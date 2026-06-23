"Lionel Messi'nin ne yaptığını takip etmiyorum" - Kylian Mbappé, Fransa formasıyla bir kez daha iki gol attıktan sonra Arjantin kaptanıyla ilgili Dünya Kupası gol "tartışmasını" önemsiz gösterdi

Mbappé, Fransa’nın Irak’ı 3-0 mağlup ettiği maçta iki gol atarak Dünya Kupası’ndaki olağanüstü gol performansını sürdürdü. Bu galibiyet, Didier Deschamps’ın takımının ilk iki maçını da galibiyetle tamamlayarak eleme turlarına yükselmesini sağladı. Maç, Philadelphia’da yaşanan şiddetli fırtınalar nedeniyle kesintiye uğradı ve oyun iki saatten fazla bir süre ertelendi.

Uzun süren kesintiye rağmen, Les Bleus maçın yeniden başlamasının ardından kontrolü elinde tuttu ve Ousmane Dembele’nin attığı bir golle galibiyeti perçinledi. Mbappe, attığı iki golle Dünya Kupası kariyerinde toplam 16 gole ulaştı. Fransa kaptanı, Miroslav Klose ile eşitlendi ve tüm zamanların gol krallığı sıralamasında Brezilya efsanesi Ronaldo’yu geride bıraktı.