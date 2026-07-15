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MLS returns GFXGOAL
Thomas Hindle

Çeviri:

Lionel Messi ne zaman Inter Miami’ye dönecek? Robert Lewandowski, Chicago Fire’ı yeniden canlandırabilecek mi? MLS’in Dünya Kupası arasından sonra geri dönüşüyle ilgili beş soru

FEATURES
Inter Miami CF
Chicago Fire FC
L. Messi
R. Lewandowski

MLS, Dünya Kupası arası tatilinden geri dönüyor; Lionel Messi’nin sahalara dönüş tarihi belirsizliğini korurken, Robert Lewandowski ve Antoine Griezmann takıma katılıyor ve Nashville SC ligde öncü konumda yer alıyor.

Seni unutmadık, MLS. Evet, lig Dünya Kupası sırasında ara vermek zorunda kalmıştı. Amerikan futbolunun en üst ligi bugünlerde ana akımda sağlam bir yer edinmiş olsa da, Dünya Kupası hâlâ kral konumunda.

Eh, bu büyük turnuva neredeyse sona eriyor. Dünya Kupası yarı finalleri belli oldu ve final yaklaşıyor; artık dikkatler yeniden MLS’ye yönelebilir. Dünya Kupası arası öncesinde oldukça mükemmel bir sezon geçirdik. Batı’da San Jose Earthquakes ve Vancouver Whitecaps muhteşemdi. Doğu’da ise Nashville ve Inter Miami dikkat çekiciydi.

Şimdi ise, zaten yıldızlarla dolu bir lige iki küresel süperstar – Antoine Griezmann ve Robert Lewandowski – katılıyor (ve söylentilere göre daha fazlası da yolda). Tüm bunları bir araya getirdiğimizde, sezonun son birkaç ayı oldukça ilgi çekici geçecek gibi görünüyor.


GOAL, MLS’in yeniden başlamasıyla birlikte en önemli beş soruyu ele alıyor...

  • Lionel Messi Inter Miami 2026 MLSGetty

    Lionel Messi ne zaman sahalara dönecek?

    Lionel Messi, geçen sezon MLS’de kırılabilecek hemen hemen her rekoru kırdı. Bu, bu ligin şimdiye kadar gördüğü en muhteşem bireysel sezondu, tartışmasız. 2026’da da hızını neredeyse hiç kesmedi; Herons formasıyla çıktığı 14 maçta 12 gol ve sekiz asist kaydetti. Dünya Kupası’nda da inanılmaz bir performans sergiledi; sekiz golle Altın Ayakkabı yarışında başı çekiyor ve buna dört asist de ekledi.

    Şimdi asıl soru, Miami'nin onu ne zaman tekrar görebileceği. Arjantin'in İngiltere'yi yenerek yarı finale çıkması, Messi'nin bir Dünya Kupası finalinde daha oynayacağı anlamına geliyor ve zaten zorlu geçen yazını sonuna kadar uzatıyor. Kulüpler genellikle bu büyüklükteki bir turnuvanın ardından oyuncularına, özellikle de bu kadar yoğun bir iş yükü taşıyan tecrübeli oyunculara, toparlanmaları için birkaç hafta -bazen bir aya kadar- süre tanır.

    Bu durum, Miami’nin MLS’in son düzlüğünün önemli bir bölümünde en önemli oyuncusundan mahrum kalmasına neden olabilir. Güney Florida’da sezon şimdiden inişli çıkışlı geçiyor; Javier Mascherano sezonun başlamasından iki aydan az bir süre sonra görevinden ayrılmış ve yerine Guillermo Hoyos getirilmişti. Hoyos’un Messi ile yakın bağları var ancak teknik direktör olarak henüz pek tanınmıyor. Yine de Miami, Doğu Konferansı’nda ikinci sırada yer alıyor ve şampiyonluk mücadelesinde iyi bir konumda bulunuyor.

    Ancak her şey Messi’nin etrafında dönüyor. Miami, Messi’nin yokluğunu atlatmalı, ona iyileşmesi için yeterli zaman tanımalı ve onu aceleyle sahaya döndürme eğilimine karşı koymalıdır. Eğer Messi sağlıklı ve dinç bir şekilde geri dönerse, Herons MLS Kupası’nın favorileri arasında yer alacaktır. Eğer Dünya Kupası, Messi’nin fiziksel veya duygusal olarak uzun süreli bir yorgunluğa yol açarsa, Miami’nin sezonun geri kalanı çok daha karmaşık bir hal alabilir.

