AFP
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Lionel Messi'nin halefi bulundu! Arjantin teknik direktörü Lionel Scaloni'nin, efsanenin emekliliğinin ardından yeni 10 numarayı belirlediği bildirildi
Scaloni, ikonik varisi seçti
ESPN Argentina'dan Federico Bueno'ya göre teknik direktör Scaloni, Messi'nin ikonik 10 numaralı formasını devralması için ofansif orta saha oyuncusu Paz'ı belirledi. Bu önemli karar, 2026 Dünya Kupası'nın ardından hem Messi hem de Nicolas Otamendi'nin milli takımı bırakmasının sonrasında alındı. 21 yaşındaki Como oyun kurucusu, Arjantin Milli Takımı formasıyla ilk 11 A milli maçında daha önce 18 numaralı formayı giymişti.
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İçeriden bir isim, halefiyet planını açıkladı
Enzo Fernandez ve Alexis Mac Allister gibi yerleşik yıldızlar boşta olan forma için düşünülse de Scaloni, milli takımın yeni dönemine öncülük etmesi için Paz'ı kararlılıkla destekliyor. İçerdeki halefiyet planını anlatan Bueno, şunları söyledi: "Önümüzdeki aylarda görüşülmesi beklenen bir durum olarak Scaloni Arjantin'in teknik direktörü olarak sözleşmesini yenilerse, 10 numaralı forma Nico Paz'a gidecek. Buna kurum içinde zaten karar verildi ve bu konu son derece ciddiye alınıyor."
Tarihi forma el değiştiriyor
Messi'nin ayrılığı, ilk kez Mart 2009'da Diego Maradona'nın teknik direktörlüğünde giydiği 10 numarayla geçen 17 yıllık dönemi sona erdiriyor. Inter Miami yıldızı, bu formayla 172 maça çıkarak milli takım tarihinin mutlak rekorunu elinde tutuyor ve Maradona, Ariel Ortega, Juan Roman Riquelme ile Marcelo Gallardo'yu açık ara geride bırakıyor. Paz ise baskıya hazır görünüyor; kulüp düzeyinde 10 numarayı giyerken attığı 13 gol ve yaptığı yedi asistle Como'yu tarihi Şampiyonlar Ligi katılımına taşıdı.
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Yeni dönemin önünde sınavlar var
Arjantin, eylül sonu ve ekim aylarındaki sonbahar uluslararası maç döneminde dört uluslararası karşılaşmaya hazırlanıyor. Yaklaşan maçlar, 2014 Dünya Kupası kuşağının vedasının ardından taktiksel bir geçiş sürecinden geçen Arjantin için kritik ilk sınav niteliği taşıyor. Yeni bir yaratıcı çekirdeğin takıma yerleştirilmesinin yanı sıra odak, Scaloni'nin sözleşme uzatmasının 2030 turnuvasına kadar güvence altına alınmasına da çevrilecek.
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