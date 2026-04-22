Lionel Messi’nin eski takım arkadaşı, Manchester City’nin lig, kupa ve şampiyonlar ligi üçlüsünü kazanma hayallerini suya düşürmede önemli bir rol oynayacak; Oriol Romeu, Southampton’a “eski usul” özelliklerini katıyor

Şu anda 34 yaşında olan La Masia mezunu Romeo, Kasım 2025’te St Mary’s’e geri döndü. Barcelona’daki sözleşmesinin karşılıklı anlaşma ile feshedilmesinden bu yana serbest oyuncu statüsündeydi.

Bu hareketli orta saha oyuncusu, 2015 ile 2022 yılları arasında Saints'te unutulmaz yedi sezon geçirmiş, ayrıca Chelsea'de forma giydiği dönemde FA Cup ve Şampiyonlar Ligi şampiyonu kadroların bir parçası olarak İngiliz futboluna damgasını vurmuştu.

Geniş tecrübesi de hesaba katıldığında, Southampton, 2025-26 Championship sezonunun başlarında takıma yeni bir soluk getirmek için tanıdık bir yüzü kadrosuna geri katma fırsatını memnuniyetle karşıladı.

Romeu, Saints formasıyla sadece yedi maça çıktı - sonuncusu 28 Şubat'ta gerçekleşti - Tonda Eckert, İspanyol oyuncunun defansif orta saha rolünde sergilediği birçok güçlü yönünü ortaya çıkarmayan taktiksel bir yaklaşımı tercih ediyordu.

Southampton, Romeu'suz da takdire şayan bir performans sergiledi ve tüm turnuvalarda 20 maçtır yenilgi yüzü görmedi. Takım, Shea Charles'ın golüyle çeyrek finalde Arsenal'i eledikten sonra, Premier League devi City ile oynayacağı FA Cup yarı final maçına kadar gün sayıyor.