürdü. Bu galibiyet, Didier Deschamps’ın takımının ilk iki maçını da galibiyetle tamamlayarak eleme turlarına yükselmesini sağladı. Maç, Philadelphia’da yaşanan şiddetli fırtınalar nedeniyle kesintiye uğradı ve oyun iki saatten fazla bir süre ertelendi.
Uzun süren kesintiye rağmen, Les Bleus maçın yeniden başlamasının ardından kontrolü elinde tuttu ve Ousmane Dembele’nin attığı bir golle galibiyeti perçinledi. Mbappe, attığı iki golle Dünya Kupası kariyerinde toplam 16 gole ulaştı. Fransa kaptanı, Miroslav Klose ile eşitlendi ve tüm zamanların gol krallığı sıralamasında Brezilya efsanesi Ronaldo’yu geride bıraktı.
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Mbappé, Messi'ye değil Fransa'ya odaklanıyor
Dünya Kupası gol krallığı yarışında Mbappé ile Messi arasındaki rekabete odaklanan dikkatler sürerken, Fransız forvet, eski Paris Saint-Germain takım arkadaşıyla arasında kişisel bir rekabet olduğu yönündeki iddiaları reddetti.
ESPN'in aktardığına göre Mbappé, "Messi ile aramızda bir hikaye yok" dedi. "Leo da gol attı, atıyor ve her zaman atacak. Onun ne yaptığını izlemiyorum, aksi takdirde daha fazlasını yapmak zorunda kalırım. Ben sadece kendi takımıma bakıyorum. Gol attığınızda bu alana daha çok yaklaşırsınız ama tekrar ediyorum: benim için takımımızın ilerlemesini görmek daha önemli."
Fransa kaptanının rekorları kırılmaya devam ediyor
Mbappé’nin son golleri, Fransa milli takımındaki 100. maçında geldi ve bu sayede Messi’nin 18 Dünya Kupası golüne sadece iki gol geride kaldı. Hızlı yükselişi, turnuvanın en büyük golcüleri arasındaki yerini sağlamlaştırdı. Deschamps, Real Madrid yıldızının daha fazla rekor kıracağına inanıyor.
Deschamps gazetecilere, “Rekorlar kırılmak için vardır” dedi. “100 milli maça ulaştı, gol atmaya da devam edecek. Ardından Messi, [Cristiano] Ronaldo var. Kylian’ın aynı yaşa kadar oynayacağından emin değilim, ancak sahada olduğu sürece her zaman çok gol atacaktır. Rekoru daha da yukarıya taşıyacak yeteneğe sahip.”
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Fransa, Dünya Kupası'nda daha ileri gitmeyi hedefliyor
Eleme turunu garantilemiş ve iki maçta altı puan toplamış olan Fransa, artık eleme turlarına girerken bu ivmeyi sürdürmeye odaklanabilir. Bir başka Dünya Kupası zaferinin peşinde olan takımın hedefleri açısından Mbappé’nin formu hâlâ kilit öneme sahip. Grup aşamasının son maçında Les Bleus, Cuma günü Boston Stadyumu’nda Norveç ile karşı karşıya gelecek; bu karşılaşmada dünyanın en iyi forvetlerinden ikisi, Mbappé ve Erling Haaland, birbirleriyle kapışacak.