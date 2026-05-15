Vargas, Messi’nin öfkesine verdiği tepkinin kötü niyetten ziyade durumun gerçeküstü doğasından kaynaklandığını açıkladı. Şöyle devam etti: "Bence başka biri olsaydı, belki de ben de kışkırtılabilirdim, ama Messi olduğu için güldüm çünkü aslında aklımdan geçen şuydu: 'Sen Messi'sin, dünyanın gelmiş geçmiş en iyisisin, benden mi sinirleniyorsun?' ... Dürüst olmak gerekirse, bu beni güldürdü.

"Ve ben de kışkırtılmamaya çalıştım, ama benim için bu asla onunla kavga edeceğim bir an değildi. Tepkim her zaman şuydu: 'Neden bana takıldın? Neden ben? Sahada ne istersen yapabilirsin. Ben senin yanında bir hiçim.' İşte bu yüzden güldüm, belki o bunu farklı bir şekilde algılamıştır.

"Belki de güldüğüm için onunla dalga geçtiğimi düşündü, ama durum öyle değildi. Gerçek şu ki, o an nasıl tepki vereceğimi bilemedim. Benim için çok özel bir andı, ama işimi yapmam ve iyi oynamam gerektiğini biliyordum."