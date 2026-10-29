2027 MLS Bahar Sezonu, her takımın 14 normal sezon maçına çıkacağı türünün ilk örneği olacak. Her kulüp, kendi konferansındaki 14 rakibiyle birer kez karşılaşacak; yedi maçı evinde, yedi maçı deplasmanda oynayacak. Ardından ligde, kısaltılmış fikstüre rağmen büyük önem taşıyan sezon sonu maçları düzenlenecek.

MLS Cup play-off'ları, CONCACAF Şampiyonlar Kupası ve Leagues Cup'a katılacak takımları belirleyecek. Play-off'ların kazananları ise lig şampiyonu olarak tarihe geçecek.