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Lionel Messi'nin Arjantin'in 'Yoda Ustası' olacağı ve 2028 Copa América'ya kadar Nico Paz'a rehberlik edeceği öngörülüyor
Messi'nin Arjantin milli takımındaki değişen rolü
Futbol dünyası, Messi’nin Arjantin milli takımının tartışmasız yıldızı olarak geçirdiği dönemin doğal bir sonuca doğru ilerliyor olabileceği gerçeğiyle yüzleşiyor. Albiceleste’nin 2026 Dünya Kupası finalinde İspanya’ya karşı yaşadığı acı yenilginin ardından, sekiz kez Ballon d’Or ödülünü kazanan oyuncu, kariyerinin devamı konusunda zorlu kararlarla karşı karşıya.
Güney Amerika futbolu uzmanı Tim Vickery, finaldeki fiziksel eşitsizliğin geleceğe dair bir ipucu vermiş olabileceğini öne sürüyor. talkSPORT’a konuşan Vickery, hareket kabiliyeti sınırlı bir oyuncuyu dünya klasmanındaki takımlara karşı sahada tutmanın zorluğuna dikkat çekti. Vickery, “Bilmiyorum, çünkü bu yenilgi onlar için o kadar acı verici ki, bunu sindirmek için biraz zamana ihtiyaçları olacak,” dedi.
- Getty Images Sport
"Usta Yoda" mentorluk programı
Messi’nin 43 yaşında olacağı 2030 Dünya Kupası’na ulaşmanın fiziksel engellerine rağmen, onun 2028 Copa America’ya kadar kadroda danışman olarak kalabileceğine dair inanç giderek artıyor. Vickery, Messi’nin yeni nesil için, özellikle de Como’nun genç yıldızı Paz için manevi ve teknik bir rehber olarak görev alacağı benzersiz bir dinamik önerdi.
Vickery, hiyerarşideki bu potansiyel değişimi, Star Wars film serisindeki efsanevi Jedi Ustası ile sinematik bir benzetme yaparak ayrıntılı bir şekilde anlattı. Vickery, “Messi’nin kadroda, bilge bir baykuş gibi, bir nevi Yoda Ustası olarak kalmasının mümkün olduğunu düşünüyorum,” diye açıkladı. “Ona Messi Yoda diyebilirsiniz; Nico Paz ise bir nevi Luke Skywalker figürü olur. Acaba önümüzdeki birkaç yıl içinde dinamik böyle mi şekillenecek merak ediyorum."
Paz, tahtın varisi olarak
Eski Real Madrid altyapısı mezunu Paz, şu anda Como’da parıldıyor ve Messi’nin yaratıcılık tahtının uzun vadeli halefi olarak yaygın bir şekilde görülüyor. 21 yaşındaki oyuncu, bu yaz düzenlenen Dünya Kupası sırasında dikkatli bir şekilde yönetildi ve iki maçta toplamda sadece 71 dakika sahada kaldı.
Vickery, bu kadro seçimi ikilemine değinerek, Paz’ın “bu Dünya Kupası’nda neredeyse hiç şans bulamadığını, bunun nedenlerinden birinin de Messi gibi topu ayağına almak istemesi nedeniyle onunla gerçekten uyumlu oynayamaması olduğunu” vurguladı. “Takımınızda bu tür oyunculardan çok fazla olamaz, ancak bence Nico Paz, geleceğin yıldızı olacak.”
- Getty Images Sport
2030 Dünya Kupası'na bakış
Arjantin, turnuvanın 100. yıl kutlamaları kapsamında 2030 Dünya Kupası’nın açılış maçına ev sahipliği yapacak. Ortak ev sahibi ülkeler İspanya, Fas, Portekiz, Paraguay ve Uruguay ile birlikte otomatik olarak turnuvaya katılma hakkı kazanan Albiceleste, önümüzdeki dört yılı kadrosunu geliştirmeye ayırma imkânına sahip. Ancak Messi’nin o zamana kadar milli takımdan emekli olacağı yönünde yaygın bir beklenti var.
Geçen hafta sonu İspanya maçının bitiş düdüğünün ardından Messi’nin ruh halini değerlendiren Vickery, tecrübeli oyuncunun şimdiden emekliliği düşünmeye başladığını merak etti. "Maçtan önce şöyle düşünüyordum: Acaba yapabilir mi? Dört yıl sonra hâlâ sahalarda olabilir mi? Arjantin’in Dünya Kupası’ndaki bir sonraki maçı Buenos Aires’te oynandığında sahada olacak mı? Maçtan sonra ise tribünlere baktığını ve ‘hayır’ dediğini düşündüm, ama bu geçiş sürecinde bir rol üstlenip üstlenemeyeceğini merak ediyorum."
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