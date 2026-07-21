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Krishan Davis

Çeviri:

Lionel Messi’nin Dünya Kupası finali sonrası döktüğü gözyaşları, Arjantin’in bu simge isminin vatanıyla kurduğu geç kalmış ama güzel bağı gözler önüne seriyor

Analysis
Arjantin
L. Messi
Dünya Kupası

Arjantin'in 2026 Dünya Kupası finalinde İspanya'ya yenilmesinin ardından, kaçınılmaz sonu beklediğimiz hissi hakim. New Jersey'de maçın bitiş düdüğünün çalınmasının ardından Lionel Messi'nin yüzünden akan gözyaşları, 39 yaşında ülkesini Kuzey Amerika'daki turnuvada başarıyla sürükleyen Messi'nin, parlak milli kariyerine son verme aşamasında olabileceğini düşündürdü.

Bu kez Messi kenarda kaldı; takım arkadaşları, onun güçlü yanlarından yararlanmak yerine, La Roja’yı sarsmak için sonuçsuz kalan aşırı fiziksel bir yaklaşım benimsedi. Bu yenilgi ve niteliği göz önüne alındığında, bu durum oyuncu ile ülkesi arasındaki inanılmaz derecede özel bir uyumun şüphesiz üzücü bir sonu olurdu; ancak Messi’nin Albiceleste formasıyla yirmi yıl boyunca elde ettiklerinin daha geniş bağlamında, bu üzüntü yakında unutulacaktır.

Bu tecrübeli oyuncunun milli kariyeri, azmin bir kanıtıdır – Lionel Scaloni’nin takımının, onun sekiz yıllık teknik direktörlüğü boyunca somutlaştırdığı bir özellik. Messi, on yıl önce Arjantin milli takımındaki kariyerini neredeyse sonlandıracaktı; ancak o önemli düşüşün ardından, 34 yaşından sonra ülkesi adına kazandığı üç büyük şampiyonluğa ulaşmayı başardı.

Pazar günkü finaldeki yenilgi onu çok üzdü; Messi, sonucun yol açtığı acıyı “muazzam” olarak nitelendirerek “bu yaranın iyileşmesi zaman alacak” dedi. Ancak bundan sonra ne yapmaya karar verirse versin, mirasının uzun zamandır güvence altında olduğu gerçeğiyle teselli bulabilir. Turnuva öncesinde kendisi de bunu en iyi şekilde ifade etmişti: “Ben, Katar’daki son Dünya Kupası’nda bu maçı çoktan tamamladım.”

  • Argentina v Chile: Championship - Copa America CentenarioGetty Images Sport

    Çalkantılı bir kariyer

    Messi için ve aslında futbol dünyasının geri kalanı için de işlerin çok farklı bir yöne gidebileceğini her zaman akılda tutmakta fayda var; alternatif bir zaman çizgisinde, milli takım kariyeri on yıl önce sona ermişti.

    Arjantin, 2000'lerin sonlarında gerçek bir süperstar olarak ortaya çıkan eski Barcelona forvetini takımın odak noktası haline getirmeye kararlıydı, ancak Messi başlangıçta en büyük sahnede beklenen performansı sergileyemedi. Messi, hem 2010 Güney Afrika Dünya Kupası'nda hem de 2011 Copa America'da gol atamadı ve Albiceleste her iki turnuvada da çeyrek finalde hayal kırıklığı yaratan bir şekilde elendi.

    Bu durum, La Pulga’nın milli kariyerindeki en karanlık dönemin habercisiydi; zira 24 yaşında kaptanlığı devraldıktan sonra arka arkaya üç finalde acı bir şekilde başarısızlığa uğradı — bu mağlubiyet serisi, onun milli takımdan emekli olduğunu açıklamasına neden olacaktı.

