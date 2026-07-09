Collina’ya göre her iki durumda da karar doğruydu. İptal edilen gol öncesinde Mısırlı Marwan Attia, Lisandro Martínez’in ayağına basmıştı. “Faul fauldür,” dedi Collina. Buna karşılık, maçın sonlarında atılan galibiyet golü öncesindeki pozisyonda ise “normal bir futbol teması” söz konusuydu; VAR da olayı bu şekilde değerlendirmişti.

Genel olarak her golde hücum aşaması incelenir. “Oyun kurulumunda, VAR’ın değerlendirmesine göre golün oluşumuna etki etmiş bir faul tespit edilirse, VAR saha kenarında bir inceleme yapılmasını önerir. Golün uzaklığı veya olay ile golün atılması arasındaki süre konusunda belirlenmiş bir sınırlama yoktur,” dedi Collina.