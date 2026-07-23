Getty/GOAL
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Lionel Messi mi, yoksa Cristiano Ronaldo mu 2030 Dünya Kupası’nda boy gösterecek? Eski MLS ve Premier Lig yıldızı, “kupa kazanma” konusundaki açıklamasıyla geleceğe dair bir tahminde bulundu
2030 yılında Messi ve Ronaldo kaç yaşında olacak?
Portekizli süperstar Ronaldo, FIFA’nın en önemli turnuvası yeniden gündeme geldiğinde 45 yaşında olacak. Onun ebedi rakibi, Güney Amerikalı süperstar Messi ise dört yıl sonra 43 yaşına girecek.
Bugüne kadar olağanüstü kariyerlerinde elde ettikleri tüm başarılar göz önüne alındığında, bu iki ikonik isim söz konusu olduğunda hiçbir olasılığı göz ardı etmek akılsızca görünüyor. Ancak zaman, eninde sonunda onları da yakalayacaktır.
Ronaldo’nun Suudi Pro Ligi şampiyonu Al-Nassr ile olan sözleşmesinin bitmesine bir yıl kaldı ve emekliliği düşündüğüne dair herhangi bir işaret vermedi; Messi ise 2028 yılına kadar MLS Kupası şampiyonu Inter Miami ile sözleşmeli.
Geçen sezon Orta Doğu’da CR7 ile birlikte çalışan Portekiz’in yeni teknik direktörü Jorge Jesus, en ikonik 7 numaralı oyuncunun milli kariyerini Euro 2028’e kadar uzatması için kapıyı açık bıraktı. Arjantin kampı ise Messi’nin 207 maçlık milli forma rekorunu daha da artırmasını umuyor.
Her iki efsane de şimdilik oynamaya devam edebilir ve büyük kararlar aceleye getirilmeyecektir. 2030 Dünya Kupası, Portekiz’in ev sahipliğinde düzenlenecek; bu da turnuvayı Ronaldo için daha da cazip hale getirecek. Messi ise kısa süre önce finalde yaşadığı hayal kırıklığını atlatmaya çalışıyor ve ikinci dünya şampiyonluğunu kaçırdı.
- Getty/GOAL
Ronaldo mu, yoksa Messi mi 2030 Dünya Kupası'nda boy gösterecek?
Bir sonraki Dünya Kupası kapılarını açtığında, ikisinden biri hâlâ ülkesinin formalarını giyiyor olacak mı? Bu soruya yanıt veren Ronaldo’nun eski Manchester United takım arkadaşı ve eski MLS yıldızı Silvestre, BetVictor Online Casino ile yaptığı işbirliği kapsamında GOAL’a şunları söyledi: “Bence miras konusunu düşünmeleri gerekiyor. Spor açısından hâlâ oynamaya çalışmanın mantıklı olacağını sanmıyorum.
“Oyunun teknik yönü değil, fiziksel yönü çok fazla yük gerektiriyor. Fiziksel açıdan zor. Dört yıl sonra yapılacak bir sonraki Dünya Kupası’nda oynayacaklarını sanmıyorum.”
Silvestre, Messi ve Ronaldo’nun kulüp kariyerlerini uzatmalarına ve bu seviyede hâlâ kupa kazanmaya devam etmelerine ilişkin olarak şunları ekledi: “Dört yılda bir düzenlenen Dünya Kupası dışında, kariyerlerinin sonuna gelmiş olduklarını düşünmüyorum.
“Bu oyuncular futbola o kadar tutkulu ki. Hâlâ çok etkili ve kariyerlerine adanmışlar. Önemli olan tek şey iyi oynamak ve kupa kazanmak. Yakın zamanda futbolu bırakacaklarını sanmıyorum.”
Ronaldo ve Messi, 2026 Dünya Kupası'ndaki hayal kırıklığına nasıl tepki gösterdi?
Ronaldo, Portekiz’in 2026 Dünya Kupası’nda İspanya’ya karşı oynadığı son 16 turu maçında elenmesinin ardından şunları söyledi: “Böyle ayrılmak beni üzüyor ama her şeyimi verdim, her zaman elimden gelenin en iyisini yaptım. Vicdanım rahat bir şekilde ayrılıyorum. Futbol budur, bir futbolcunun hayatı budur. Bazen kazanırsın, bazen kaybedersin. Devam etmek zorundasın. Evet, bu benim son Dünya Kupamdı.”
Messi, Arjantin formasıyla İspanya karşısında yaşadığı final acısının ardından sosyal medyada şu mesajı paylaştı: “Acım çok büyük ve bu yaranın iyileşmesi zaman alacak. Ama aynı zamanda tüm güzel anıları da kalbimde saklıyorum. Elimizden gelenin en iyisini yaparak maçı çevirdiğimiz anlar – sonsuza dek hafızalarımızda kalacak anlar – ve bu grubun sıkı çalışması ve çabasıyla birleşen, bizi bir kez daha dünyanın en iyileri arasına taşıyan tüm ülkenin desteği. Şu anda başardığımızın tam anlamını kavramak zor, ama bu kadro arka arkaya iki Dünya Kupası finaline ulaştı.
“Her selam ve mesaj için en içten dileklerimle teşekkür ederim. Bir kez daha, bir ülke olarak birleşmeyi ve omuz omuza durmayı başardık; Arjantinli olmanın muazzam gururunu paylaştık. Ayrıca şampiyonluğu kazanan İspanya’yı da tebrik etmek istiyorum.”
- Getty/GOAL
Messi ve Ronaldo, Inter Miami ve Al-Nassr’da oynamaya devam ediyor
Uluslararası gelecek planları konusunda herhangi bir ipucu verilmedi; Arjantin teknik direktörü Lionel Scaloni de sadık taraftarlarıyla kutlamalar yapmak üzere Güney Amerika’ya döndükten sonra bu konuyu dolaylı yoldan geçiştirdi.
Ronaldo ve Messi, hiçbir zaman bir meydan okumadan geri adım atacak türden karakterler olmadılar ve şüphecileri susturup tarih kitaplarını yeniden yazma fırsatlarından büyük keyif alırlar. Ancak, ikisinin de 2030'da yedinci kez Dünya Kupası'na katılması biraz sürpriz olurdu.
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