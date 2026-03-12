Getty Images Sport
Lionel Messi'nin Inter Miami takımı, yaz transfer döneminde Man City yıldızının imzası için Juventus ile rekabet etmeye hazır
Inter Miami, Man City'nin süperstarı için yarışa katıldı
Inter Miami bu transfer için tek başına değil. Gazzetta dello Sport'a göre, Silva'nın eski kulübü Benfica da onun geri dönüşünü hayal ederken, Galatasaray da durumu yakından takip ediyor. Ancak, Messi ile birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nde forma giyme ihtimali önemli bir cazibe oluşturuyor. Silva şu anda yıllık net 7 ila 8 milyon avro artı primler kazanıyor. Miami ve Juve, çok yönlü orta saha oyuncusu için tekliflerini hazırlarken bu rakamı değerlendiriyor.
Juventus, iddialı bir çifte hamle yapmayı değerlendiriyor
Gazzetta, Juventus yöneticileri Damien Comolli ve Marco Ottolini'nin Silva'yı Torino'ya getirmenin fizibilitesini araştırmak için şimdiden temasa geçtiğini iddia ediyor. Silva'nın peşinde koşmak, büyük bir transfer ücreti ödemeden takımı güçlendirebilecek seçkin serbest oyuncuları belirleme stratejisinin bir parçası. City'nin yıldızının yanı sıra, Juventus, Bayern Münih'ten Leon Goretzka'yı da kadrosuna katmak istiyor. Her iki oyuncu da Juventus'un aradığı yüksek kaliteli profilleri temsil ediyor, ancak herhangi bir anlaşma, kulübün gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkını elde etmesine bağlı olacak. Bu, rekabeti yenmek için gerekli olan finansal gücü ve prestiji sağlamak için şart.
Goretzka, Bayern Münih'ten ayrılacağını açıkladı
Goretzka, Haziran ayında sözleşmesi sona erdiğinde Bayern'den ayrılacağını çoktan doğruladı. Alman milli oyuncu yeni bir mücadeleye hevesli ve "Yurtdışında bir deneyim yaşamak isterim: belki de bu benim son şansımdır" diyor. Bu itiraf, Juventus'u alarma geçirdi, ancak kulüp, oyuncunun hayalindeki kulüp olduğu söylenen Arsenal ile zorlu bir rekabetle karşı karşıya.
Premier League bir tehdit olmaya devam ederken, Juve, 31 yaşındaki oyuncuyu Serie A'ya çekmek için Luciano Spalletti'nin projesine güveniyor. Goretzka'nın şu anki yıllık net maaşı yaklaşık 7 milyon avro ve Bianconeri, diğer yüksek maaşlı oyuncuları elinden çıkarabilirse bu maaşı karşılayabilir.
Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı anahtar rol oynuyor
Juventus için, önümüzdeki haftalar sahada transfer piyasasındaki başarılarını belirleyecek. Silva ve Goretzka gibi yıldızların maaş taleplerini karşılamak için UEFA'nın 60 milyon avroluk ödül parasını almak çok önemli. Kulüp şu anda Serie A'da dördüncü sırada yer alıyor ve sezonun güçlü bir şekilde bitirilmesinin, bu dünya çapındaki yıldızları Miami, Londra veya Lizbon yerine Torino'yu tercih etmeleri için ikna etmek için gerekli avantajı sağlayacağını umuyor.
Yaz transfer dönemi yaklaşırken, geleneksel Avrupa elitleri ile yükselen MLS gücü arasındaki mücadele, Silva için verilecek savaşta somutlaşacak. David Beckham yönetimindeki Inter Miami'nin, sekiz kez Ballon d'Or ödülünü kazanan Messi'nin liderliğindeki iddialı projesi, Juventus'un planları için gerçek bir tehdit oluşturuyor.
