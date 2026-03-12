Lionel Messi'nin Inter Miami takımı, yaz transfer döneminde Man City yıldızının imzası için Juventus ile rekabet etmeye hazır

Goretzka, Haziran ayında sözleşmesi sona erdiğinde Bayern'den ayrılacağını çoktan doğruladı. Alman milli oyuncu yeni bir mücadeleye hevesli ve "Yurtdışında bir deneyim yaşamak isterim: belki de bu benim son şansımdır" diyor. Bu itiraf, Juventus'u alarma geçirdi, ancak kulüp, oyuncunun hayalindeki kulüp olduğu söylenen Arsenal ile zorlu bir rekabetle karşı karşıya.

Premier League bir tehdit olmaya devam ederken, Juve, 31 yaşındaki oyuncuyu Serie A'ya çekmek için Luciano Spalletti'nin projesine güveniyor. Goretzka'nın şu anki yıllık net maaşı yaklaşık 7 milyon avro ve Bianconeri, diğer yüksek maaşlı oyuncuları elinden çıkarabilirse bu maaşı karşılayabilir.