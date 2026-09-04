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Lionel Messi, Inter Miami sözleşmesine 2028'e kadar sadık kalacak mı? Eski MLS yıldızı, Arjantinli GOAT'ın geleceğine dair tahminde bulundu
Messi için Leagues Cup, MLS Cup ve MVP zaferleri
Messi, Amerikan rüyasının peşinden giderken 2023'te Amerika Birleşik Devletleri'ne geldi. Manchester United ve İngiltere efsanesi Sir David Beckham da Inter Miami'nin ortak sahibi olarak bu transferin gerçekleşmesine yardımcı oldu.
Barcelona efsanesi, Güney Florida'da çarpıcı bir etki yarattı ve Herons'ın Leagues Cup ile MLS Cup zaferleri yaşamasına yardımcı oldu. Ayrıca birkaç MVP ödülü kazandı ve ABD genelinde tamamen dolan statlara tutkulu taraftarlar çekti.
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Messi, Arjantin Milli Takımı'nı bıraktı
Inter Miami, Messi'nin Atlantik'i geçerken imzaladığı ilk sözleşmeyi uzatmayı başardı, ancak söz konusu şartların tamamlanıp tamamlanmayacağı konusunda soru işaretleri var. Messi'nin kendisi de rekorları altüst eden kramponlarını tamamen asmasının çok da uzak olmadığını ima etti.
Tarihin en çok kupa kazanan oyuncusu, Dünya Kupası şampiyonu ve üç kez finalist olarak Arjantin'le 207 maçlık kariyerini noktaladı; bireysel odağını ise kulüp işlerine çevirdi. Inter Miami formasıyla işini yapmaya devam ediyor; yakın zamanda Montreal karşısında alınan 7-1'lik galibiyette dört gol kaydetti.
Yakın arkadaşları Luis Suarez ve Rodrigo De Paul yanında kalmayı sürdürürken, eski Barca takım arkadaşı Neymar'ın Güneş Eyaleti'ne gidip efsanevi ‘MSN’ hücum hattını yeniden kuracağı da konuşuluyor.
Messi, Inter Miami ile olan sözleşmesini 2028'e kadar tamamlayacak mı?
Messi şimdilik memnun göründüğüne göre, en az birkaç yıl daha oynamayı sürdüreceğini beklemek gerekir mi? Hislop'a, kazançlı şartların yerine getirileceğini düşünüp düşünmediği sorulduğunda, eski FC Dallas kalecisi, Kanada'daki en iyi çevrim içi casinolar ile iş birliği kapsamında GOAL'e şunları söyledi: “Düşünüyorum. Bunun nedenlerinden biri, yeni stadın açılışı ve sonrasında gelecek her şeyle ilgili planlamanın tam merkezinde yer almasıydı. Bence en azından bunu sonuna kadar götürecek. Muhtemelen ardından bir tür elçilik rolü üstlenecek, bu yüzden sadece her gün maçlara gelmekten ibaret olsa bile Miami'de varlığını sürdürmeye devam edecek.
“Ama bir oyuncu olarak, sağlıklı kaldığı sürece bunu sonuna kadar götürmesini bekliyorum. Milli takımı bırakma kararını anlıyorum. Lig ve milli takım futbolunun talepleri çok fazla. 38 ya da 39 yaşında biri için bile, Lionel Messi kadar çok şey kazanmışsanız, her şey Dünya Kupası ile ilgilidir. Dört yıl sonraki Dünya Kupası'nda oynadığını görmeyi beklemiyorum.
“Uluslararası futbol açısından gerçekten hedefleyebileceği başka ne var? Muhtemelen bunun sonucunda milli takım futbolunu bırakması, kulüp futboluna fayda sağlar ve bu bakımdan kariyerini uzatır.
“İlk soruna dönersek, evet, kesinlikle en azından 2028'de Miami'de olacağını düşünüyorum. Oradan sonra ne kadar daha devam edeceği tamamen ona bağlı. Ama 2028'de onu bir Miami formasıyla görmeyi bekliyorum.”
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Messi, Inter Miami ve MLS markasının ayrılmaz bir parçası
Messi, babasının ölümünün ardından kısa süre önce yaptığı duygusal bir sosyal medya paylaşımında şöyle dedi: “Sensiz ne yapacağımı bilmiyorum, nasıl devam edeceğimi bilmiyorum. Ben sadece futbol oynadım ve artık bunu daha uzun süre yapmayı sürdüreceğime dair epey şüphem var.”
Inter Miami, Amerikan futbolunun en büyük gişe yıldızının öngörülebilir gelecekte de kendilerine bağlı kalmasını anlaşılır şekilde istiyor; MLS ise bir kurum olarak, markasını dünya çapında tanıtmayı sürdürmek için büyülü 10 numaraya ihtiyaç duyduğunun tamamen farkında.
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