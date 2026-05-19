Üç kez dünya şampiyonu olan takım, dördüncü şampiyonluğu hedefleyerek, son dönemde Moritanya ve Zambiya'ya karşı 2-1 ve 5-0'lık skorlarla kazandığı hazırlık maçlarıyla hazırlıklarını sürdürüyor. Messi ve Maradona'yı nasıl yöneteceği sorulduğunda, teknik direktör taktiksel bir sorun olmayacağını vurguladı. "Elbette benim milli takımımda birlikte oynarlardı. Benim için önemli olan teknik direktör değil, oyuncular. Onlar dünyanın en iyileri ve kendilerini uyarlayabilirler. Birbirlerini kolayca tamamlayabilirler ve asıl sorun rakipler için olurdu," diye açıkladı.