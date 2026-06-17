AFP
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"Lionel Messi'nin en iyisi olduğunu kabul etmenin zamanı geldi" - Ronaldo, hat-trick'iyle Arjantin'in Dünya Kupası'na mükemmel bir başlangıç yapmasının ardından "tüm zamanların en iyisi" tartışmasına son verdi
Ronaldo, Arjantin'in tarihi performansını övdü
Maçın ardından Portekizli A Bola gazetesine konuşan Ronaldo, Salı günü sergilediği belirleyici performansın ardından Messi’yi övgüyle bahsetti. Brezilyalı efsane, tüm zamanların en iyisi konusundaki bitmek bilmeyen tartışmanın artık bir son bulması gerektiğini vurguladı. Messi, Kansas City’de Arjantin’i Cezayir karşısında 3-0’lık ezici bir galibiyete taşıyarak, son şampiyonun unvanını savunmaya kusursuz bir başlangıç yapmasını sağladı.
Ronaldo, “Artık dünyanın saklanmayı bırakıp onun tüm zamanların en iyi futbolcusu olduğu gerçeğini kabul etmesinin zamanı geldi” dedi. “Her sezon ve Dünya Kupası’nda istikrarlı performanslar sergiliyor, ancak yine de onunla ilgili şüpheler var. Bu, tarih kitaplarında sonsuza dek yer alacak, unutulmaz ve tarihi bir gece.”
- AFP
En büyük sahnede rekorlar kırmak
Salı günü sergilenen olağanüstü performansla Messi, bir dünya turnuvasında kariyerinin ilk hat-trick’ini gerçekleştirerek futbol tarihine adını yazdırdı. Bu üç gol, Messi’nin Dünya Kupası’ndaki toplam gol sayısını 16’ya çıkardı; böylece Ronaldo’yu geride bırakarak, turnuva tarihinin en çok gol atan oyuncuları arasında eski Alman forvet Miroslav Klose ile eşit duruma geldi.
Bu başarı hakkında yorum yapan Ronaldo, “Rekorlar kırılmak için vardır ve bunları kıran kişi dünyadaki hiçbir futbolsever için sürpriz değildir. Üstelik Arjantin, turnuvanın son şampiyonu” dedi. Bu kusursuz performans, Katar 2022’deki açılış maçında Suudi Arabistan’a karşı şok bir yenilgiye uğramasıyla hatırlanan Arjantin’in bu turnuvadaki açılış maçında bir sürpriz yaşamamasını sağladı.
Ebedi rakiplerin zıt kaderleri
Messi rekor kıran bir gece yaşarken, uzun süredir rakibi olan Cristiano Ronaldo ise Portekiz formasıyla son derece sinir bozucu bir akşam geçirdi. Çarşamba günü Kongo Demokratik Cumhuriyeti ile karşılaşan tecrübeli forvet, Roberto Martinez’in takımının hayal kırıklığı yaratan 1-1 beraberliğiyle sonuçlanan maçta etkili olamadı. Ronaldo, ikinci yarıda birkaç kez fırsatları kaçırdı; bu da onun büyük turnuvalarda art arda dokuz maçtır gol atamadığı anlamına geliyor.
Bu iki ikonun zıt kaderleri, özellikle Messi’nin son zamanlarda yaşadığı hamstring sakatlığını kolayca atlatıp dirençli Cezayir takımını paramparça etmesini de göz önünde bulundurursak, Brezilyalı futbolcunun futbolun modern büyüklük hiyerarşisiyle ilgili yorumlarını daha da güçlendirdi.
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Bir sonraki zorlu göreve bakarken
Muhteşem açılış galibiyetinin ardından Arjantin, artık dikkatini B Grubu’nda bu ivmeyi sürdürmeye verecek. Dünya şampiyonu takım, tarihte dünya şampiyonluğunu başarıyla koruyan üçüncü takım olmayı hedefliyor. Lionel Scaloni’nin öğrencileri Pazartesi günü Avusturya karşısında sahaya çıkacak; Cristiano Ronaldo ve Portekiz ise Özbekistan ile karşılaşmaya hazırlanıyor ve ilk galibiyetlerini alarak 32’li turlara bir adım daha yaklaşmayı umuyor.