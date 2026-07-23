Portekizli süperstar Ronaldo, FIFA’nın en önemli turnuvası yeniden gündeme geldiğinde 45 yaşında olacak. Onun ebedi rakibi, Güney Amerikalı süperstar Messi ise dört yıl sonra 43 yaşına girecek.

Bugüne kadar olağanüstü kariyerlerinde elde ettikleri tüm başarılar göz önüne alındığında, bu iki ikonik isim söz konusu olduğunda hiçbir olasılığı göz ardı etmek akılsızca görünüyor. Ancak zaman, eninde sonunda onları da yakalayacaktır.

Ronaldo’nun Suudi Pro Ligi şampiyonu Al-Nassr ile olan sözleşmesinin bitmesine bir yıl kaldı ve emekliliği düşündüğüne dair herhangi bir işaret vermedi; Messi ise 2028 yılına kadar MLS Kupası şampiyonu Inter Miami ile sözleşmeli.

Geçen sezon Orta Doğu’da CR7 ile birlikte çalışan Portekiz’in yeni teknik direktörü Jorge Jesus, en ikonik 7 numaralı oyuncunun milli kariyerini Euro 2028’e kadar uzatması için kapıyı açık bıraktı. Arjantin kampı ise Messi’nin 207 maçlık milli forma rekorunu daha da artırmasını umuyor.

Her iki efsane de şimdilik oynamaya devam edebilir ve büyük kararlar aceleye getirilmeyecektir. 2030 Dünya Kupası, Portekiz’in ev sahipliğinde düzenlenecek; bu da turnuvayı Ronaldo için daha da cazip hale getirecek. Messi ise kısa süre önce finalde yaşadığı hayal kırıklığını atlatmaya çalışıyor ve ikinci dünya şampiyonluğunu kaçırdı.