    İlk olarak 2014 Dünya Kupası finalinde Almanya’ya uzatmalarda yenildiler, ardından 2015 Copa América finalinde Şili’ye şok bir mağlubiyet aldılar. Ertesi yıl aynı sahnede aynı rakibe karşı yaşanan bir başka kalp kırıklığı, Messi’yi adeta çileden çıkardı.

    Ancak Messi’nin 2016’daki milli takımdan emeklilik kararı iki aydan az sürdü; o dönemde “Arjantin futbolunda düzeltmemiz gereken pek çok şey var, ancak bunu dışarıdan eleştirmek yerine içeriden yapmayı tercih ediyorum” diyerek kararından dramatik bir şekilde geri adım attı.

    Ülkesini 2018 Dünya Kupası’na taşımaya yardımcı oldu ve orada daha fazla hayal kırıklığı yaşansa da, son 16 turunda elenmenin ardından Scaloni’nin – başlangıçta geçici olarak – göreve getirilmesi, sarsıcı bir etki yaratacaktı.

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    Kırılmaz bağ

    Gerçekten de, Messi’nin fikrini değiştirmesi ve Scaloni’nin teknik direktör koltuğuna gelmesi, şüphesiz Arjantin’in modern futbol tarihinin en önemli iki anıdır.

    Başlangıçta işler yavaş ilerledi; teknik direktör bazı kesimlerde son derece sevilmeyen bir isimdi ve 2019 Copa America'yı kazanamamasının ardından yoğun bir eleştiriye maruz kaldı. Ancak sonraki birkaç yıl içinde Scaloni, kamuoyundaki algıyı tersine çevirdi ve büyük ölçüde Messi'nin hücumda yer almasının sağladığı büyük avantaj sayesinde, beklentilerin altında kalan bir takımı, parçalarının toplamından daha büyük, durdurulamaz bir güce dönüştürdü.

    Scaloni’nin kendi sözleri, başarılı yaklaşımını oldukça iyi özetliyor: “Futbol, yürek, içgüdü ve asla pes etmemekle ilgilidir.”

    36 maçlık galibiyet serisi, 2021 Copa America’da Arjantin’in 28 yıllık büyük kupa hasretine son verdi; Scaloni’nin takımı finalde ezeli rakibi Brezilya’yı mağlup etti. Elbette Messi en iyi formundaydı ve 34 yaşında turnuvadaki gollerin yüzde 75’inde rol oynayarak ülkesini zafere taşıdı.

    Messi ve Arjantin, bu ivmeyi Katar’da düzenlenen 2022 Dünya Kupası’na da taşıdı. Suudi Arabistan’a yenilerek zafer yoluna kötü bir başlangıç yapmalarına rağmen, penaltılarda Fransa’yı mağlup ederek 36 yıl sonra ilk kez kupayı kaldırdılar. La Pulga, bu başarıda kaçınılmaz olarak kilit rol oynadı; 10 gol katkısı sağladı ve finalde iki gol atarak tüm zamanların en büyük futbolcusu statüsünü pekiştirdi.

    Bu, tam anlamıyla muhteşem bir geri dönüş hikayesiydi; Messi, altı yıl gibi kısa bir sürede emeklilikten dünya şampiyonluğuna ulaştı ve “futbolu tamamladı”. Bu olağanüstü dönüş, milli takımla ve dünyanın dört bir yanındaki taraftarlarıyla kurduğu kopmaz bağı daha da sağlamlaştırdı.

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    Sonun başlangıcı

    Bununla birlikte, Arjantin 2024’te Copa América’yı tekrar kazanarak kupa serisini sürdürse de, kadronun son üç buçuk yıl içinde gerçek anlamda bir gelişme kaydetmemesi, 2022 kadrosundaki birçok yaşlı oyuncunun hâlâ kadroda yer alması ve turnuva öncesi performansların pek umut verici olmaması nedeniyle, Dünya Kupası şampiyonluğunu korumakta zorlanabileceği hissi her zaman vardı.

