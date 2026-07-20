Lionel Messi, İspanya’ya karşı oynanan Dünya Kupası finalinde yenilginin ardından gözyaşlarına boğulurken, Arjantin teknik direktörü Lionel Scaloni 39 yaşındaki “tüm zamanların en iyisi”ne saygılarını sundu

2026 turnuvası sona erdiğinde, futbol dünyası Messi’yi o ikonik mavi-beyaz çizgili formayla son kez mi gördük diye merak ediyor. Daha önce 2022 turnuvasının veda maçı olacağını ima eden tecrübeli forvet, beklentileri alt üst ederek rekor kıran altıncı Dünya Kupası’nda mücadele etti.

Arjantin teknik direktörü Lionel Scaloni, tecrübeli oyuncunun milli takımdan emeklilik ihtimaline ilişkin herhangi bir karar alınıp alınmadığını doğrulamadı. Teknik direktör, Messi ile henüz konuşmadığını belirterek, “Umarım herkes onunla ve başardıklarıyla gurur duyar, çünkü o sahaya ayak basan en iyi futbolcu” diye ekledi.



