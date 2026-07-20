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Lionel Messi, İspanya’ya karşı oynanan Dünya Kupası finalinde yenilginin ardından gözyaşlarına boğulurken, Arjantin teknik direktörü Lionel Scaloni 39 yaşındaki “tüm zamanların en iyisi”ne saygılarını sundu
GOAT için yürek burkan bir son
39 yaşındaki oyuncu turnuvanın odak noktası olmuştu, ancak 2022’deki kahramanlıklarını tekrarlayamadı. İspanyol takımının üzerine altın renkli konfeti yağarken, Messi omuzları çökmüş ve somurtkan bir ifadeyle saha çevresinde dolaştı. O anın öneminin farkında olan birkaç İspanyol oyuncu, kupa töreninden önce morali bozuk kaptanlarını teselli etmek için zaman ayırdı. Sekiz kez Ballon d'Or ödülünü kazanan oyuncunun açıkça ağlaması, birçok kişi için gecenin en etkileyici görüntüsü oldu.
- AFP
Messi’nin milli takımdaki geleceği belirsizliğini koruyor
2026 turnuvası sona erdiğinde, futbol dünyası Messi’yi o ikonik mavi-beyaz çizgili formayla son kez mi gördük diye merak ediyor. Daha önce 2022 turnuvasının veda maçı olacağını ima eden tecrübeli forvet, beklentileri alt üst ederek rekor kıran altıncı Dünya Kupası’nda mücadele etti.
Arjantin teknik direktörü Lionel Scaloni, tecrübeli oyuncunun milli takımdan emeklilik ihtimaline ilişkin herhangi bir karar alınıp alınmadığını doğrulamadı. Teknik direktör, Messi ile henüz konuşmadığını belirterek, “Umarım herkes onunla ve başardıklarıyla gurur duyar, çünkü o sahaya ayak basan en iyi futbolcu” diye ekledi.
Torres, maçın son dakikalarında attığı golle Arjantin’i mağlup etti
İspanya, uzatmaların ikinci yarısının başlamasından sadece 37 saniye sonra Ferran Torres’in attığı golle ikinci dünya şampiyonluğunu dramatik bir şekilde kazandı. Bu sonuç, Arjantin’in 1962’de Brezilya’dan bu yana kupayı savunan ilk erkek takımı olma umutlarını sona erdirdi ve Messi ile takım arkadaşlarını East Rutherford’daki sahada yıkılmış bir halde bıraktı.
Maçın ardından Torres, “Karşınızda Messi varken, tabii ki gergin oluyorsunuz,” dedi. “Sonuçta her zaman kendimize güvendik. Her zaman kendi futbolumuzu oynarız ve bunu bir kez daha gösterdik.”
- Getty Images Sport
İspanya istatistiklerde başı çekiyor
Maçın skoru son dakikalara kadar başa baş seyretse de, istatistikler İspanya’nın maçı kontrol ettiğini ortaya koydu. La Roja, Arjantin’e karşı 20-2 gibi şaşırtıcı bir şut üstünlüğü sağladı ve 845 pas tamamlarken, Albiceleste ise sadece 433 pas yapabildi. İspanya teknik direktörü Luis de la Fuente, oyun planının tamamen Messi’yi etkisiz hale getirmeye odaklandığını kabul ederek şöyle konuştu: “İlk hedefimiz Messi’yi uzak tutmaktı.”
Strateji etkili oldu ve Messi, maç boyunca sadece 54 kez topa dokunabildi. 80.663 kişilik seyirci, Messi’nin bireysel bir parıltı sergilemesi için coşkuyla tezahürat yapsa da İspanya savunması disiplinini korudu.
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