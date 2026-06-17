"Lionel Messi'nin en iyisi olduğunu kabul etmenin zamanı geldi" - Ronaldo, hat-trick'iyle Arjantin'in Dünya Kupası'na mükemmel bir başlangıç yapmasının ardından "tüm zamanların en iyisi" tartışmasına son verdi

Salı günü sergilenen olağanüstü performansla Messi, bir dünya turnuvasında kariyerinin ilk hat-trick’ini gerçekleştirerek futbol tarihine adını yazdırdı. Bu üç gol, Messi’nin Dünya Kupası’ndaki toplam gol sayısını 16’ya çıkardı; böylece Ronaldo’yu geride bırakarak, turnuva tarihinin en çok gol atan oyuncuları arasında eski Alman forvet Miroslav Klose ile eşit duruma geldi.

Bu başarı hakkında yorum yapan Ronaldo, “Rekorlar kırılmak için vardır ve bunları kıran kişi dünyadaki hiçbir futbolsever için sürpriz değildir. Üstelik Arjantin, turnuvanın son şampiyonu” dedi. Bu kusursuz performans, Katar 2022’deki açılış maçında Suudi Arabistan’a karşı şok bir yenilgiye uğramasıyla hatırlanan Arjantin’in bu turnuvadaki açılış maçında bir sürpriz yaşamamasını sağladı.