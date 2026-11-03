Getty Images Sport
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Lionel Messi, MLS forma satışlarında üst üste dördüncü yıl zirvede; Robert Lewandowski yükselişte, Cavan Sullivan ilk 10'a girdi
- Icon Sportswire
Messi yine başı çekiyor
Messi'nin MLS ve genel olarak dünya futbolu üzerindeki kültürel etkisi, forma satışlarında bir kez daha kendini gösterdi. Sekiz kez Ballon d'Or kazanan Messi, dünya genelinde tüm kulüpler arasında forma satışlarında zirvedeki yerini Barcelona'dan Lamine Yamal'a kaptırsa da MLS'de üst üste dördüncü yıl ilk sırada yer alıyor. Messi'nin etkisi, Miami'yi şüphesiz dünya genelinde lisanslı ürün satışlarında önde gelen kulüpler arasına taşıdı. Marca'ya göre, futbol dünyasında Miami'den daha fazla forma satan yalnızca dört kulüp vardı ve başka hiçbir MLS kulübü ilk 10'a giremedi.
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Lewandowski'ye Dünya Kupası dopingi
Ancak şaşırtıcı biçimde Dünya Kupası, yabancı transferlere ilgiyi artırdı. Lewandowski, haziran ayında Chicago'ya gelişinden bu yana forma satışlarında Messi dahil tüm oyuncuları geride bıraktı. Mart ayında Orlando City'ye imza atan ancak yaza kadar forma giymeyen Antoine Griezmann da Dünya Kupası'nın ardından ilk beşe girdi.
- Getty
Cavan Sullivan sıralamada adım adım yükseliyor
İlk 10'da Amerikalıların etkisi sınırlıydı; listeye yalnızca bir ABD erkek millî takımı oyuncusu girebildi. Bu oyuncu, haziran ayında A takımın düzenli oyuncusu hâline geldikten sonra Philadelphia Union'da birçok rekor kırarak gündeme gelen Cavan Sullivan'dı. Sezonun son bölümündeki çıkışıyla MLS'deki genç oyuncular arasında gol katkısı rekorunu kıran Sullivan, daha önce zor durumda olan Philadelphia Union'ın play-off'a kalmasını sağladı.
- Getty Images Sport
İlk 10'un tamamı
OYUNCU
TAKIM
1. Leo Messi
Inter Miami
2. Son Heung-Min
LAFC
3. Thomas Muller
Vancouver Whitecaps
4. Robert Lewandowski
Chicago Fire
5. Antoine Griezmann
Orlando City
6. Cavan Sullivan
Philadelphia Union
7. Denis Bouanga
LAFC
8. Luis Suarez
Inter Miami
9. Hany Mukhtar
Nashville SC
10. Rodrigo De Paul
Inter Miami
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