Bu kez Messi kenarda kaldı; takım arkadaşları, onun güçlü yanlarından yararlanmak yerine, La Roja’yı sarsmak için sonuçsuz kalan aşırı fiziksel bir yaklaşım benimsedi. Bu yenilgi ve niteliği göz önüne alındığında, bu durum oyuncu ile ülkesi arasındaki inanılmaz derecede özel bir uyumun şüphesiz üzücü bir sonu olurdu; ancak Messi’nin Albiceleste formasıyla yirmi yıl boyunca elde ettiklerinin daha geniş bağlamında, bu üzüntü yakında unutulacaktır.

Bu tecrübeli oyuncunun milli kariyeri, azmin bir kanıtıdır – Lionel Scaloni’nin takımının, onun sekiz yıllık teknik direktörlüğü boyunca somutlaştırdığı bir özellik. Messi, on yıl önce Arjantin milli takımındaki kariyerini neredeyse sonlandıracaktı; ancak o önemli düşüşün ardından, 34 yaşından sonra ülkesi adına kazandığı üç büyük şampiyonluğa ulaşmayı başardı.

Pazar günkü finaldeki yenilgi onu çok üzdü; Messi, sonucun yol açtığı acıyı “muazzam” olarak nitelendirerek “bu yaranın iyileşmesi zaman alacak” dedi. Ancak bundan sonra ne yapmaya karar verirse versin, mirasının uzun zamandır güvence altında olduğu gerçeğiyle teselli bulabilir. Turnuva öncesinde kendisi de bunu en iyi şekilde ifade etmişti: “Ben, Katar’daki son Dünya Kupası’nda bu maçı çoktan tamamladım.”