Musso, Arjantin Milli Takımı formasıyla A seviyesinde dört kez görev yaptı ve 2021 Copa America zaferi kazanan kadroda yer aldı. Atletico'ya gitmeden önce Udinese ve Atalanta'da da forma giyen Racing Club altyapısından yetişen kaleci, Messi ile iki kez resmi maçta birlikte oynadı. İkili ilk olarak Eylül 2021'de Bolivya'ya karşı 3-0 kazanılan Dünya Kupası eleme maçında aynı sahayı paylaştı, ardından Nisan 2026'da Zambiya'ya karşı 5-0 kazanılan hazırlık maçında yeniden birlikte forma giydi.