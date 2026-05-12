Lionel Messi’nin Inter Miami’deki maaşı açıklandı – MLS Kupası şampiyonu, LAFC’nin eski Tottenham yıldızı Son Heung-min’in kazandığının iki katından fazlasını kazanıyor
MLS'in tartışmasız kralı Messi
Major League Soccer’daki oyuncuların garantili ücretlerini ortaya koyan yeni rakamlar, Messi’nin lig tarihinin en yüksek maaşlı futbolcusu olmaya devam ettiğini doğruladı.
Geçen sezon takımını MLS Kupası zaferine taşıyan ve Altın Ayakkabı ile MVP ödüllerini kazanan Inter Miami kaptanı, şu anda rakiplerini gölgede bırakan muazzam bir yıllık maaş alıyor.
Arjantinli efsanenin temel maaşı çeşitli ticari anlaşmalarla destekleniyor, ancak MLS Oyuncular Birliği tarafından sağlanan garantili rakamlar bile, Dünya Kupası şampiyonu ile ligin diğer seçkin oyuncuları arasındaki devasa uçurumu ortaya koyuyor.
Messi ile Son arasında büyük fark
Gelir farkı, Son Heung-min gibi ligdeki diğer yüksek profilli transferlerle karşılaştırıldığında en belirgin şekilde ortaya çıkıyor. Batı Konferansı ekibi LAFC’ye tarihi bir transferle katılan eski Tottenham kanat oyuncusu, şu anda 28,3 milyon dolar (21 milyon sterlin) kazanan Güney Florida’daki oyuncudan önemli ölçüde daha az kazanıyor.
Resmi kayıtlara göre Messi, şu anda Güney Kore milli takım oyuncusunun kazandığının iki katından fazlasını kazanıyor.
Son, ligin en yetenekli oyuncularından biri olmaya devam ediyor ve Los Angeles takımının hücum gücünün hayati bir parçası olsa da, kazandığı ücret MLS maaş tavanı yapısı içinde var olan "Messi İstisnası"nı ortaya koyuyor.
Son, ligin en çok kazanan beş oyuncusu arasında yer alsa da, kendi sözleşmesinden 11,1 milyon dolar (8 milyon sterlin) kazanarak hala Messi'nin toplam garantili maaşının gerisinde kalıyor.
Amerika'nın en üst ligindeki mali hiyerarşi
Messi'nin ardından, en çok kazananlar listesinde Atlantik'i aşarak Amerika'ya gelen Avrupa futbolundan tanıdık birkaç isim yer alıyor. Inter Miami'deki takım arkadaşı ve Dünya Kupası şampiyonu Rodrigo De Paul maaş sıralamasında üçüncü sırada yer alırken, Miguel Almiron ve Hirving Lozano ilk beşi tamamlıyor.
LAFC ve Galaxy gibi kulüpler geleneksel olarak ligin en çok harcama yapan kulüpleri olmuştur, ancak Messi'nin gelişi, Amerika Birleşik Devletleri'nde bir "süperstar" sözleşmesinin neye benzediğine dair bir yeniden değerlendirme yapılmasını zorunlu kılmıştır.
2026 Dünya Kupası döngüsünün etkisi
Amerika Birleşik Devletleri 2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmaya hazırlanırken, bu maaş rakamları ligin, kariyerlerinin zirvesindeyken ya da son yıllarında olan dünya çapındaki yıldızları çekme hedefini ortaya koyuyor.
Avrupa sezonunun sona ermesinin ardından daha fazla yıldızın lige katılması beklenirken, Major League Soccer'daki maaş giderlerinin daha da artacağı tahmin ediliyor.
Ancak, öngörülebilir gelecekte Messi'nin sözleşmesi, Şampiyonlar Ligi şampiyonları ve Premier Lig ikonları da dahil olmak üzere diğer tüm özel statüye sahip oyuncuların ancak uzaktan bakabileceği bir referans noktası olmaya devam edecek.