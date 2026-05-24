Goal.com
CanlıBiletler
SS Lazio v Triestina - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Moataz Elgammal

Çeviri:

Lionel Messi, Lazio'ya! Eski Barcelona forveti Pedro, transferi için çaba gösterdiği isimleri açıkladı; yıldızlarla dolu listede David de Gea da yer alıyor

L. Messi
P. Rodriguez
Lazio
Barcelona
D. de Gea
Serie A
Inter Miami CF
Fiorentina

Eski Barcelona kanat oyuncusu Pedro, Lionel Messi ve David de Gea da dahil olmak üzere eski takım arkadaşlarını Lazio'ya katılmaya ikna etmek için aktif olarak çaba gösterdiğini açıkladı. Cumartesi günü Serie A kulübü için oynadığı duygusal son maçın ardından, 38 yaşındaki İspanyol kanat oyuncusu, İtalya'nın başkentinde yıldız isimlerle yeniden bir araya gelme çabalarını değerlendirdi ve taraftarların tutkusunu onlarla paylaşma arzusunu vurguladı.

  • Duygusal veda, Lazio'nun efsanevi serüvenine son verdi

    Pedro, Cumartesi akşamı Pisa karşısında kulüp formasıyla oynadığı son maçın ardından Lazio'ya duygusal bir veda etti ve geri dönüş galibiyetinde attığı golle veda etti. Kulübün resmi YouTube kanalınaverdiğiröportajda İspanyol oyuncu, İtalya'nın başkentindeki serüveninin etkileyici bir dönemin ardından sona erdiğini doğruladı. 38 yaşındaki oyuncu, Roma'da geçirdiği süre boyunca 209 maça çıktı ve 39 gol attı. Ancak Lazio, Serie A'yı dokuzuncu sırada tamamlayarak hiçbir Avrupa kupasına katılma hakkı kazanamadığı için takım için zor bir sezon oldu.

    • Reklam
  • AC Milan v SS Lazio - Serie AGetty Images Sport

    Dünya çapındaki yıldızlar için iddialı transfer girişimleri

    Saha içindeki performansına odaklanmasına rağmen Pedro, gayri resmi bir transfer danışmanı rolünü üstlendiğini itiraf ederek, Messi, David de Gea ve Jordi Alba’yı Lazio’ya getirmeye çalıştığı oyuncular olarak açıkladı. “Her zaman denedim,” dedi Pedro, eski bir takım arkadaşını Lazio’ya katılmaya ikna etmeye hiç yaklaşmış olup olmadığı sorulduğunda. “Messi’nin durumunda bile, tabii ki kolay olmadı (güler). Sonra da Jordi Alba ve De Gea, serbest oyuncu oldukları dönemde. Sarri ile Bartra hakkında konuştuğumuzu da hatırlıyorum. Bir de David Luiz. Onların taraftarlarımızın tutkusunu yaşamasını çok isterdim."


  • Eşsiz başarılarla dolu parlak bir kariyer

    Pedro, futbol tarihinin en başarılı kariyerlerinden birine sahip olarak İtalyan futbolundan ayrılıyor. Tecrübeli kanat oyuncusu, İspanya milli takımıyla birer kez Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası şampiyonluğu yaşamış; bu kupaları sırasıyla 2010 ve 2012 yıllarında kaldırmıştır. Kulüp düzeyinde ise Barcelona'daki altın çağında üç Şampiyonlar Ligi, beş La Liga ve iki Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluğu kazandı. Ayrıca İngiltere'de Chelsea formasıyla da büyük başarılar elde ederek bir Premier Lig şampiyonluğu, bir Avrupa Ligi ve bir FA Cup şampiyonluğu kazandı.

  • pedro lazioGetty Images

    İspanyol tecrübeli oyuncunun bundan sonraki adımları ne olacak?

    İtalya'daki muhteşem serüvenini noktalayan tecrübeli futbolcu, bir sonraki adımını henüz açıklamadı. Veda mesajında Lazio oyuncuları, teknik kadro ve taraftarlar arasında birlik çağrısında bulundu. Pedro, "Öncelikle takım, taraftarlar ve kulüp arasında yeniden bir birliktelik sağlanmalı; hepimiz aynı hedefe doğru ilerlemeliyiz," dedi. "Birkaç yıl içinde Lazio'nun tekrar kupa kazanmaya başlayacağına ve Avrupa kupaları için mücadele edeceğine eminim. Ve bir gün geri dönüp bu sürece katkıda bulunmayı umuyorum."