    Messi de, üç Kuzey Amerika ülkesini kapsayan geniş bir coğrafyada şampiyonluk unvanını savunmanın getireceği zorluklar karşısında kendi fiziksel dayanıklılığına dair endişeler nedeniyle, 2026 turnuvasına katılımını defalarca şüpheye düşürdü. Daha Mart ayında bile Scaloni, Inter Miami yıldızının son yıllarda yaşadığı bir dizi ufak sakatlığın ardından katılım konusunda hâlâ kararsız olduğunu itiraf etmişti.

    Elbette, bu efsanevi forvet nihayetinde turnuva kadrosuna dahil edildi ve ülkesine adeta son kez olacak bu yolculukta elinden gelenin en iyisini yaptı; bir kez daha finale yükselme yolunda beklenmedik bir performans sergileyerek sekiz gol attı, dört asist yaptı ve tarihe geçecek bir Altın Ayakkabı yarışında önemli bir rol oynadı.

    Şampiyonluk unvanını elinde bulunduran takım defalarca erken elenme tehlikesiyle karşı karşıya kalırken, Messi takımı defalarca galibiyete taşıdı. Ancak final maçında, onun kahramanlıkları tek başına yeterli olmadı.

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    Mücadele ederek sonuna kadar direnmek

    Messi’nin Dünya Kupası’ndaki performansı ve futbol mirası, Pazar günü New Jersey’de oynanan maçtan çok önce garantilenmişti; bu da iyi oldu ki, çünkü takım arkadaşları bu maçı tüm yanlış nedenlerle unutulmaz kıldılar. Albiceleste’nin acımasızca kaba saba oynama tarzı, onların tartışmasız bir şekilde maçın kötü adamları olmalarına neden oldu ve bu da nihayetinde yenilgilerine yol açtı.

    Diğer çeşitli gerginliklerin yanı sıra, Enzo Fernandez, 90 dakikanın sonunda uzatma süresinde Pau Cubarsi'ye sert bir şekilde girerek hak ettiği ikinci sarı kartı gördü ve bu da şampiyon takımı uzatma süresince 10 kişi kalmasına neden oldu; takım da bu durumu idare edemedi. Ferran Torres’in 106. dakikadaki golü, nihayetinde iki takım arasındaki farkı belirledi ve bu sefer, Messi’den günü kurtaracak son bir süper insan hamlesi gelmedi.

    Takımın sembolü, bu kez sadece bir seyirci gibiydi; takım arkadaşları, turnuva boyunca ona başarıyla alan açan şekilde topa sahip olmaya ve top hakimiyetini ele geçirmeye çalışmak yerine, faul üstüne faul yapmaya odaklandıkları için maç boyunca kenarda kaldı.

    Normal sürede tek bir şut bile atamayan hücum hattında, tam da Messi'nin yer alması her şeyi anlatıyordu; bu durum, 1966'da kayıtların tutulmaya başlanmasından bu yana Dünya Kupası finalinde bunu başaramayan ilk takım olarak istenmeyen bir tarihe imza atmalarına neden oldu. Onun ve Arjantin'in ilk kaleye yönelik denemesi ancak 117. dakikada gerçekleşti.

    Eğer bu büyük oyuncuya bir teselli olacaksa, bu maça geriye dönüp baktığımızda onu Messi’nin son maçı ya da etkisiz performansı olarak değil, en büyük sahnede İspanya’nın futbol felsefesinin Arjantin’in aşırı agresif taktiklerine üstün geldiği gün olarak hatırlayacağız.

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    Sessiz ayrılış

    Maçın ardından New York/New Jersey Stadyumu’nun iç kısmında bekleyen basın mensupları, pek çok kişinin Messi’nin veda maçı olacağına inandığı Dünya Kupası finalindeki acı verici yenilginin ardından, oyuncudan sarsıcı bir açıklama bekliyordu; ancak bu röportaj hiç gerçekleşmedi ve başka kimseden de bir açıklama gelmedi.

