Lionel Messi'nin Inter Miami takımı, Son Heung-Min'in LAFC takımını geride bırakarak 1,45 milyar dolarlık değeriyle MLS'nin en değerli kulübü oldu.

Sportico'nun son MLS değerlemelerine göre, Inter Miami şu anda Major League Soccer'ın en değerli kulübü ve ligin en yüksek değeri olan 1,45 milyar dolarlık bir değere sahip. Kulüp, LAFC'nin (1,4 milyar dolar) önünde, 1 milyar doların üzerinde değere sahip beş takımı geride bırakıyor. MLS franchise değerinin toplam değeri 30 takımda 23 milyar dolara yükselirken, bu durum lig genelinde devam eden büyümeyi yansıtıyor.

    Messi'nin öncülüğündeki finansal patlama

    Sportico tarafından derlenen rakamlara göre, Inter Miami, Messi'den önceki 585 milyon dolarlık değerinden şaşırtıcı bir artış kaydetti. Kulüp ayrıca gelirinde yüzde 75'lik bir artış öngörüyor ve tahminler 2026 yılına kadar 250 milyon dolarlık bir gelir öngörüyor, bu rakam MLS'de başka hiçbir kulüpte görülmemiş bir rakam.

    İlk beş

    Los Angeles FC önceki liderdi ve şu anda 1,4 milyar dolar ile ikinci sırada yer alıyor. İşte ilk beş:

    SıraKulüpDeğer
    1Inter Miami1,45 milyar dolar
    2LAFC1,4 milyar dolar
    3LA Galaxy1,17 milyar dolar
    4Atlanta United1,14 milyar dolar
    5NYCFC1,12 milyar
    Genel büyüme

    Ortalama franchise değeri 767 milyon dolara ulaştı ve tüm MLS franchise'larının toplam değeri 23 milyar dolar oldu. Ortalama franchise değeri, Sportico'nun 2021 değerlemelerine göre yüzde 39 artış gösterdi.

    Ancak, ligin zengin ve yoksul takımları arasındaki artan eşitsizlik konusunda bazı endişeler vardı. Inter Miami, CF Montreal'in (480 milyon dolar) 3,4 katı değerinde. Ulusal TV gelirleri NBA, NFL ve diğer muadiller kadar güçlü olmadığından, bu durum sahadaki kaliteyi etkileyebilir.

    Sportico'ya göre, MLS takımları Apple'ın üretim maliyetlerinden sonra sadece 5 milyon dolar gelir elde ediyor. Buna karşılık, NHL takımları yaklaşık 40 milyon dolar gelir elde ediyor. Ayrıca, takımların değeri artarken bile, bazı sahiplik grupları kulüplerini satmakta zorlanıyor. Vancouver Whitecaps ve San Jose Earthquakes bu konuda zorluk yaşıyor.

    Whitecaps CEO'su Axel Schuster, Sportico'ya "30'dan fazla, neredeyse 40 grup gizlilik anlaşması imzaladı, veri odamıza girdi ve durumumuzu kapsamlı bir şekilde analiz etti" dedi. "Hiçbiri bu kulübün %1'ini bile satın almakla ilgilenmiyor, çünkü hepsi buradaki yapımızın, pazarın ve içinde bulunduğumuz durumun yatırım yapılabilecek bir şey olmadığını düşünüyor."

    MLS'nin geleceği nasıl olacak?

    MLS, sezonun başlamasına iki haftadan az bir süre kala, 21 Şubat'ta 1. Maç Günü'nü başlatacak.

