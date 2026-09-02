Enzo Fernandez ve Alexis Mac Allister gibi yerleşik yıldızlar boşta olan forma için düşünülse de Scaloni, milli takımın yeni dönemine öncülük etmesi için Paz'ı kararlılıkla destekliyor. İçerdeki halefiyet planını anlatan Bueno, şunları söyledi: "Önümüzdeki aylarda görüşülmesi beklenen bir durum olarak Scaloni Arjantin'in teknik direktörü olarak sözleşmesini yenilerse, 10 numaralı forma Nico Paz'a gidecek. Buna kurum içinde zaten karar verildi ve bu konu son derece ciddiye alınıyor."