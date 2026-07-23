Messi’nin 43 yaşında olacağı 2030 Dünya Kupası’na ulaşmanın fiziksel engellerine rağmen, onun 2028 Copa America’ya kadar kadroda danışman olarak kalabileceğine dair inanç giderek artıyor. Vickery, Messi’nin yeni nesil için, özellikle de Como’nun genç yıldızı Paz için manevi ve teknik bir rehber olarak görev alacağı benzersiz bir dinamik önerdi.

Vickery, hiyerarşideki bu potansiyel değişimi, Star Wars film serisindeki efsanevi Jedi Ustası ile sinematik bir benzetme yaparak ayrıntılı bir şekilde anlattı. Vickery, “Messi’nin kadroda, bilge bir baykuş gibi, bir nevi Yoda Ustası olarak kalmasının mümkün olduğunu düşünüyorum,” diye açıkladı. “Ona Messi Yoda diyebilirsiniz; Nico Paz ise bir nevi Luke Skywalker figürü olur. Acaba önümüzdeki birkaç yıl içinde dinamik böyle mi şekillenecek merak ediyorum."