Lionel Messi’nin eski takım arkadaşı, Manchester City’nin lig, kupa ve şampiyonlar ligi üçlüsünü kazanma hayallerini suya düşürmede önemli bir rol oynayacak; Oriol Romeu, Southampton’a “eski usul” özelliklerini katıyor
Eski Barcelona yıldızı Romeu, serbest oyuncu olarak St Mary's'e geri döndü
Şu anda 34 yaşında olan La Masia mezunu Romeo, Kasım 2025’te St Mary’s’e geri döndü. Barcelona’daki sözleşmesinin karşılıklı anlaşma ile feshedilmesinden bu yana serbest oyuncu statüsündeydi.
Bu hareketli orta saha oyuncusu, 2015 ile 2022 yılları arasında Saints'te unutulmaz yedi sezon geçirmiş, ayrıca Chelsea'de forma giydiği dönemde FA Cup ve Şampiyonlar Ligi şampiyonu kadroların bir parçası olarak İngiliz futboluna damgasını vurmuştu.
Geniş tecrübesi de hesaba katıldığında, Southampton, 2025-26 Championship sezonunun başlarında takıma yeni bir soluk getirmek için tanıdık bir yüzü kadrosuna geri katma fırsatını memnuniyetle karşıladı.
Romeu, Saints formasıyla sadece yedi maça çıktı - sonuncusu 28 Şubat'ta gerçekleşti - Tonda Eckert, İspanyol oyuncunun defansif orta saha rolünde sergilediği birçok güçlü yönünü ortaya çıkarmayan taktiksel bir yaklaşımı tercih ediyordu.
Southampton, Romeu'suz da takdire şayan bir performans sergiledi ve tüm turnuvalarda 20 maçtır yenilgi yüzü görmedi. Takım, Shea Charles'ın golüyle çeyrek finalde Arsenal'i eledikten sonra, Premier League devi City ile oynayacağı FA Cup yarı final maçına kadar gün sayıyor.
Açıklama: Romeu, Southampton kadrosuna ne katıyor?
Bir hayran ordusu Wembley Stadyumu'na akın etmeye hazırlanırken, Romeu ise, bu sezon yurt içi tüm kupaları silip süpürme ihtimali bulunan Pep Guardiola'nın takımına karşı sahaya çıkmasa bile, sahne arkasında yapacak işleri var.
Eski Saints forveti Long, Romeu'nun Southampton'a kattığı soyut nitelikler sorulduğunda GOAL'a şunları söyledi: “Sahne arkasında neler kattığını görseniz şaşırırsınız. Takıma büyük bir özgüven ve dostluk katıyor.
“Her zaman şunu söylerdim: ‘Eğer bir savaşa gidersem, Oriol’un yanımda olmasını isterim’. O öyle bir karakter. Oynamasa bile, eminim antrenmana ilk gelen ve en son ayrılan kişi odur. O çok profesyonel.
“Chelsea ve Barcelona’da oynamış biri olarak, futbol hakkında çok bilgili. Tüm tavırları, etrafındaki tüm oyunculara bulaşıcı bir etki yapıyor.
“Onu kadromuza katmak, soyunma odasının bir parçası haline getirmek harika bir transferdi çünkü orada çok sayıda deneyimsiz oyuncu var. Hâlâ oyunda ayaklarını sağlamlaştırmaya çalışıyorlar. Eğer Premier Lig’e giderlerse, eminim bu onlar için de hayati önem taşıyacaktır.”
Long, İngiliz futbolunun ikinci liginde çok fazla eski Barcelona oyuncusu bulunmaması nedeniyle Romeu’nun bilgi birikimine değindi: “Antrenman yapma şekli bile, antrenmanlarda ne kadar kararlı olduğunu gösteriyor. Oynadığı gibi antrenman yapıyor. Antrenmanlarda her gün sarı kart görebilir, o tür bir oyuncu. Her şey dürüstçe ve o sadece kendini ve takımı daha iyi hale getirmeye çalışıyor. Dediğim gibi, savaşa gidecek olsanız, onu kendi tarafınızda isterdiniz.”
Modern futbolda "eski usul" taktiklere hâlâ yer var mı?
Romeu, Cumartesi günü kadroya geri dönerse City’ye karşı mücadelede güvenebileceğimiz bir isim olabilir; zira onun bir mücadeleden geri adım atması söz konusu bile değildir. Southampton, Premier Lig şampiyonluk yarışındaki rakiplerine karşı birkaç “kirli numara”ya başvurmak zorunda kalabilir.
Davids'in birkaç tüyü diken diken ederek ve saha içindeki mücadelelerde fiziksel bir yaklaşım sergileyerek Goliath'ları alt etmeye çalışırken, modern futbolda bu "eski usul" yaklaşıma hala yer olup olmadığı sorulduğunda Long şunları ekledi: "Evet, fiziksel gücünüzü göstermek istersiniz, ancak City'nin sorunu, bazen onlara tekme atacak kadar yaklaşmanın zor olması! Topu çok iyi tutuyorlar, hareket ettiriyorlar ve size onlara çok yaklaşma fırsatı vermiyorlar.
“Bunda biraz haklısınız. Daha büyük takımlarda genç savunmacılara karşı oynadığımda, sanırım onlara karşı üstünlüğüm deneyimimdi; onları doğru yerde tutuyor ve alışık olmadıkları şekilde arka omuzlarından oynuyordum.
“Bu eski usul taktikler, sanırım çok işe yarıyor, ama Saints de çok iyi futbol oynuyor. Taktiği çeşitlendirmeleri gerekiyor, ama aynı zamanda şu anda çok iyi gidiyorlar. Maçları kazanıyorlar ve gol atmayı çok seviyorlar. Bunu çok fazla değiştirmek istemezsiniz.”
Southampton, Haaland ve arkadaşlarıyla karşılaştığında nasıl bir performans sergileyecek?
Wembley'de kim ilk 11'de başlarsa başlasın, Long sahaya çıkacak oyunculara bu özel anın tadını çıkarmalarını ve keyif almalarını tavsiye etti. Erling Haaland ve arkadaşlarıyla karşı karşıya gelmekle ilgili olarak şunları söyledi: “Maç öncesi sinirler gergin oluyor. Her zaman bu anı iple çekiyorsunuz. Ama maçtan önce kim olursanız olun, gergin olmanız kaçınılmaz. Bunlar iyi bir gerginlik çünkü başarılı olmak istiyorsunuz.
“Sadece sıkı durup oyun planına sadık kalmak gerekiyor çünkü Man City sizi ‘oh evet, hazırız’ diye düşündüğünüz bir duruma sokabilir ve sonra birdenbire vites yükseltebilir. Bu yüzden maç boyunca uyanık kalıp Haaland’ın savunmayı aşmasını engellemeye çalışmak gerekiyor. Man City’de mesele şu ki, Haaland’ı durdurursanız, gol atabilecek 10 oyuncu daha var – hatta kaleci bile!
“Zor olacak ama bu sezon iyi iş çıkardılar, maçları sonuna kadar sürdürdüler. Dördüncü tur maçını uzatmalarda kazandılar ve iki maçta da son dakikalarda galibiyet golü attılar, yani kendilerinden asla şüphe etmiyorlar. Şu anda iyi bir zihniyete sahipler.”
Saints, Salı günü Bristol City ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından Wembley'e gidecek. Bu sonuç, takımın doğrudan yükselme ve en üst lige hemen geri dönme şansını sürdürmesini sağladı.
