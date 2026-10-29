Getty Images Sport
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Lionel Messi’nin Inter Miami’si, 2027 MLS Sprint Sezonu’nun açılışını 19 Şubat’ta FC Cincinnati maçıyla yapacak
- Getty
Sprint sezonu formatı
2027 MLS Bahar Sezonu, her takımın 14 normal sezon maçına çıkacağı türünün ilk örneği olacak. Her kulüp, kendi konferansındaki 14 rakibiyle birer kez karşılaşacak; yedi maçı evinde, yedi maçı deplasmanda oynayacak. Ardından ligde, kısaltılmış fikstüre rağmen büyük önem taşıyan sezon sonu maçları düzenlenecek.
MLS Cup play-off'ları, CONCACAF Şampiyonlar Kupası ve Leagues Cup'a katılacak takımları belirleyecek. Play-off'ların kazananları ise lig şampiyonu olarak tarihe geçecek.
- Getty Images Sport
Sezonun başlangıcı
Ligin Bahar Sezonu, 19 Şubat hafta sonunda başlayacak. Açılış maçında Inter Miami ile FC Cincinnati, Güney Florida'da karşı karşıya gelecek. Cumartesi ve pazar günleri ayrıca 13 maç oynanacak.
İlk haftanın maçları arasında Supporters' Shield'i kazanan Nashville SC ile New York City FC'nin mücadelesi ve Los Angeles'ta San Diego FC ile LAFC arasında oynanacak Kaliforniya derbisi de yer alıyor.
- Getty
Sezonun son dönemi
Ligin normal sezonu 8 Mayıs'taki Decision Day ile sona erecek. Doğu Konferansı'ndaki tüm maçlar, Batı Konferansı takımlarının maçlarından üç saat önce başlayacak. Günün öne çıkan karşılaşması, New York City FC ile New York Red Bulls arasındaki Hudson River derbisi olacak. Fikstürün yapısı nedeniyle play-off biletleri son güne kadar sahiplerini bulmayabilir.
Decision Day'in ardından her konferansta ilk sekiz sırayı alan takım play-off'lara katılacak. Tek maçlı eleme turnuvası, Anma Günü'nün denk geldiği hafta sonunda MLS Cup'ta karşılaşacak iki konferans galibini belirleyecek. Play-off fikstürünün tamamı daha sonra açıklanacak.
- Getty Images
Sırada ne var?
Gözler bahar sezonuna çevrilmeden önce MLS'in 2026 sezonunu tamamlaması gerekiyor. Kasım ayında başlayacak MLS play-off'ları öncesinde her takımın oynayacağı iki maç daha var.
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