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  • Orlando City SC v Tampa Bay RowdiesGetty Images Sport

    Antoine Griezmann bu duruma nasıl uyum sağlayacak?

    Antoine Griezmann yıllardır MLS’de oynamak istiyordu. Futbolcuların gelecekteki kariyer hedefleri konusunda bu kadar dürüst olmaları nadirdir, ancak Griezmann’ın ABD’ye olan sevgisi iyi biliniyor ve Orlando City ile sözleşme imzalayarak dileğini gerçekleştirdi. Kulüpteki ilk hazırlık maçında gol attı ve şu ana kadar oldukça keyifli vakit geçiriyor gibi görünüyor.



    Ancak hazırlık maçları ile gerçek maçlar arasında bir fark var. Ve gerçek şu ki, Orlando City bu yıl tarihsel olarak kötü bir performans sergiliyor. Yine de, Daryl Dike ile anlaşmanın tamamlandığı haberleri üzerine, Florida’da rüzgârın yönü değişiyor gibi görünüyor. Asıl soru şu: Griezmann, hemen ilk maçtan itibaren etkili olabilecek mi?

  • 로베르트 레반도프스키 (Robert Lewandowski)Getty Images

    Robert Lewandowski bol bol gol atabilecek mi?

    Chicago Fire’ın Robert Lewandowski’yi transfer etme çabaları aylarca sürdü. Tecrübeli forvetin Barcelona’dan yeni bir sözleşme teklifi almayacağı kesinleşince, Fire, bu dev Polonyalı oyuncuyu MLS’in – ve Chicago’nun – bir sonraki durağı olması gerektiğine ikna etmeye koyuldu.

    Rakamlar, Lewandowski’nin hâlâ bolca enerjisi olduğunu gösteriyor. Lewandowski, Barcelona kariyerini 191 maçta attığı 119 golle tamamladı; bu rakamın içinde 2024-25 sezonunda 52 maçta attığı 42 gol ve son sezonunda attığı 18 gol de yer alıyor. Ayrıca, Şampiyonlar Ligi tarihinin en çok gol atan üçüncü oyuncusu olarak Avrupa’dan ayrılıyor; toplamda 109 golü bulunuyor ve kulüp ve milli takımda attığı gol sayısı 700’ü aşıyor. Son ana kadar en üst düzeyde gol atmaya devam etti.

    Şimdi işin biraz daha zor kısmı geliyor. Lewandowski son haftalarını Avrupa’da antrenman yaparak geçirdi ancak birkaç aydır resmi bir maçta forma giymedi. MLS için gerekli teknik seviyenin çok üzerinde kalsa bile, hemen uyum sağlayacağının garantisi yok. Bu ligde kimse için hiçbir şey kesin değildir. Seyahatler yorucu, maçlar kaotik geçebiliyor ve 37 yaşında olan oyuncunun eski keskinliğini yeniden kazanması biraz zaman alabilir.

    Yine de bu transfer, Lewandowski henüz bir gol bile atmadan saha dışında meyvesini verecektir. Chicago, Polonya dışında en büyük Polonyalı topluluklardan birine ev sahipliği yapıyor ve ülkenin gelmiş geçmiş en iyi oyuncusunun gelişi, Soldier Field’da tribünleri doldurmaya yetecektir. Hâlâ şehrin en önemli spor cazibe merkezlerinden biri olarak yeniden yerini sağlamlaştırmaya çalışan bir kulüp için bu, Lewandowski’nin ceza sahasında yaptıkları kadar önemlidir.

    Chicago, Lewandowski gelmeden önce de oldukça iyi bir hücum hattına sahipti. Lewandowski hızlı bir şekilde uyum sağlayıp bu hücum hattını MLS’in en iyisi haline getirebilir ve Fire’ı gerçek bir şampiyonluk adayı haline getirebilir mi?

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  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    USMNT’nin yıldızlarından hangileri – varsa tabii – transfer yapacak?

    MLS ve taraftarları, yıllardır 2026 Dünya Kupası’nı, ABD Milli Takımı’nın en büyük isimlerinden bazılarının nihayet eve dönmeye başlayabileceği bir an olarak bekliyorlar. Şu ana kadar, turnuva sonrası beklenen bu akın pek gerçekleşmedi.

    NYCFC’nin, Milan ile olan sözleşmesinin garantili son yılına giren Christian Pulisic’e ciddi bir ilgi duyduğu bildiriliyor. Ancak İtalyan kulübü, oyuncuyu 2028’e kadar kadrosunda tutma opsiyonuna da sahip ve Pulisic’in satılık olmadığını açıkça belirttiği bildiriliyor. 27 yaşında olan ve önünde hâlâ bolca üst düzey Avrupa futbolu kariyeri bulunan Pulisic için, şimdilik bu transferi yapması için bariz bir sportif neden görünmüyor.

    Bu arada Weston McKennie, 2030’a kadar geçerli yeni bir Juventus sözleşmesi imzalayarak bu tartışmanın dışında kaldı. Başka önemli bir domino taşı da devrilmedi. Dünya Kupası’nın bu nesil için doğal bir eve dönüş noktası olacağına dair tüm söylentilere rağmen, ABD Milli Takımı’nın Avrupa’da forma giyen deneyimli oyuncularının çoğu, tam olarak bulundukları yerde kalmaktan memnun görünüyor.

    Bununla birlikte, kadro derinliğinin daha alt sıralarında bazı hareketlilikler yaşandı. Orlando City’nin, 2022’de kulüpten ayrılıp West Brom’a transfer olmadan önce MLS’de yıldızlaşan, USMNT’nin yedek forvetlerinden Dike’nin geri dönüşünü sonuçlandırdığı bildiriliyor. İngiltere’de geçirdiği dört buçuk yıl boyunca sakatlıklar defalarca önünü kesti ve tanıdık bir ortama geri dönmek, kariyerine yeniden başlamak için tam da ihtiyacı olan şey olabilir. Bu, MLS’in Dünya Kupası’ndan sonra hayal etmiş olabileceği türden bir büyük çaplı Amerikan transferi değil, ancak yine de hem oyuncu hem de kulüp için mantıklı bir hamle.

    Bunun değişmesi için hâlâ zaman var. MLS’in ikinci transfer dönemi bu hafta açıldı ve 2 Eylül’e kadar açık kalacak; aynı zamanda Avrupa’daki transfer hareketliliği de hızlanmaya başlıyor. Daha fazla transfer görüşülecek ve belki de büyük isimlerden biri ikna edilebilir. Ancak şimdilik, USMNT’nin bu büyük geri dönüşü, gerçeklikten çok bir teori olarak kalıyor.

  • Sam SurridgeGetty

    Nashville SC gerçek bir takım mı?

    Sezonun başında kimse Nashville’e yaklaşamadı. B.J. Callaghan’ın takımı, ilk 14 maçında ligi adeta alt üst etti; sadece bir kez yenildi ve kalesinde yalnızca 11 gol gördü. Sağ kanatta Cristian Espinoza’nın takıma katılması şimdiden yaz transfer döneminin en önemli hamlelerinden biri olarak görünüyor; Sam Surridge ve Hany Mukhtar ise en iyi formlarına yeniden kavuştular.

    Yine de, Dünya Kupası arasından MLS sıralamasının zirvesinde çıkmış olsalar da, Nashville bunu bitmiş bir iş olarak görmüyor. Kulüp, Bundesliga ekibi FC Augsburg’dan transfer edilmesi beklenen Tunuslu kanat oyuncusu Elias Saad ve 21 yaşındaki Senegalli orta saha oyuncusu Famara Camara ile anlaşmalarını sonlandırmak üzere.

    Bu transferlerin hiçbiri takımın çehresini kökten değiştirecek nitelikte değil, ama asıl mesele de bu değil. Nashville, kazanmak için gereken yıldızlara ve yapıya zaten sahip. Şu anda ihtiyaç duydukları şey, kadro derinliği, biraz daha fazla öngörülemezlik ve zorlu geçeceği öngörülen sezonun ikinci yarısını atlatmak için yeterli sayıda dinç oyuncu.

    Kendini ligin bayraktarı olarak kanıtlamış bir takım için iyi bir transfer dönemi tam da böyle olmalı: Kalan birkaç zayıf noktayı tespit etmek, bunları güçlendirmek ve zaten mükemmel olan bir takımı yakalanması daha da zor hale getirmek.

ABD 1
Chicago Fire FC crest
Chicago Fire FC
CHI
Vancouver Whitecaps crest
Vancouver Whitecaps
VAN
ABD 1
Inter Miami CF crest
Inter Miami CF
MIA
Chicago Fire FC crest
Chicago Fire FC
CHI