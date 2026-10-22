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Lionel Messi’nin 10 numaralı forması Ansu Fati’yi “öldürmedi” ancak eski Monaco yıldızı, Barcelona’nın genç yeteneğinin “büyük” potansiyelinin hakkını veremediğini kabul ediyor
Efsanevi La Masia altyapı sisteminde yetişen bir isim
Katalonya'daki ünlü La Masia altyapısında yetişen Fati, 16 yaşında ilk resmî maçına çıktığında adını duyurdu. O dönemde en parlak yetenek olarak görülüyor ve Messi'nin tahtının potansiyel varisi sayılıyordu.
A takım kariyerine parlak bir başlangıç yaptı ve daha fazlasını vadetti. Ancak 2020-21 sezonunda yaşadığı talihsiz menisküs yırtığı, onu 300 günden fazla sahalardan uzak tuttu ve kariyerinin başındaki gelişimini sekteye uğrattı.
Fati, 2022-23 sezonunda Barcelona formasıyla 51 maça çıkıp ilk kez çift haneli gol sayısına ulaştı ancak sakatlık kabusunu atlattıktan sonra hiçbir zaman eskisi gibi olamadı. 2023-24 sezonunda Brighton'a kiralandı.
Premier League'de fazla etkili olamadı ve Monaco talip olunca bir başka transfere onay verildi. Fati, 2026 yazında Monaco'ya kalıcı olarak transfer oldu ve dört yıllık sözleşme imzaladı.
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Fati, Barcelona'da 10 numaralı formayı Messi'den devraldı
İspanya Millî Takımı formasını 10 kez giyen Fati, hâlâ en iyi formuna ve fiziksel durumuna ulaşmaya çalışıyor. Peki, Messi'nin 10 numaralı formasını beş yıl önce devralması Fati'ye sonuçta pek de fayda sağlamadı mı? Bu soru Grimandi'ye yöneltildiğinde, BetVictor Online Casino aracılığıyla konuşan eski Monaco yıldızı GOAL'e şöyle dedi: “Ne yazık ki vücudu iyi performans sergilemesine yardımcı olmadı. Çok sayıda sakatlık geçirdi.
“Gençken yetenekli bir oyuncuydu. Barcelona'dayken onu birçok kez izlemeye gittiğim için yakından takip ettim. Baskının onu bitirdiğini düşünmüyorum. Bence vücudu iyi performans sergilemesine yardımcı olmadı.
“[Lamine] Yamal kadar yetenekli olduğunu düşünmüyorum. Hâlâ bu üst düzey oyuncuların seviyesinin altında ama bu üzücü, çünkü harika bir oyuncu olabilirdi. Hâlâ önünde zaman var ancak şu ana kadar gençliğinde ondan beklediğimiz seviyeye ulaşamadığını düşünüyorum.
“Onu bitiren şeyin 10 numarayı almanın getirdiği baskı olduğunu düşünmüyorum. Yetenekli ama üst düzey oyuncular kadar yetenekli değil.”
Fati gelecekte başka bir üst düzey kulübe transfer olacak mı?
Fati henüz 23 yaşında. Bu da kaybettiği parıltıyı yeniden bulmak için önünde zaman olduğu anlamına geliyor. Yeniden dünya futbolunun zirvesine çıkıp bir gün başka bir üst düzey kulübe katılabilir mi?
Bu soruya yanıt veren Grimandi şunları ekledi: “Her şeyden önce, şu anda kulübünde iyi performans göstermesi gerektiğini düşünüyorum. Ancak oynamadığı için bunu yapamıyor. Bence önemli olan formuna kavuşması, kulübünde uzun süre forma giymesi ve goller atması.
“Ama bunu birkaç sezondur yapamadı. Bu yüzden şimdi hedefi, maç üstüne maç oynayıp fiziksel olarak formda kalarak neler yapabileceğini görmek olmalı. Gol atacaktır çünkü bu yeteneğe sahip. Ancak şimdi bunu yapabildiğinden emin olmak için altı ay boyunca düzenli oynaması gerekiyor.”
- Getty
İspanya milli takım oyuncusu formunu ve kondisyonunu bulmaya odaklandı
Fati, 2026-27 sezonundaki ilk golünü Monaco'nun CSKA Sofia karşısında kazandığı UEFA Avrupa Ligi maçında attı. Perşembe günü Freiburg karşısında sahaya çıktığında bu turnuvada yeniden olumlu bir etki yaratmayı umacak.
Messi'nin ulaştığı seviyeye belki hiç erişemeyecek, ancak La Liga devlerinde en zorlu mücadeleleri göğüslediği için büyük takdiri hak ediyor ve kariyerinde zaman zaman yaşadığı aksiliklerin onu tamamen yolundan saptırmasına izin vermedi.
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