Lionel Messi'nin MLS'deki rakibi, asla bir "kavgayla" sonuçlanmayacak olan saha içi yüzleşmede Arjantinli efsaneye neden yüzüne karşı güldüğünü açıklıyor

Obed Vargas, Lionel Messi ile sahada yaşadığı unutulmaz yüzleşmeyi anlattı ve çocukluk kahramanı tarafından hedef alınmanın tuhaflığı karşısında şaşkına döndüğünü itiraf etti. Eski Seattle Sounders orta saha oyuncusu, 2025 Leagues Cup karşılaşması sırasındaki kahkahasının saygısızlık değil, daha çok inanamama duygusundan kaynaklandığını açıkladı.

    Sounders ile Inter Miami arasında oynanan 2025 Leagues Cup Finali, çocukluğundan beri Messi, Luis Suárez, Jordi Alba ve Sergio Busquets’ten oluşan efsanevi Barcelona dörtlüsünü örnek alan Vargas için benzersiz bir sınav oldu. Sounders’ın 3-0’lık ezici bir galibiyet elde ettiği bu olağanüstü performans sırasında, Alaska doğumlu orta saha oyuncusu, Miami’nin birkaç yıldızıyla giderek kızışan bir tartışmanın tam ortasında kaldı. Vargas'ın gülerek sinirli Messi'nin omzuna kolunu doladığı anın videosu viral oldu ve ikilinin hararetli tartışmasının niteliği hakkında yaygın spekülasyonlara yol açtı.

  Seattle Sounders v Inter Miami CF - Leagues Cup Final

    Maçı değerlendirirken Vargas, tecrübeli yıldızlara hayranlık duyduğunu ancak maç başladığında rekabetçi yapısının ön plana çıktığını vurguladı. ESPN'e verdiği demeçte şunları söyledi: "Onları kışkırtmak ya da kızdırmak gibi bir niyetim asla olmadı. Ancak olayların gidişatı ve benim oyunum göz önüne alındığında, belki de gerçekten kışkırtılmış olabilirler. Ama benim için asıl amaç takımın kazanmasıydı - bunu bana [Messi, Busquets, Suarez ve Alba] öğretti."

    Vargas, Messi’nin öfkesine verdiği tepkinin kötü niyetten ziyade durumun gerçeküstü doğasından kaynaklandığını açıkladı. Şöyle devam etti: "Bence başka biri olsaydı, belki de ben de kışkırtılabilirdim, ama Messi olduğu için güldüm çünkü aslında aklımdan geçen şuydu: 'Sen Messi'sin, dünyanın gelmiş geçmiş en iyisisin, benden mi sinirleniyorsun?' ... Dürüst olmak gerekirse, bu beni güldürdü.

    "Ve ben de kışkırtılmamaya çalıştım, ama benim için bu asla onunla kavga edeceğim bir an değildi. Tepkim her zaman şuydu: 'Neden bana takıldın? Neden ben? Sahada ne istersen yapabilirsin. Ben senin yanında bir hiçim.' İşte bu yüzden güldüm, belki o bunu farklı bir şekilde algılamıştır.

    "Belki de güldüğüm için onunla dalga geçtiğimi düşündü, ama durum öyle değildi. Gerçek şu ki, o an nasıl tepki vereceğimi bilemedim. Benim için çok özel bir andı, ama işimi yapmam ve iyi oynamam gerektiğini biliyordum."

    O çok ses getiren karşılaşmanın ardından Vargas, bu yılın başlarında Atlético Madrid'e katılarak kendini en üst seviyede sınamak üzere Major League Soccer'dan ayrıldı. Genç oyuncunun Metropolitano'ya transferi, Seattle'da geçirdiği başarılı beş sezonun ardından gerçekleşti. Burada iki kupa kazanan Vargas, kendini en üst düzey bir yetenek olarak kanıtladı. Şimdi, Diego Simeone'nin disiplinli orta sahasına girme gibi zorlu bir görevle karşı karşıya. Bu ortamda, yeni kazandığı olgunluk ve elit rakiplere karşı edindiği deneyim hayati önem taşıyacak.