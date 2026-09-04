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messi(C)Getty Images
Adhe Makayasa

Çeviri:

Lionel Messi kararı sonrası Asya turnesi iptal edildi! Arjantin, bir sonraki FIFA tarihinde üç maçlık iç saha programını belirledi

L. Messi
Arjantin
L. Scaloni

Arjantin, Lionel Messi'nin milli takımı bırakmasının ardından Asya turnesi planlarını rafa kaldırdı ve bunun yerine sonbahardaki milli ara sırasında üç maçlık bir dönüş serisi düzenlemeyi tercih etti. Lionel Scaloni'nin ekibi, 21 Eylül ile 6 Ekim arasında İspanya'ya 1-0 kaybettikleri Dünya Kupası finalinin ardından yeniden ülke topraklarında sahaya çıkmaya hazırlanıyor.

  • Üç iç saha maçı planlandı

    ESPN Arjantin'in haberine göre Arjantin Futbol Federasyonu (AFA), 21 Eylül ile 6 Ekim arasındaki FIFA milli maç penceresinde üç maçlık bir iç saha serisi için plan hazırlıyor. Açılış karşılaşmasının El Monumental'da, Güney Amerika'dan bir rakibe ya da CONCACAF'tan bir takıma karşı oynanması planlanıyor. Bu arada kalan iki maçın ise ülkenin farklı şehirlerinde oynanması bekleniyor; takımın taraftarıyla yeniden buluşmasına ev sahipliği yapmak için Córdoba ve Rosario öne çıkan adaylar olarak görülüyor.

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    Asya turu planları iptal edildi

    ESPN'in Sportscenter sabah edisyonunda konuşan gazeteci Diego Monroig, Scaloni'nin ekibinin bu pencerenin tamamını kendi sahasında oynama ihtimalinin ezici düzeyde olduğunu açıkladı. Monroig, takımın ilk yurt dışı seyahat düzenlemelerinin çökmesinin ardından iç sahada oynama konusunda "yüzde 90 ihtimal içinde" olduğunu söyledi. Messi'nin milli takım kariyerini noktalamaya karar vermesi, daha önce Çin'e karşı önerilen bir maçın "neredeyse kesinleştiği" belirtilen Asya turu planlarını aniden sona erdirdi.

  • Eleme formatı gözden geçiriliyor

    Hazırlık maçları dışında, CONMEBOL bir sonraki Dünya Kupası için Güney Amerika'nın nihai eleme kotasını belirlemek amacıyla FIFA ile görüşmeler yürütüyor. Kritik görüşmeler, ortak ev sahibi olan Arjantin, Uruguay ve Paraguay'a verilen doğrudan katılım haklarının kıtanın standart beş buçuk kontenjanından düşülüp düşülmeyeceği ya da buna eklenip eklenmeyeceği üzerinde yoğunlaşıyor. Yönetim organının nihai kararı ne olursa olsun, Arjantin eleme kampanyasının tamamında tam olarak yer almak için resmî talepte bulundu.

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    Scaloni'yi yorucu bir fikstür bekliyor

    Önümüzdeki üç maçlık sonbahar fikstürü, Scaloni'ye temmuzdaki İspanya'ya 1-0 kaybedilen Dünya Kupası finalinin ardından taktik planını yeniden şekillendirmesi için hayati bir zemin sunuyor. Arjantin'i yoğun bir uluslararası takvim bekliyor; 9-17 Kasım tarihleri arasında bir sonraki FIFA penceresi de hızla gelecek. Bu geçiş dönemi, teknik ekibin 2027 takvimi başlamadan önce, eski efsanevi kaptanları olmadan yeni bir nesli takıma yerleştirmesi için kritik bir fırsat niteliği taşıyor.