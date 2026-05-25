Messi’nin erken oyundan alınmasının endişe verici görüntüsüne rağmen, Inter Miami teknik direktörü Guillermo Hoyos maç sonrası basın toplantısında artan spekülasyonları yatıştırmaya çalıştı. Teknik direktör, bu değişikliğin bir yırtık veya incinme teşhisinden ziyade daha çok bir önlem niteliğinde olduğunu belirtti.

Gazetecilere konuşan Hoyos, "Bildiğim kadarıyla, henüz bu konuda bir rapor almadık, ancak gerçekten yorgundu. Evet, yorgunluktan kaynaklanıyordu. Yorgundu, saha ağırdı ve şüpheye düşmek yerine, her zaman risk almamayı tercih edersiniz." dedi.