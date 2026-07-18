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yamal messi(C)Getty Images
Adhe Makayasa

Çeviri:

Lionel Messi, İspanya ile Arjantin arasında oynanacak Dünya Kupası finali öncesinde ‘harika’ Lamine Yamal’ı övdü

L. Messi
L. Yamal
İspanya - Arjantin
İspanya
Arjantin
Dünya Kupası

Amerika'da yakında gerçekleşecek olan bu uluslararası büyük maçta, Albiceleste'nin kaptanı Lionel Messi ile La Roja'nın parlayan kanat oyuncusu Lamine Yamal'ın karşılaşmasıyla büyüleyici bir nesiller arası mücadele yaşanacak. Camp Nou'da genç oyuncunun muhteşem gelişim sürecini yakından takip eden tecrübeli oyun kurucu, onu durdurmanın planlarını yaparken ona büyük bir hayranlık duyduğunu dile getirdi.

  • Lamine Yamal Lionel Messi World Cup final GFXGOAL

    La Masia’nın efsaneleri karşı karşıya geliyor

    Bu hafta sonu oynanacak Dünya Kupası finali, Barcelona altyapısından yetişen iki altın neslin New Jersey’de karşı karşıya gelmesiyle efsanevi bir sahneye sahne olacak. İspanya’nın 19 yaşındaki genç yıldızı Yamal, dünya şampiyonluğunu belirleyecek maçta eski kulübünün efsanevi kaptanına meydan okumaya hazırlanıyor. Bu düello, bir hayır amaçlı fotoğraf çekimi sırasında megastarın Yamal’ı bebekken kucağında tuttuğu ve son zamanlarda yeniden gündeme gelen viral bir nostaljik fotoğrafın ortaya çıkmasının ardından kamuoyunun ilgisini daha da çekti.

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  • Messi, genç yıldızı övdü

    Bu hayati karşılaşma öncesinde konuşan Arjantin kaptanı Messi, genç kanat oyuncusuna övgüler yağdırdı ve onun uluslararası sahnede gösterdiği inanılmaz gelişimi takdir etti.

    Messi şöyle konuştu: "Lamine harika bir oyuncu. Sevdiğim ve her zaman başarılar dilediğim bir kulüpte oynadığı için onu yakından takip ediyorum. Henüz 19 yaşında olmasına rağmen şimdiden dünyanın önde gelen isimlerinden biri haline geldi. Önünde uzun bir kariyer ve tarihi bir başarıya imza atma fırsatı var. Bu sefer bunun gerçekleşmemesi için elimizden geleni yapacağız!"


  • Messi Yamal

    Olağanüstü bir kader cilvesi

    Kısa süre önce sosyal medyayı kasıp kavuran bu eşsiz anı değerlendiren efsanevi 10 numara, on yıldan fazla bir süre önce kendisini bu genç yetenekle yüz yüze getiren beklenmedik karşılaşmayı anımsadı.

    Oyuncu sözlerine şöyle devam etti: "O fotoğraf inanılmaz. Hayat... O daha bebekken onunla bir fotoğraf çektirmiştim ve şimdi Dünya Kupası finalinde karşı karşıya geleceğiz. O şu anda dünyanın en iyilerinden biri ve ona bol şans diliyorum çünkü onun başarısı aynı zamanda Barcelona’nın da başarısı olacak. Tabii ki, zor olsa da, onun en iyi maçını çıkaramaması için iyi bir maç çıkarmaya çalışacağız."

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  • Küresel üstünlük söz konusu

    Her iki takım da bu önemli maça en iyi formlarında giriyor; İspanya 17 maçlık yenilmezlik serisini sürdürürken, Albiceleste ise tüm turnuvalarda arka arkaya 14 galibiyet elde etti. La Roja'nın savunması, Kylian Mbappé ile birlikte sekiz golle turnuvanın gol krallığı sıralamasında başı çeken rakip takımın kaptanına karşı son derece tetikte olmalı. New York New Jersey Stadyumu'nda yaşanacak bu taktiksel mücadele, dünya futbolunun yeni hakimi olma unvanını elde etmek için mücadele eden iki devin takım olarak tutarlılığını sınayacak.

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