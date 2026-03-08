Getty
Lionel Messi, Inter Miami tarafından dinlendirilecek mi? MLS Kupası şampiyonu, birden fazla kupa kazanma hedefinde 'büyük bir hata' yapmayacak
Inter Miami, ulusal ve kıtasal kupaları kovalıyor
Javier Mascherano'nun takımı geçen sezon tarihi bir MLS Kupası zaferine imza attı ve takımın sembolü olan kaptan Messi, sezonu Altın Ayakkabı ve MVP ödülleriyletamamladı. Arjantinli GOAT, son iki maçında üç gol kaydetti.
Inter Miami, 2026'ya LAFC'ye yenilerek başlamış olsa da, yeniden galibiyet serisine döndü ve şimdi dikkatini Nashville ile oynayacağı Şampiyonlar Kupası maçına çeviriyor. Bu turnuvayı ciddiye almayı planlıyorlar.
Mascherano, kupa mücadelesinde öncelikler listesi hazırlamayacağını, tüm cephelerde mücadele etmeyi planladığını vurguluyor, ancak bu, kadrosunu düzenli olarak değiştirilmesi gerektiği anlamına geliyor - hatta Messi bile zaman zaman kadro dışı bırakılıyor.
Mascherano'nun bir noktada Messi'yi dinlendirmesi gerekecek
Mascherano şöyle konuştu: "Hangi turnuvalara odaklanacağımızı seçmek büyük bir hata olur. Biz her turnuvada eşit şekilde mücadele etmek zorunda olan bir takımız.
“Bizim için sezonun ilk yarısındaki Şampiyonlar Ligi çok önemli bir turnuva ve biz de ona bu değeri vereceğiz. Mümkün olduğunca ileri gitmeye çalışacağız, ama bu lig maçlarını ihmal edeceğimiz anlamına gelmez.
Geçen yıl takım, katıldığımız her yarışmada rekabet edebildi ve bunu yüksek bir seviyede yaptık, Kulüpler Dünya Kupası hariç hepsinde neredeyse finale ulaştık. Bu yıl da aynısını yapmaya çalışacağız ve Şampiyonlar Ligi'nde daha da ileri gitmeye çalışacağız.
“Açıkçası, bir noktada oyuncuların dakika sürelerini de yönetmeye başlamamız gerekecek. Her üç veya dört günde bir maç oynamak, özellikle sezonun bu ilk bölümünde sürekli deplasman maçları oynamak zorunda kaldığımız için büyük bir yorgunluk yaratıyor. Bu da akılda tutulması gereken bir şey ve daha fazla yıpranmaya neden oluyor.”
MLS'de arka arkaya galibiyetlerin ardından iyileştirme alanı
Inter Miami, Herons'un sezonun başlarında ivme kazanmak istemesi nedeniyle şimdilik Messi'yi sahaya sürmeye devam edecek. Arjantinli GOAT da 2026 Dünya Kupası'na katılıp katılmayacağına karar vermeden önce mümkün olduğunca çok maç oynamak istiyor.
38 yaşındaki efsane oyuncu son zamanlarda iyi bir performans sergiliyor ve D.C. United'ı 2-1 yendikleri maçta yine tipik bir klinik bitirişle gol attı. Mascherano, orada bir galibiyet daha elde etmekten memnun olsa da, takımının hala gelişime açık olduğunu kabul ediyor.
Herons'un son MLS maçının sonlarına doğru biraz zorlandığına değinen Mascherano, takımın ortak çabaları hakkında şunları söyledi: "Artık maçları daha iyi bitirmeye çalışmalıyız. Maçı kontrol edememe hissi bizim için alışılmadık bir durum çünkü biz kontrolü elimizde tutan bir takımız ve bunu yapamadığımızda memnuniyetsiz oluyoruz. Bu, geliştirmemiz gereken bir konu. İkinci yarı çok zordu, çok fazla alan verdik ve yeterince gol şansı yaratamadık."
Inter Miami 2026 fikstürü: Herons'un bir sonraki maçı
Inter Miami, Cumartesi günü Charlotte'a gitmeden önce hafta ortasında Şampiyonlar Kupası maçına çıkacak. Yeni inşa edilen Nu Stadyumu'ndaki ilk maçın Nisan ayı başında oynanması planlanıyor, ancak Chase Stadyumu şimdilik kullanılmaya devam edecek.
