Lionel Messi, Lazio'ya! Eski Barcelona forveti Pedro, transferi için çaba gösterdiği isimleri açıkladı; yıldızlarla dolu listede David de Gea da yer alıyor

Saha içindeki performansına odaklanmasına rağmen Pedro, gayri resmi bir transfer danışmanı rolünü üstlendiğini itiraf ederek, Messi, David de Gea ve Jordi Alba’yı Lazio’ya getirmeye çalıştığı oyuncular olarak açıkladı. “Her zaman denedim,” dedi Pedro, eski bir takım arkadaşını Lazio’ya katılmaya ikna etmeye hiç yaklaşmış olup olmadığı sorulduğunda. “Messi’nin durumunda bile, tabii ki kolay olmadı (güler). Sonra da Jordi Alba ve De Gea, serbest oyuncu oldukları dönemde. Sarri ile Bartra hakkında konuştuğumuzu da hatırlıyorum. Bir de David Luiz. Onların taraftarlarımızın tutkusunu yaşamasını çok isterdim."



