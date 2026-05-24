Lionel Messi, Lazio'ya! Eski Barcelona forveti Pedro, transferi için çaba gösterdiği isimleri açıkladı; yıldızlarla dolu listede David de Gea da yer alıyor
Duygusal veda, Lazio'nun efsanevi serüvenine son verdi
Pedro, Cumartesi akşamı Pisa karşısında kulüp formasıyla oynadığı son maçın ardından Lazio'ya duygusal bir veda etti ve geri dönüş galibiyetinde attığı golle veda etti. Kulübün resmi YouTube kanalınaverdiğiröportajda İspanyol oyuncu, İtalya'nın başkentindeki serüveninin etkileyici bir dönemin ardından sona erdiğini doğruladı. 38 yaşındaki oyuncu, Roma'da geçirdiği süre boyunca 209 maça çıktı ve 39 gol attı. Ancak Lazio, Serie A'yı dokuzuncu sırada tamamlayarak hiçbir Avrupa kupasına katılma hakkı kazanamadığı için takım için zor bir sezon oldu.
Dünya çapındaki yıldızlar için iddialı transfer girişimleri
Saha içindeki performansına odaklanmasına rağmen Pedro, gayri resmi bir transfer danışmanı rolünü üstlendiğini itiraf ederek, Messi, David de Gea ve Jordi Alba’yı Lazio’ya getirmeye çalıştığı oyuncular olarak açıkladı. “Her zaman denedim,” dedi Pedro, eski bir takım arkadaşını Lazio’ya katılmaya ikna etmeye hiç yaklaşmış olup olmadığı sorulduğunda. “Messi’nin durumunda bile, tabii ki kolay olmadı (güler). Sonra da Jordi Alba ve De Gea, serbest oyuncu oldukları dönemde. Sarri ile Bartra hakkında konuştuğumuzu da hatırlıyorum. Bir de David Luiz. Onların taraftarlarımızın tutkusunu yaşamasını çok isterdim."
Eşsiz başarılarla dolu parlak bir kariyer
Pedro, futbol tarihinin en başarılı kariyerlerinden birine sahip olarak İtalyan futbolundan ayrılıyor. Tecrübeli kanat oyuncusu, İspanya milli takımıyla birer kez Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası şampiyonluğu yaşamış; bu kupaları sırasıyla 2010 ve 2012 yıllarında kaldırmıştır. Kulüp düzeyinde ise Barcelona'daki altın çağında üç Şampiyonlar Ligi, beş La Liga ve iki Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluğu kazandı. Ayrıca İngiltere'de Chelsea formasıyla da büyük başarılar elde ederek bir Premier Lig şampiyonluğu, bir Avrupa Ligi ve bir FA Cup şampiyonluğu kazandı.
İspanyol tecrübeli oyuncunun bundan sonraki adımları ne olacak?
İtalya'daki muhteşem serüvenini noktalayan tecrübeli futbolcu, bir sonraki adımını henüz açıklamadı. Veda mesajında Lazio oyuncuları, teknik kadro ve taraftarlar arasında birlik çağrısında bulundu. Pedro, "Öncelikle takım, taraftarlar ve kulüp arasında yeniden bir birliktelik sağlanmalı; hepimiz aynı hedefe doğru ilerlemeliyiz," dedi. "Birkaç yıl içinde Lazio'nun tekrar kupa kazanmaya başlayacağına ve Avrupa kupaları için mücadele edeceğine eminim. Ve bir gün geri dönüp bu sürece katkıda bulunmayı umuyorum."