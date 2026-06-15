Kendi büyük hedeflerine rağmen Fernandez ayakları yere basan bir tavır sergiliyor ve şu anda Inter Miami’nin süperstarıyla sahada geçirdiği zamana son derece minnettar. 2021 ile 2024 yılları arasında Arjantin’i üst üste üç büyük kupaya taşıyan Messi, Lionel Scaloni’nin takımının odak noktası olmaya devam ediyor. Fernandez, sekiz kez Ballon d’Or ödülünü kazanan oyuncunun takım arkadaşları üzerinde yarattığı eşsiz etkiyi hemen kabul etti.

"O farklı. O tüm zamanların en iyisi, bu yüzden onunla aynı soyunma odasını paylaşmak bir ayrıcalık," dedi Fernandez. "Çocukluğumdan beri hep idolüm olmuştur. Her zaman onunla oynamayı hayal etmiştim, bu yüzden onu ilk gördüğümde üzerimde büyük bir etki yarattı. Yıllar geçtikçe ve onu tanıdıkça, bu durum daha normal hale geldi. O harika bir insan ve bu anları onunla paylaşmaktan çok gurur duyuyorum."