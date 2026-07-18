Lionel Messi, İspanya ile Arjantin arasında oynanacak Dünya Kupası finali öncesinde ‘harika’ Lamine Yamal’ı övdü

Kısa süre önce sosyal medyayı kasıp kavuran bu eşsiz anı değerlendiren efsanevi 10 numara, on yıldan fazla bir süre önce kendisini bu genç yetenekle yüz yüze getiren beklenmedik karşılaşmayı anımsadı.

Oyuncu sözlerine şöyle devam etti: "O fotoğraf inanılmaz. Hayat... O daha bebekken onunla bir fotoğraf çektirmiştim ve şimdi Dünya Kupası finalinde karşı karşıya geleceğiz. O şu anda dünyanın en iyilerinden biri ve ona bol şans diliyorum çünkü onun başarısı aynı zamanda Barcelona’nın da başarısı olacak. Tabii ki, zor olsa da, onun en iyi maçını çıkaramaması için iyi bir maç çıkarmaya çalışacağız."