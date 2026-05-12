Lionel Messi’nin Inter Miami’deki takım arkadaşı Sergio Reguilon, evcil köpeğinin de kendisiyle birlikte ABD’ye gelmesi için ödemeye hazır olduğu dudak uçuklatan altı haneli rakamı açıkladı
Dört ayaklı dostumuz için devasa bir yatırım
Inter Miami'nin savunma oyuncusu Reguilon, evcil köpeği için ne kadar büyük fedakarlıklar yapmaya hazır olduğunu anlattı. Tottenham Hotspur'dan ayrıldıktan sonra Ocak 2026'da bedelsiz transferle takıma katılan 29 yaşındaki oyuncu, evcil hayvanları söz konusu olduğunda çok duyarlı davranıyor. Kulüp, 2025 şampiyonu olarak unvanını korumaya çalışırken, İspanyol oyuncu şu anda İspanya'da yaşayan köpeğine öncelik veriyor. Popüler influencer TheGrefg'in vloguna konuk olan bek, transatlantik seyahat planlarını anlattı.
Özel jetlerin dudak uçuklatan maliyeti
Büyük bir hayvanı uluslararası olarak nakletmek lojistik açıdan zorluklar yaratıyor, ancak Reguilon bu inanılmaz masraftan hiç etkilenmiyor. Kariyeri boyunca 35 milyon dolarlık (26 milyon sterlin) bir transferle Tottenham'a geçmesi ve çeşitli kiralık dönemleri olan savunma oyuncusu, düşüncelerini açıkladı. Influencer'a şunları söyledi: "Onu Amerika Birleşik Devletleri'ne getirmek için pasaport almasını araştırıyordum ve pasaportu çoktan aldı. Şimdi gelmesini istiyorum, ama zorlanmasını istemediğim için kargo bölümünde. O büyük bir köpek. Yazdan sonra İspanya'ya gideceğim, o zaman için özel bir jet arıyorum. Onu bu şekilde getireceğim. Tek yön 135.000 dolar. Buna değer."
MLS rutinine alışmak
Köpeği için ödenen altı haneli rakam manşetlere taşınırken, Reguilon aynı zamanda Major League Soccer’daki hayatının sinir bozucu başlangıcını aşmaya odaklanmış durumda. İspanyol oyuncu, diz ve kas sakatlıklarıyla büyük şanssızlık yaşadı, dokuz maçı kaçırdı ve dört maçta sadece 175 dakika sahada kalabildi. Uzun süreli yokluğuna rağmen Miami, son olarak New England ile 1-1 berabere kaldığı maç da dahil olmak üzere, onsuz da güçlü formunu korudu. Son şampiyon, şu anda 22 puanla Doğu Konferansı sıralamasında üçüncü sırada yer alıyor ve eski Atletico Madrid kiralık oyuncusu tam formuna kavuşmak için çalışırken, ligin zorluklarını aşmaya çalışıyor.
Bu savunma oyuncusu için bundan sonra ne olacak?
Miami bir şampiyonluk daha kazanma yolunda ilerlerken, Reguilon sakatlık sorunları atlatır atlatmaz ilk 11'de düzenli bir yer edinmeyi hedefleyecek. Sonbahara bakıldığında, İspanyol savunma oyuncusu, sadık köpek dostunu nihayet yeni Amerikan evine getirmek için Avrupa'ya yapacağı dönüş yolculuğunu sabırsızlıkla bekliyor.