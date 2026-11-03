Messi'nin MLS ve genel olarak dünya futbolu üzerindeki kültürel etkisi, forma satışlarında bir kez daha kendini gösterdi. Sekiz kez Ballon d'Or kazanan Messi, dünya genelinde tüm kulüpler arasında forma satışlarında zirvedeki yerini Barcelona'dan Lamine Yamal'a kaptırsa da MLS'de üst üste dördüncü yıl ilk sırada yer alıyor. Messi'nin etkisi, Miami'yi şüphesiz dünya genelinde lisanslı ürün satışlarında önde gelen kulüpler arasına taşıdı. Marca'ya göre, futbol dünyasında Miami'den daha fazla forma satan yalnızca dört kulüp vardı ve başka hiçbir MLS kulübü ilk 10'a giremedi.