ESPN Arjantin'in haberine göre Arjantin Futbol Federasyonu (AFA), 21 Eylül ile 6 Ekim arasındaki FIFA milli maç penceresinde üç maçlık bir iç saha serisi için plan hazırlıyor. Açılış karşılaşmasının El Monumental'da, Güney Amerika'dan bir rakibe ya da CONCACAF'tan bir takıma karşı oynanması planlanıyor. Bu arada kalan iki maçın ise ülkenin farklı şehirlerinde oynanması bekleniyor; takımın taraftarıyla yeniden buluşmasına ev sahipliği yapmak için Córdoba ve Rosario öne çıkan adaylar olarak görülüyor.