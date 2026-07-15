Lionel Messi ne zaman Inter Miami’ye dönecek? Robert Lewandowski, Chicago Fire’ı yeniden canlandırabilecek mi? MLS’in Dünya Kupası arasından dönüşüyle ilgili beş soru

Lionel Messi, geçen sezon MLS’de kırılabilecek hemen hemen her rekoru kırdı. Bu, bu ligin şimdiye kadar gördüğü en muhteşem bireysel sezondu, tartışmasız. 2026’da da hızını neredeyse hiç kesmedi; Herons formasıyla çıktığı 14 maçta 12 gol ve sekiz asist kaydetti. Dünya Kupası’nda da inanılmaz bir performans sergiledi; sekiz golle Altın Ayakkabı yarışında liderlik yaparken dört asist de ekledi.

Şimdi asıl soru, Miami'nin onu ne zaman tekrar görebileceği. Arjantin'in İngiltere'yi yarı finalde mağlup etmesi, Messi'nin bir Dünya Kupası finalinde daha oynayacağı anlamına geliyor ve zaten zorlu geçen yaz dönemini sonuna kadar uzatıyor. Kulüpler genellikle bu büyüklükteki bir turnuvanın ardından oyuncularına, özellikle de bu kadar yoğun bir yükü omuzlamış tecrübeli oyunculara, toparlanmaları için birkaç hafta -bazen bir aya kadar- süre tanır.

Bu durum, Miami’nin MLS’in son düzlüğünün önemli bir bölümünde en önemli oyuncusundan mahrum kalmasına neden olabilir. Güney Florida’da sezon şimdiden inişli çıkışlı geçiyor; Javier Mascherano sezonun başlamasından iki aydan az bir süre sonra görevinden ayrılmış ve yerine Guillermo Hoyos getirilmişti. Hoyos’un Messi ile yakın bağları var ancak teknik direktör olarak henüz pek tanınmıyor. Yine de Miami, Doğu Konferansı’nda ikinci sırada yer alıyor ve şampiyonluk mücadelesinde iyi bir konumda bulunuyor.

Ancak her şey Messi’nin etrafında dönüyor. Miami, Messi’nin yokluğunu atlatmalı, ona iyileşmesi için yeterli zaman tanımalı ve onu aceleyle sahaya döndürme eğilimine karşı koymalıdır. Eğer Messi sağlıklı ve dinç bir şekilde geri dönerse, Herons MLS Kupası’nın favorileri arasında yer alacaktır. Eğer Dünya Kupası, Messi’nin fiziksel veya duygusal olarak uzun süreli bir yorgunluğa yol açarsa, Miami’nin sezonun geri kalanı çok daha karmaşık bir hal alabilir.