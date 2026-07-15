Lionel Messi ne zaman Inter Miami’ye dönecek? Robert Lewandowski, Chicago Fire’ı yeniden canlandırabilecek mi? MLS’in Dünya Kupası arasından sonra geri dönüşüyle ilgili beş soru

MLS ve taraftarları, yıllardır 2026 Dünya Kupası’nı, ABD Milli Takımı’nın en büyük isimlerinden bazılarının nihayet eve dönmeye başlayabileceği bir an olarak bekliyorlar. Şu ana kadar, turnuva sonrası beklenen bu akın pek gerçekleşmedi.
NYCFC’nin, Milan ile olan sözleşmesinin garantili son yılına giren Christian Pulisic’e ciddi bir ilgi duyduğu bildiriliyor. Ancak İtalyan kulübü, oyuncuyu 2028’e kadar kadrosunda tutma opsiyonuna da sahip ve Pulisic’in satılık olmadığını açıkça belirttiği bildiriliyor. 27 yaşında olan ve önünde hâlâ bolca üst düzey Avrupa futbolu kariyeri bulunan Pulisic için, şimdilik bu transferi yapması için bariz bir sportif neden görünmüyor.
Bu arada Weston McKennie, 2030’a kadar geçerli yeni bir Juventus sözleşmesi imzalayarak bu tartışmanın dışında kaldı. Başka önemli bir domino taşı da devrilmedi. Dünya Kupası’nın bu nesil için doğal bir eve dönüş noktası olacağına dair tüm söylentilere rağmen, ABD Milli Takımı’nın Avrupa’da forma giyen deneyimli oyuncularının çoğu, tam olarak bulundukları yerde kalmaktan memnun görünüyor.
Bununla birlikte, kadro derinliğinin daha alt sıralarında bazı hareketlilikler yaşandı. Orlando City’nin, 2022’de kulüpten ayrılıp West Brom’a transfer olmadan önce MLS’de yıldızlaşan, USMNT’nin yedek forvetlerinden Dike’nin geri dönüşünü sonuçlandırdığı bildiriliyor. İngiltere’de geçirdiği dört buçuk yıl boyunca sakatlıklar defalarca önünü kesti ve tanıdık bir ortama geri dönmek, kariyerine yeniden başlamak için tam da ihtiyacı olan şey olabilir. Bu, MLS’in Dünya Kupası’ndan sonra hayal etmiş olabileceği türden bir büyük çaplı Amerikan transferi değil, ancak yine de hem oyuncu hem de kulüp için mantıklı bir hamle.
Bunun değişmesi için hâlâ zaman var. MLS’in ikinci transfer dönemi bu hafta açıldı ve 2 Eylül’e kadar açık kalacak; aynı zamanda Avrupa’daki transfer hareketliliği de hızlanmaya başlıyor. Daha fazla transfer görüşülecek ve belki de büyük isimlerden biri ikna edilebilir. Ancak şimdilik, USMNT’nin bu büyük geri dönüşü, gerçeklikten çok bir teori olarak kalıyor.