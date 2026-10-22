Katalonya'daki ünlü La Masia altyapısında yetişen Fati, 16 yaşında ilk resmî maçına çıktığında adını duyurdu. O dönemde en parlak yetenek olarak görülüyor ve Messi'nin tahtının potansiyel varisi sayılıyordu.

A takım kariyerine parlak bir başlangıç yaptı ve daha fazlasını vadetti. Ancak 2020-21 sezonunda yaşadığı talihsiz menisküs yırtığı, onu 300 günden fazla sahalardan uzak tuttu ve kariyerinin başındaki gelişimini sekteye uğrattı.

Fati, 2022-23 sezonunda Barcelona formasıyla 51 maça çıkıp ilk kez çift haneli gol sayısına ulaştı ancak sakatlık kabusunu atlattıktan sonra hiçbir zaman eskisi gibi olamadı. 2023-24 sezonunda Brighton'a kiralandı.

Premier League'de fazla etkili olamadı ve Monaco talip olunca bir başka transfere onay verildi. Fati, 2026 yazında Monaco'ya kalıcı olarak transfer oldu ve dört yıllık sözleşme imzaladı.