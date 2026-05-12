Lionel Messi’nin Inter Miami’deki maaşı açıklandı – MLS Kupası şampiyonu, LAFC’nin eski Tottenham yıldızı Son Heung-min’in kazandığının iki katından fazlasını kazanıyor

Gelir farkı, Son Heung-min gibi ligdeki diğer yüksek profilli transferlerle karşılaştırıldığında en belirgin şekilde ortaya çıkıyor. Batı Konferansı ekibi LAFC’ye tarihi bir transferle katılan eski Tottenham kanat oyuncusu, şu anda 28,3 milyon dolar (21 milyon sterlin) kazanan Güney Florida’daki oyuncudan önemli ölçüde daha az kazanıyor.

Resmi kayıtlara göre Messi, şu anda Güney Kore milli takım oyuncusunun kazandığının iki katından fazlasını kazanıyor.

Son, ligin en yetenekli oyuncularından biri olmaya devam ediyor ve Los Angeles takımının hücum gücünün hayati bir parçası olsa da, kazandığı ücret MLS maaş tavanı yapısı içinde var olan "Messi İstisnası"nı ortaya koyuyor.

Son, ligin en çok kazanan beş oyuncusu arasında yer alsa da, kendi sözleşmesinden 11,1 milyon dolar (8 milyon sterlin) kazanarak hala Messi'nin toplam garantili maaşının gerisinde kalıyor.



