Getty Images Sport
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Lionel Messi, komik forma mesajında Arjantin'den takım arkadaşı Juan Musso'ya karşı gol yağdırmayı özleyeceğini şakayla söyledi
Oyuncu hatırası duygusal vedayı simgeliyor
Yedek kaleci Musso, kaptanın Arjantin adına resmî veda maçına çıkmasının ardından Messi tarafından imzalanan ve kendisi için çok değerli olan bir formayı sergiledi. Elle yazılan not, yıllar boyunca milli takım antrenmanlarında aralarındaki rekabete dair samimi bir kesit sundu. Atletico Madrid'in file bekçisi, uluslararası sahnedeki birlikte geçirdikleri zamanı anmak için formanın fotoğrafını sosyal medya hesaplarında paylaştı.
- NurPhoto
Süper yıldızdan esprili forma yazısı
Mizahi mesaj, Musso'nun forvetin imzasının yer aldığı bir fotoğrafı Instagram'da paylaşmasının ardından ortaya çıktı. Formanın ön kısmına esprili bir not yazan efsanevi hücumcu, şu ifadeleri kullandı: "Juan'a, sevgilerimle. Sana goller atmayı ve senin sinirlendiğini izlemeyi özleyeceğim."
32 yaşındaki kaleci, bu şakacı yazıya tepki olarak paylaşımına kısa bir not ekledi: "Minnettarım, sonsuza kadar."
Kaleci, milli takımda paylaşılan anların kıymetini biliyor
Musso, Arjantin Milli Takımı formasıyla A seviyesinde dört kez görev yaptı ve 2021 Copa America zaferi kazanan kadroda yer aldı. Atletico'ya gitmeden önce Udinese ve Atalanta'da da forma giyen Racing Club altyapısından yetişen kaleci, Messi ile iki kez resmi maçta birlikte oynadı. İkili ilk olarak Eylül 2021'de Bolivya'ya karşı 3-0 kazanılan Dünya Kupası eleme maçında aynı sahayı paylaştı, ardından Nisan 2026'da Zambiya'ya karşı 5-0 kazanılan hazırlık maçında yeniden birlikte forma giydi.
- Getty Images Sport
Tarihi dönüm noktası, ikonik yolculuğu sona erdiriyor
Salı gecesi Estadio Monumental'de oynanan veda maçı, tecrübeli forvetin milli takım kariyerindeki ikonik 21 yıllık dönemi noktaladı. Messi, Arjantin Milli Takımı'ndaki kariyerini ülkesi adına çıktığı 208 maçta attığı olağanüstü 126 golle kapattı. Benin karşısında alınan rahat 3-0'lık galibiyet, 85.000'i aşkın taraftarın tamamen doldurduğu tribünler önünde ona yakışır bir final sundu; maestro ise bir penaltı golü ve iki asistle katkı verdi.
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