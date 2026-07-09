"Asılsız suçlamaların sporumuzda yeri yoktur," diyen İtalyan hakem, Dünya Futbol Federasyonu'nun ana sayfasında alıntılanmış, ancak somut bir örnek vermemiştir. Ancak Collina, anlamlı bir şekilde şunları eklemiştir: "Hiç kimse, hakem kararlarının herhangi bir kişi tarafından, hatta FIFA Başkanı tarafından bile etkilenebileceğini iddia edemez."
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Lionel Messi’nin galibiyetine yardım edildi mi? Hakem başkanı Collina, Dünya Kupası’ndaki dramın ardından yöneltilen ağır suçlamaları kınadı
Mısır Futbol Federasyonu, Arjantin’e karşı (2-3) yaşanan dramatik son 16 turu elenmesinin ardından resmi bir şikayette bulunmuş ve Fransız hakem Francois Letexier’in Dünya Kupası’ndan men edilmesini talep etmişti. Milli takım teknik direktörü Hossam Hassan, maçın hemen ardından, dünya şampiyonu ve özellikle Messi’nin turnuvada kalmasının istendiğini bile öne sürmüştü.
Collina bunu açıkça kınadı. Hakemlere yönelik kamuoyuna yapılan açıklamaların “hakemlere ve ailelerine yönelik tehditlere yol açabilecek tepkilere neden olabileceğini” belirterek, “Bu doğru değil” dedi.
Mısırlıların görüşüne göre, Enzo Fernández’in (90.+2) attığı Arjantin’in galibiyet golünden önce Arjantin ceza sahasında bir faul vardı ve bu faulün bir penaltıya yol açması gerekirdi. Ayrıca Mostafa Ziko’nun (58.) attığı bir golün haksız bir şekilde iptal edildiği belirtildi.
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Lionel Messi ve Arjantin, hakem ekibi tarafından kayırıldı mı? "Faul fauldür"
Collina’ya göre her iki durumda da karar doğruydu. İptal edilen gol öncesinde Mısırlı Marwan Attia, Lisandro Martínez’in ayağına basmıştı. “Faul fauldür,” dedi Collina. Buna karşılık, maçın sonlarında atılan galibiyet golü öncesindeki pozisyonda ise “normal bir futbol teması” söz konusuydu; VAR da olayı bu şekilde değerlendirmişti.
Genel olarak her golde hücum aşaması incelenir. “Oyun kurulumunda, VAR’ın değerlendirmesine göre golün oluşumuna etki etmiş bir faul tespit edilirse, VAR saha kenarında bir inceleme yapılmasını önerir. Golün uzaklığı veya olay ile golün atılması arasındaki süre konusunda belirlenmiş bir sınırlama yoktur,” dedi Collina.
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