AFP
Lionel Messi'nin Inter Miami takımı, Son Heung-Min'in LAFC takımını geride bırakarak 1,45 milyar dolarlık değeriyle MLS'nin en değerli kulübü oldu.
- AFP
Messi'nin öncülüğündeki finansal patlama
Sportico tarafından derlenen rakamlara göre, Inter Miami, Messi'den önceki 585 milyon dolarlık değerinden şaşırtıcı bir artış kaydetti. Kulüp ayrıca gelirinde yüzde 75'lik bir artış öngörüyor ve tahminler 2026 yılına kadar 250 milyon dolarlık bir gelir öngörüyor, bu rakam MLS'de başka hiçbir kulüpte görülmemiş bir rakam.
- Getty Images Sport
İlk beş
Los Angeles FC önceki liderdi ve şu anda 1,4 milyar dolar ile ikinci sırada yer alıyor. İşte ilk beş:
Sıra Kulüp Değer 1 Inter Miami 1,45 milyar dolar 2 LAFC 1,4 milyar dolar 3 LA Galaxy 1,17 milyar dolar 4 Atlanta United 1,14 milyar dolar 5 NYCFC 1,12 milyar
- AFP
Genel büyüme
Ortalama franchise değeri 767 milyon dolara ulaştı ve tüm MLS franchise'larının toplam değeri 23 milyar dolar oldu. Ortalama franchise değeri, Sportico'nun 2021 değerlemelerine göre yüzde 39 artış gösterdi.
Ancak, ligin zengin ve yoksul takımları arasındaki artan eşitsizlik konusunda bazı endişeler vardı. Inter Miami, CF Montreal'in (480 milyon dolar) 3,4 katı değerinde. Ulusal TV gelirleri NBA, NFL ve diğer muadiller kadar güçlü olmadığından, bu durum sahadaki kaliteyi etkileyebilir.
Sportico'ya göre, MLS takımları Apple'ın üretim maliyetlerinden sonra sadece 5 milyon dolar gelir elde ediyor. Buna karşılık, NHL takımları yaklaşık 40 milyon dolar gelir elde ediyor. Ayrıca, takımların değeri artarken bile, bazı sahiplik grupları kulüplerini satmakta zorlanıyor. Vancouver Whitecaps ve San Jose Earthquakes bu konuda zorluk yaşıyor.
Whitecaps CEO'su Axel Schuster, Sportico'ya "30'dan fazla, neredeyse 40 grup gizlilik anlaşması imzaladı, veri odamıza girdi ve durumumuzu kapsamlı bir şekilde analiz etti" dedi. "Hiçbiri bu kulübün %1'ini bile satın almakla ilgilenmiyor, çünkü hepsi buradaki yapımızın, pazarın ve içinde bulunduğumuz durumun yatırım yapılabilecek bir şey olmadığını düşünüyor."
- Getty Images Sport
MLS'nin geleceği nasıl olacak?
MLS, sezonun başlamasına iki haftadan az bir süre kala, 21 Şubat'ta 1. Maç Günü'nü başlatacak.
GOAL-e tarafından otomatik çevrilmiştir.
Reklam