    Bunun yerine, 39 yaşındaki oyuncunun maçın bitiminden iki saat sonra takım arkadaşlarını sessizce karışık bölgeye doğru yönlendirdiği ve orada toplanan, beklentiyle bekleyen gazetecilerin önünden geçtiği bildirildi; oyuncular medya yükümlülüklerini ihmal ederek kaptanlarının milli takımdaki geleceğini belirsizlik içinde bıraktılar. Ancak Scaloni durdu ve gazetecilere şöyle açıkladı: “Oyuncular şu anda konuşacak havada değillerdi ve bu gayet normal.”

    Arjantin milli takımı Pazartesi sabahı erken saatlerde New York'tan ayrıldı ve aynı gün öğleden sonra Buenos Aires'e inmesi bekleniyordu. Messi'nin milli takımdaki geleceğine dair daha net bilgiler mutlaka ortaya çıkacaktır; zira oyuncunun sosyal medyada yaptığı ilk açıklamada bu konuda herhangi bir ipucu yer almadı.

  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Bir dönemin sonu

    Maç sonrası basın toplantısında konuşan ve her zamanki gibi duygusal bir tavır sergileyen Scaloni, Arjantin’in yıldız oyuncusu ve kaptanının geleceği konusunda tahmin edilebileceği üzere net bir açıklama yapmaktan kaçındı.

    "39 yaşında, bu inanılmaz," dedi teknik direktör. "Benim açımdan yeni bir şey yok. O oynamayacağına karar verene kadar oynayacağı gayet açıktı. Tüm halkımız onu destekliyor ve umarım herkes onun başardıklarından gurur duyar, çünkü o sahaya çıkmış en iyi oyuncu."

    Ancak finaldeki yenilgi bir dönemin sonunu işaret edecek gibi görünüyor; Scaloni, gözyaşları içinde kendisi ve teknik ekibinin görevlerine devam etmelerinin "karmaşık" olacağını vurguladı.

    "Burada olmak benim için bir zevkti; bunu hayal bile etmemiştim. Eğer başkan Aralık ayına kadar kalmamı isterse, burada olacağım, ancak ondan sonra durumun karmaşık olacağını düşünüyorum," dedi. "Devam edebilmemiz için pek çok şeye ihtiyacımız var. Sıfırdan başlamamız gerekiyor. Bunun gibi bir grup oluşturmamız gerekiyor ki, bunu tekrar oluşturmak zor. Ruhumu acıtıyor. Üzgünüm."

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    Miras güvence altına alındı

    Messi’nin bir sonraki adımına dair bir gelişme beklerken, oyuncu, Arjantin ve dünyanın dört bir yanındaki futbolseverler, bu maçın onun ışıltılı ve şanlı kariyerini belirleyecek maç olmamasına şükredeceklerdir. Bunun yerine, bu maç, sadık vatandaşlarının kırmızı kart görerek onu nihayet hayal kırıklığına uğrattığı bir maç olarak hatırlanacaktır.

    Uluslararası sahnede ve ötesinde geleceği ne getirirse getirsin, Messi’nin mirası, kulüp seviyesindeki başarıları ve elbette 2022 Dünya Kupası’ndaki tarihi zafer sayesinde çoktan sağlam bir şekilde güvence altına alınmıştı; artık hiçbir şey bunu değiştiremez.

    Gümüş madalya boynuna takıldıktan sonra yüzünden akan gözyaşlarının, Albiceleste ile yazdığı bu güzel hikayenin nihayet sona erdiğinin farkına varmasının bir sonucu mu, yoksa sadece yenilginin acısı mı olduğu, bunu sadece Messi bilebilir. Ancak, “futbolu tamamlamış” olması ona bir nebze teselli vermelidir; bu sporun en büyük sahnesinde elde edilecek bir başarı daha, önemli bir bonus olmaktan öteye geçmezdi.