Puerto Rico v Argentina - International Friendly
Thomas Hindle

Lionel Messi, Miami'de oynanacak Venezuela ile dostluk maçına katılmadığı ve 7 milyon dolarlık sözleşmeyi ihlal ettiği gerekçesiyle Arjantin tarafından dava edildi

Miami merkezli bir etkinlik şirketi, sekiz kez Ballon d'Or ödülünü kazanan Lionel Messi'nin geçen yıl bir hazırlık maçında dinlendirilmesinin ardından, Messi ve Arjantin Futbol Federasyonu aleyhine dava açtı. Messi, Venezuela ile oynanan hazırlık maçında forma giymemeyi tercih etmişti; VID Music Group ise Messi'nin, sakatlık durumu olmadığı sürece bu maçta en az 30 dakika oynayacağına söz verdiğini iddia ediyor.

    Arjantin Futbol Federasyonu ile VID arasında imzalanan anlaşma gereği, Messi'nin Venezuela ve Porto Riko ile oynanacak iki hazırlık maçında toplam 30 dakika sahada kalması gerekiyordu. Ancak 10 Ekim'de Messi, kendi takımı ile Venezuela arasındaki maçı tribünden izledi. Ertesi gün ise Inter Miami formasıyla sahaya çıktı ve takımının 4-0 kazandığı maçta iki gol attı.

  • MLS için uluslararası maç dönemi değil

    Ekim ayı uluslararası maç takvimi o dönemde Major League Soccer tarafından tanınmıyordu; bu nedenle maçlar normal lig programının ortasına denk geldi. Dolayısıyla Messi’nin Arjantin milli takımında forma giymek gibi bir zorunluluğu yoktu. Bu nedenle, Miami’nin MLS playoff mücadelesine zinde girebilmek için ilk hazırlık maçını kaçırdı. Ancak dört gün sonra, 14 Ekim’de Dünya Kupası şampiyonu Arjantin’in Porto Riko’yu 6-0 mağlup ettiği maçta forma giydi.

    VID, Arjantin Futbol Federasyonu ile imzaladığı sözleşmenin değerinin 7 milyon dolar olduğunu iddia ediyor. Etkinlik organizatörü ayrıca davada, Messi’nin ilk hazırlık maçında oynamayı reddettiğini ancak maçtan bir gün önce öğrendiklerini ve bu kararın AFA tarafından zamanında bildirilmediğini vurguluyor. Organizatör, bu olayların bilet satışlarını olumsuz etkilediğini belirtiyor.


    Davada çok az somut bilgi var

    VID, geçen ay açılan davada ne kadar tazminat talep ettiğini açıklamadı. Ancak, Messi’nin bir maçta sahaya çıkmaması ve diğer maçta bilet satışlarının düşük olması nedeniyle “milyonlarca” dolar zarar ettiklerini iddia ediyorlar. Messi’nin 2026 Dünya Kupası’na katılıp katılmayacağı henüz kesinleşmedi. Teknik direktör Lionel Scaloni, Messi’nin oynayıp oynamayacağının Arjantin kaptanına bağlı olduğunu kabul etti:

    "Bana kalırsa, benim duruşumu zaten biliyorsunuz," dedi Scaloni. "Orada olmasını sağlamak için elimden geleni yapacağım. Futbolun iyiliği için orada olması gerektiğine inanıyorum. Kararı veren ben değilim. Bu ona, ruh haline ve fiziksel durumuna bağlı," dedi geçen ay.