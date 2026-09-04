(C)Getty Images
Çeviri:
Lionel Messi kararı sonrası Asya turnesi iptal edildi! Arjantin, bir sonraki FIFA tarihinde üç maçlık iç saha programını belirledi
Üç iç saha maçı planlandı
ESPN Arjantin'in haberine göre Arjantin Futbol Federasyonu (AFA), 21 Eylül ile 6 Ekim arasındaki FIFA milli maç penceresinde üç maçlık bir iç saha serisi için plan hazırlıyor. Açılış karşılaşmasının El Monumental'da, Güney Amerika'dan bir rakibe ya da CONCACAF'tan bir takıma karşı oynanması planlanıyor. Bu arada kalan iki maçın ise ülkenin farklı şehirlerinde oynanması bekleniyor; takımın taraftarıyla yeniden buluşmasına ev sahipliği yapmak için Córdoba ve Rosario öne çıkan adaylar olarak görülüyor.
- AFP
Asya turu planları iptal edildi
ESPN'in Sportscenter sabah edisyonunda konuşan gazeteci Diego Monroig, Scaloni'nin ekibinin bu pencerenin tamamını kendi sahasında oynama ihtimalinin ezici düzeyde olduğunu açıkladı. Monroig, takımın ilk yurt dışı seyahat düzenlemelerinin çökmesinin ardından iç sahada oynama konusunda "yüzde 90 ihtimal içinde" olduğunu söyledi. Messi'nin milli takım kariyerini noktalamaya karar vermesi, daha önce Çin'e karşı önerilen bir maçın "neredeyse kesinleştiği" belirtilen Asya turu planlarını aniden sona erdirdi.
Eleme formatı gözden geçiriliyor
Hazırlık maçları dışında, CONMEBOL bir sonraki Dünya Kupası için Güney Amerika'nın nihai eleme kotasını belirlemek amacıyla FIFA ile görüşmeler yürütüyor. Kritik görüşmeler, ortak ev sahibi olan Arjantin, Uruguay ve Paraguay'a verilen doğrudan katılım haklarının kıtanın standart beş buçuk kontenjanından düşülüp düşülmeyeceği ya da buna eklenip eklenmeyeceği üzerinde yoğunlaşıyor. Yönetim organının nihai kararı ne olursa olsun, Arjantin eleme kampanyasının tamamında tam olarak yer almak için resmî talepte bulundu.
- AFP
Scaloni'yi yorucu bir fikstür bekliyor
Önümüzdeki üç maçlık sonbahar fikstürü, Scaloni'ye temmuzdaki İspanya'ya 1-0 kaybedilen Dünya Kupası finalinin ardından taktik planını yeniden şekillendirmesi için hayati bir zemin sunuyor. Arjantin'i yoğun bir uluslararası takvim bekliyor; 9-17 Kasım tarihleri arasında bir sonraki FIFA penceresi de hızla gelecek. Bu geçiş dönemi, teknik ekibin 2027 takvimi başlamadan önce, eski efsanevi kaptanları olmadan yeni bir nesli takıma yerleştirmesi için kritik bir fırsat niteliği taşıyor.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun