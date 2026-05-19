Lionel Messi'nin emekliliği ertelenecek mi? Arjantin milli takım teknik direktörü, "oynamaya devam et" umudunu dile getirirken Diego Maradona ile "üzücü" bir karşılaştırma yaptı
Scaloni'nin Messi'nin kalması için yaptığı çağrı
Conmebol'e konuşan Scaloni, Messi'yi mümkün olduğunca uzun süre sahada tutmak istediğini dile getirdi. 198 milli maç ve 116 golle övünen kaptan, Arjantin'i Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası şampiyonluğuna ve iki Copa America şampiyonluğuna taşımıştı. Arjantin, yaklaşan turnuva için 55 kişilik ön kadrosunu açıklasa da teknik direktör henüz veda etmeye hazır değil. Şu ana odaklanan Scaloni, "Onu oynarken izleyebilmek harika bir şey. Bunun onun son Dünya Kupası olup olmadığına bakılmaksızın. Özlem duymayı veya gelecekte ne olacağını düşünmeyi sevmiyorum, anın tadını çıkarmak istiyorum. Herkes onu oynarken görmek istiyor" dedi.
Maradona ile yapılan üzücü karşılaştırma
Kuşakların yeteneğini kaybetmenin duygusal yükü Arjantin teknik direktörünün omuzlarında ağır bir yük oluşturuyor ve bu durum, 1986 Dünya Kupası’nı kazandığıyla ünlü efsane Diego Maradona ile paralellikler kuruyor. Scaloni, takımının simgesi olan oyuncunun yokluğunu kabullenmekte zorlanıyor. Scaloni, "Onun oynamaya devam edeceğini düşünmek istiyorum, çünkü Diego'da olduğu gibi onu artık sahada görememek insanı üzüyor. Onlar futbol tarihine damga vuran oyuncular. Artık oynamayacağını düşünmek insanın içini rahat bırakmıyor. Ben şimdiki zamanı düşünmeyi tercih ediyorum" diye ekledi.
Arjantin için rüya gibi bir ortaklık
Üç kez dünya şampiyonu olan takım, dördüncü şampiyonluğu hedefleyerek, son dönemde Moritanya ve Zambiya'ya karşı 2-1 ve 5-0'lık skorlarla kazandığı hazırlık maçlarıyla hazırlıklarını sürdürüyor. Messi ve Maradona'yı nasıl yöneteceği sorulduğunda, teknik direktör taktiksel bir sorun olmayacağını vurguladı. "Elbette benim milli takımımda birlikte oynarlardı. Benim için önemli olan teknik direktör değil, oyuncular. Onlar dünyanın en iyileri ve kendilerini uyarlayabilirler. Birbirlerini kolayca tamamlayabilirler ve asıl sorun rakipler için olurdu," diye açıkladı.
Şampiyonlar için bundan sonra ne olacak?
Dünya Kupası J Grubu maçları öncesinde Arjantin, 7 Haziran'da Honduras ve 10 Haziran'da İzlanda ile karşılaşacak. Scaloni'nin takımı, 17 Haziran'da Cezayir'e karşı şampiyonluk unvanını korumaya başlayacak; ardından 22 Haziran'da Avusturya ve 28 Haziran'da Ürdün ile karşılaşacak. Takım, efsanevi kaptanlarının bir kez daha başarıya ulaşmasını umuyor.