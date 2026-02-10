Lionel Messi'nin Inter Miami takımı, Son Heung-Min'in LAFC takımını geride bırakarak 1,45 milyar dolarlık değeriyle MLS'nin en değerli kulübü oldu.

Ortalama franchise değeri 767 milyon dolara ulaştı ve tüm MLS franchise'larının toplam değeri 23 milyar dolar oldu. Ortalama franchise değeri, Sportico'nun 2021 değerlemelerine göre yüzde 39 artış gösterdi.

Ancak, ligin zengin ve yoksul takımları arasındaki artan eşitsizlik konusunda bazı endişeler vardı. Inter Miami, CF Montreal'in (480 milyon dolar) 3,4 katı değerinde. Ulusal TV gelirleri NBA, NFL ve diğer muadiller kadar güçlü olmadığından, bu durum sahadaki kaliteyi etkileyebilir.

Sportico'ya göre, MLS takımları Apple'ın üretim maliyetlerinden sonra sadece 5 milyon dolar gelir elde ediyor. Buna karşılık, NHL takımları yaklaşık 40 milyon dolar gelir elde ediyor. Ayrıca, takımların değeri artarken bile, bazı sahiplik grupları kulüplerini satmakta zorlanıyor. Vancouver Whitecaps ve San Jose Earthquakes bu konuda zorluk yaşıyor.

Whitecaps CEO'su Axel Schuster, Sportico'ya "30'dan fazla, neredeyse 40 grup gizlilik anlaşması imzaladı, veri odamıza girdi ve durumumuzu kapsamlı bir şekilde analiz etti" dedi. "Hiçbiri bu kulübün %1'ini bile satın almakla ilgilenmiyor, çünkü hepsi buradaki yapımızın, pazarın ve içinde bulunduğumuz durumun yatırım yapılabilecek bir şey olmadığını düşünüyor."