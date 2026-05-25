Getty Images Sport
Çeviri:
Lionel Messi'nin Dünya Kupası'nda yer alması şüpheli mi? Arjantinli efsane, Philadelphia Union'a karşı oynanan heyecan verici MLS maçında oyundan çıkmak istediği sırada, Inter Miami teknik direktörü sakatlık durumuyla ilgili son bilgileri paylaştı
Arjantinli efsane için sakatlık endişesi
Pazar gecesi Nu Stadyumu'nda 73. dakikada Messi'nin doğrudan soyunma odasına doğru yönelmesi üzerine futbol dünyası nefesini tuttu. Inter Miami'nin yıldız oyuncusu, bir serbest vuruş yaptıktan kısa bir süre sonra sakatlık geçirdiği izlenimi verdi; sol uyluğunun üst kısmını gözle görülür bir şekilde tutarken, yedek kulübesine gecesinin bittiğini işaret etti.
Messi, yardım almadan sahadan çıkıp tünele girebildi, ancak bu olayın zamanlaması özellikle hassas. Arjantin'in Dünya Kupası savunması Haziran ortasında başlayacakken, 38 yaşındaki ikonun herhangi bir kas sorunu, Albiceleste kampında ve dünya çapındaki taraftar kitlesinde şok dalgası yaratmaya yeter.
- AFP
Inter Miami teknik direktörü, Messi'nin ayrılışını önemsiz gösteriyor
Messi’nin erken oyundan alınmasının endişe verici görüntüsüne rağmen, Inter Miami teknik direktörü Guillermo Hoyos maç sonrası basın toplantısında artan spekülasyonları yatıştırmaya çalıştı. Teknik direktör, bu değişikliğin bir yırtık veya incinme teşhisinden ziyade daha çok bir önlem niteliğinde olduğunu belirtti.
Gazetecilere konuşan Hoyos, "Bildiğim kadarıyla, henüz bu konuda bir rapor almadık, ancak gerçekten yorgundu. Evet, yorgunluktan kaynaklanıyordu. Yorgundu, saha ağırdı ve şüpheye düşmek yerine, her zaman risk almamayı tercih edersiniz." dedi.
Florida'da tarihi bir gece
Sakatlık draması, Major League Soccer tarihinin en dikkat çekici maçlarından birinin gölgesinde kaldı. Sadece ilk yarıda rekor kıran sekiz gol atıldı; Philadelphia Union 2-0 öne geçtikten sonra Messi, German Berterame’ye asist yaparak Miami’nin çarpıcı geri dönüşünü başlattı.
Luis Suarez ve Berterame geri dönüşte önemli rol oynadılar, ancak Union'dan Milan Iloski'nin hat-trick'i, takımların ilk yarıyı 4-4 berabere bitirmesini sağladı ve bu, MLS tarihindeki ilk yarıda atılan en fazla gol rekorunu kırdı. İkinci yarıda şiddetli yağmurun oyunun temposunu düşürmesine rağmen, Suarez kendi hat-trick'ini tamamladı ve Rodrigo De Paul altıncı golü atarak Herons'a üç puanı garantiledi.
- Getty Images Sport
Dünya Kupası'na geri sayım
MLS’nin Dünya Kupası nedeniyle uzun bir ara vermesiyle birlikte, dikkatler Messi’nin milli takım görevine hazır olup olmadığına yöneldi. Arjantin, turnuva kadrosunu henüz resmi olarak açıklamadı; ancak son şampiyonlar, 16 Haziran’da Cezayir ile oynayacakları J Grubu açılış maçı hazırlıklarında efsanevi 10 numaralı oyuncusuna bir ölçüde bağımlı durumda.
Inter Miami şu anda Doğu Konferansı'nda ikinci sırada, lider Nashville'in sadece iki puan gerisinde. Lionel Scaloni ve Arjantin teknik ekibi, kaptanlarının dünya sahnesine çıkmaya hazır olup olmadığına dair haberleri beklerken, tüm gözler Miami'den gelecek tıbbi raporlara çevrilmiş durumda.