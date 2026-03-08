Lionel Messi, Inter Miami tarafından dinlendirilecek mi? MLS Kupası şampiyonu, birden fazla kupa kazanma hedefinde 'büyük bir hata' yapmayacak

Javier Mascherano'nun takımı geçen sezon tarihi bir MLS Kupası zaferine imza attı ve takımın sembolü olan kaptan Messi, sezonu Altın Ayakkabı ve MVP ödülleriyletamamladı. Arjantinli GOAT, son iki maçında üç gol kaydetti.

Inter Miami, 2026'ya LAFC'ye yenilerek başlamış olsa da, yeniden galibiyet serisine döndü ve şimdi dikkatini Nashville ile oynayacağı Şampiyonlar Kupası maçına çeviriyor. Bu turnuvayı ciddiye almayı planlıyorlar.

Mascherano, kupa mücadelesinde öncelikler listesi hazırlamayacağını, tüm cephelerde mücadele etmeyi planladığını vurguluyor, ancak bu, kadrosunu düzenli olarak değiştirilmesi gerektiği anlamına geliyor - hatta Messi bile zaman zaman kadro dışı bırakılıyor.