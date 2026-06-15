AFP
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Lionel Messi'nin halefi mi? Enzo Fernández, Arjantin kaptanlığını devralmayı "hayal ediyor" ve Inter Miami'nin efsanesiyle birlikte oynamanın "ayrıcalığı" hakkında samimi açıklamalarda bulunuyor
Kaptanlık hayali
Messi efsanevi kariyerinin son dönemine girerken, son dünya şampiyonu Arjantin’de kaptanlık pazubandını kimin devralacağı konusu Buenos Aires’te sıkça tartışılan bir konu haline geldi.
Fernández, GIVEMESPORT'a verdiği demeçte, "Kişisel olarak elbette Arjantin'in kaptanlığını yapmayı hayal ediyorum" dedi. "Ancak bu karar bana bağlı değil; karar teknik ekibin elinde. Ne zaman olacağını bilmiyorum, zaman gösterecek. Bu kesinlikle hayallerimden biri ve kaptanlık pazubandını takmaktan onur duyarım."
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Messi ile birlikte oynama ayrıcalığı
Kendi büyük hedeflerine rağmen Fernandez ayakları yere basan bir tavır sergiliyor ve şu anda Inter Miami’nin süperstarıyla sahada geçirdiği zamana son derece minnettar. 2021 ile 2024 yılları arasında Arjantin’i üst üste üç büyük kupaya taşıyan Messi, Lionel Scaloni’nin takımının odak noktası olmaya devam ediyor. Fernandez, sekiz kez Ballon d’Or ödülünü kazanan oyuncunun takım arkadaşları üzerinde yarattığı eşsiz etkiyi hemen kabul etti.
"O farklı. O tüm zamanların en iyisi, bu yüzden onunla aynı soyunma odasını paylaşmak bir ayrıcalık," dedi Fernandez. "Çocukluğumdan beri hep idolüm olmuştur. Her zaman onunla oynamayı hayal etmiştim, bu yüzden onu ilk gördüğümde üzerimde büyük bir etki yarattı. Yıllar geçtikçe ve onu tanıdıkça, bu durum daha normal hale geldi. O harika bir insan ve bu anları onunla paylaşmaktan çok gurur duyuyorum."
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Dünya Kupası'ndan bu yana etkisi
Fernandez’in öne çıkışı, Arjantin’in Katar’daki başarısıyla ayrılmaz bir şekilde bağlantılı. Turnuvaya yedek olarak başlayan oyuncu, daha sonra ilk 11’e girmeyi başardı ve sonunda Turnuvanın En İyi Genç Oyuncusu ödülünü kazandı.
O turnuvadan bu yana geçirdiği gelişimi değerlendiren Fernandez, kaptanını nasıl rahatlatmayı hedeflediğini şöyle açıkladı: "Bireysel olarak çok gelişim gösterdim. Dünya Kupası'nı kazanmak ya da kazanmamak bir yana, futbolda doğal olarak gelişirsiniz. Sürekli gelişir ve zayıf yönlerinizi geliştirirsiniz, bu yüzden kendimi kesinlikle daha olgun ve daha çok bir lider gibi hissediyorum. Kişisel düzeyde tüm bunlar üzerinde çalışıyorum ve kulüp [Chelsea] bana bunu her gün uygulamam için inanç veriyor. Rolümden memnunum ve her antrenmanda yaptıklarımı takım arkadaşlarıma aktardığım tutkuyla göstererek gelişmeye devam etmeyi umuyorum."
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Fernandez, tarihi bir arka arkaya şampiyonluk hedefliyor
Henüz 25 yaşında olmasına rağmen kişisel vitrininde hem bir Dünya Kupası madalyası hem de bir Copa América kupası bulunan Fernandez, geçmiş başarılarına güvenip rehavete kapılmayı reddediyor. Arjantin, Kuzey Amerika’da düzenlenecek ve büyük bir heyecanla beklenen turnuvaya hazırlanırken, orta saha oyuncusu, ülkesinin 1962’de Brezilya’nın başardığı bu başarıyı tekrarlayarak Dünya Kupası şampiyonluğunu koruyan ilk ülke olmasına yardımcı olmaya tamamen odaklanmış durumda.
Turnuvanın Messi'nin uluslararası sahnedeki son vedası olacağı yönünde yaygın bir beklenti varken, Albiceleste kampındaki motivasyon doruk noktasına ulaştı. "Unvanımızı korumaya ve tekrar kazanmaya çalışacağız, bu milli takımın yapması gereken budur," diye konuştu Fernández. "Arjantin halkı çok tutkulu ve biz her zaman daha fazlasını istiyoruz. 2022'de Dünya Kupası'nı kazanmak artık geçmişte kaldı. Bunun Messi'nin son Dünya Kupası olabileceğini biliyoruz, bu yüzden Katar'da takım olarak şampiyonluğumuzu savunmak için orada olacağız. Şampiyonluğu korumak için elimizden geleni yapacağız."
Arjantin, Dünya Kupası unvanını savunma kampanyasına Cezayir ile başlayacak, ardından Avusturya ile karşılaşacak ve grup aşamasını Ürdün ile tamamlayacak.