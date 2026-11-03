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Atlanta United FC v Inter Miami CFGetty Images Sport
Thomas Hindle
Çeviri:

Lionel Messi, MLS forma satışlarında üst üste dördüncü yıl zirvede; Robert Lewandowski yükselişte, Cavan Sullivan ilk 10'a girdi

Inter Miami CF
L. Messi
Chicago Fire FC
R. Lewandowski
ABD 1
ABD

MLS, Inter Miami yıldızı Leo Messi'nin üst üste dördüncü sezonda da forma satışlarında ligin zirvesinde yer aldığını salı öğleden sonra açıkladı. Messi, LAFC'den Son Heung-Min, Chicago Fire'dan Robert Lewandowski ve Philly Union'ın genç yeteneği Cavan Sullivan'ın da bulunduğu yıldızlarla dolu listenin başında yer aldı. Sezon ortasında takımlara katılan oyuncular da listede öne çıktı; beş oyunculuk zirvede iki önemli transfer bulunuyor.

  • imago-sport-1085410032.jpgIcon Sportswire

    Messi yine başı çekiyor

    Messi'nin MLS ve genel olarak dünya futbolu üzerindeki kültürel etkisi, forma satışlarında bir kez daha kendini gösterdi. Sekiz kez Ballon d'Or kazanan Messi, dünya genelinde tüm kulüpler arasında forma satışlarında zirvedeki yerini Barcelona'dan Lamine Yamal'a kaptırsa da MLS'de üst üste dördüncü yıl ilk sırada yer alıyor. Messi'nin etkisi, Miami'yi şüphesiz dünya genelinde lisanslı ürün satışlarında önde gelen kulüpler arasına taşıdı. Marca'ya göre, futbol dünyasında Miami'den daha fazla forma satan yalnızca dört kulüp vardı ve başka hiçbir MLS kulübü ilk 10'a giremedi.

  • imago-sport-1085015789.jpgNurPhoto

    Lewandowski'ye Dünya Kupası dopingi

    Ancak şaşırtıcı biçimde Dünya Kupası, yabancı transferlere ilgiyi artırdı. Lewandowski, haziran ayında Chicago'ya gelişinden bu yana forma satışlarında Messi dahil tüm oyuncuları geride bıraktı. Mart ayında Orlando City'ye imza atan ancak yaza kadar forma giymeyen Antoine Griezmann da Dünya Kupası'nın ardından ilk beşe girdi.

  • Cavan Sullivan, Philadelphia UnionGetty

    Cavan Sullivan sıralamada adım adım yükseliyor

    İlk 10'da Amerikalıların etkisi sınırlıydı; listeye yalnızca bir ABD erkek millî takımı oyuncusu girebildi. Bu oyuncu, haziran ayında A takımın düzenli oyuncusu hâline geldikten sonra Philadelphia Union'da birçok rekor kırarak gündeme gelen Cavan Sullivan'dı. Sezonun son bölümündeki çıkışıyla MLS'deki genç oyuncular arasında gol katkısı rekorunu kıran Sullivan, daha önce zor durumda olan Philadelphia Union'ın play-off'a kalmasını sağladı.

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  • Los Angeles Football Club v LA GalaxyGetty Images Sport

    İlk 10'un tamamı

    OYUNCU

    TAKIM

    1. Leo Messi

    Inter Miami

    2. Son Heung-Min

    LAFC

    3. Thomas Muller

    Vancouver Whitecaps

    4. Robert Lewandowski

    Chicago Fire

    5. Antoine Griezmann

    Orlando City

    6. Cavan Sullivan

    Philadelphia Union

    7. Denis Bouanga

    LAFC

    8. Luis Suarez

    Inter Miami

    9. Hany Mukhtar

    Nashville SC

    10. Rodrigo De Paul

    Inter Miami