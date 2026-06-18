ESPN’e göre, Messi ailesi yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Messi ailesi, Jorge Messi’nin şu anda sağlıkla ilgili bir durum yaşadığını bildirir. Şu anda tıbbi gözetim altında olan Jorge, yaşadığı durumun gerektirdiği ölçüde iyileşmekte ve olumlu bir seyir izlemektedir. Son saatlerde dolaşan haberler, söylentiler ve spekülasyonlar ışığında, aile, tamamen özel bir aile meselesi olan bu konuyu ele alırken bazı kişilerin sergilediği duyarlılık, saygı ve sağduyu eksikliğinden dolayı derin rahatsızlığını ifade etmek istemektedir. Aile ayrıca, Jorge’nin durumu hakkında gerçek ve doğru bilgilere yalnızca en yakın akrabalarının sahip olduğunu açıklığa kavuşturmak istemektedir. Bu nedenle, doğrudan aileden ve resmi kanallardan gelmeyen hiçbir yorum, açıklama veya bilgi geçerli veya doğru kabul edilmemelidir.

"Böyle zamanlarda sorumluluk, sağduyu ve insancıllık gösterilmesini rica ediyoruz. Bir kişinin sağlığı ve çevresindekilerin huzur ve sükuneti, spekülasyonların veya sorumsuz medya ilgisinin konusu olmamalıdır. Bize gösterilen sevgi, saygı ve ilgiye içtenlikle teşekkür ederiz ve bu süreç boyunca Jorge’nin ve tüm ailesinin mahremiyetine, gizliliğine ve özel hayatına saygı gösterilmesini rica ederiz. Konuyla ilgili tüm güncellemeler, zamanı geldiğinde aile tarafından ve uygun kanallar aracılığıyla duyurulacaktır. Anlayışınız için teşekkür ederiz."