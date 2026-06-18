Getty/GOAL/IG: @jorge.sole
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Lionel Messi’nin babası Jorge’nin ‘sağlık sorunu yaşadığı’ belirtilirken, aile ‘sorumsuz medya ilgisine’ sert tepki gösterdi
Messi ailesi, Jorge'nin sağlık sorununu doğruladı
Jorge'nin sağlık durumuna ilişkin yoğun spekülasyonların yaşandığı bir dönemin ardından, Messi ailesi durumu netleştirmek üzere bir açıklama yaptı.
Aile, Jorge'nin iyileşme sürecine ilişkin olumlu bir güncelleme verirken, bazı medya kuruluşlarının haberi ele alma biçimine yönelik eleştirilerinden de geri durmadı. Şu anda tıbbi gözetim altında iyileşme sürecinde olan Jorge hakkında yayılan "sorumsuz" söylentiler nedeniyle büyük üzüntü duyduklarını ifade ettiler.
- Getty
Jorge'nin sağlık durumuna ilişkin Messi ailesinin açıklaması
ESPN’e göre, Messi ailesi yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Messi ailesi, Jorge Messi’nin şu anda sağlıkla ilgili bir durum yaşadığını bildirir. Şu anda tıbbi gözetim altında olan Jorge, yaşadığı durumun gerektirdiği ölçüde iyileşmekte ve olumlu bir seyir izlemektedir. Son saatlerde dolaşan haberler, söylentiler ve spekülasyonlar ışığında, aile, tamamen özel bir aile meselesi olan bu konuyu ele alırken bazı kişilerin sergilediği duyarlılık, saygı ve sağduyu eksikliğinden dolayı derin rahatsızlığını ifade etmek istemektedir. Aile ayrıca, Jorge’nin durumu hakkında gerçek ve doğru bilgilere yalnızca en yakın akrabalarının sahip olduğunu açıklığa kavuşturmak istemektedir. Bu nedenle, doğrudan aileden ve resmi kanallardan gelmeyen hiçbir yorum, açıklama veya bilgi geçerli veya doğru kabul edilmemelidir.
"Böyle zamanlarda sorumluluk, sağduyu ve insancıllık gösterilmesini rica ediyoruz. Bir kişinin sağlığı ve çevresindekilerin huzur ve sükuneti, spekülasyonların veya sorumsuz medya ilgisinin konusu olmamalıdır. Bize gösterilen sevgi, saygı ve ilgiye içtenlikle teşekkür ederiz ve bu süreç boyunca Jorge’nin ve tüm ailesinin mahremiyetine, gizliliğine ve özel hayatına saygı gösterilmesini rica ederiz. Konuyla ilgili tüm güncellemeler, zamanı geldiğinde aile tarafından ve uygun kanallar aracılığıyla duyurulacaktır. Anlayışınız için teşekkür ederiz."
Messi, Dünya Kupası tarihinde yeni bir sayfa açıyor
Messi, Arjantin’in şampiyonluk unvanını korumak üzere Cezayir’i 3-0 yenerek başladığı 2026 Dünya Kupası’na muhteşem bir başlangıç yaptı. Kaptan, turnuvaya muhteşem bir hat-trick ile başladı; ancak ilk golünün ardından duygularına hakim olamadığı ve gözyaşlarına boğulduğu açıkça görülüyordu. Messi daha sonra gözyaşlarının, futbolla hiçbir ilgisi olmayan zor günler ve kişisel meselelerden kaynaklandığını açıkladı ve bu zorlu dönemi atlatması için kendisine güç veren takım arkadaşlarına ve heyetine şükranlarını dile getirdi.
Bu inanılmaz üç gol performansı, sadece üç puanı garantilemekle kalmadı; aynı zamanda Messi’nin, Dünya Kupası tarihinin en çok gol atan oyuncusu olarak Miroslav Klose’nin tarihi rekoruna eşitlenmesini sağladı ve turnuva gol sayısını 16’ya çıkardı.
- AFP
Arjantin’i bundan sonra neler bekliyor?
Şu anda J Grubu’nda mücadele eden Arjantin, 22 Haziran’da Avusturya ile karşılaşacak ve puan tablosunun zirvesindeki konumunu sağlamlaştırmayı hedefleyecek. Karşılaşacakları rakip de turnuvaya başarılı bir başlangıç yaptı ve açılış maçında Ürdün’ü 3-1 mağlup etti. Bu kritik karşılaşmanın ardından Messi ve Albiceleste kadrosu, grup aşamasını Ürdün ile oynayacakları son maçla tamamlayacak.