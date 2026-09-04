Lionel Messi, Inter Miami sözleşmesine 2028'e kadar sadık kalacak mı? Eski MLS yıldızı, Arjantinli GOAT'ın geleceğine dair tahminde bulundu

Inter Miami, Messi'nin Atlantik'i geçerken imzaladığı ilk sözleşmeyi uzatmayı başardı, ancak söz konusu şartların tamamlanıp tamamlanmayacağı konusunda soru işaretleri var. Messi'nin kendisi de rekorları altüst eden kramponlarını tamamen asmasının çok da uzak olmadığını ima etti.

Tarihin en çok kupa kazanan oyuncusu, Dünya Kupası şampiyonu ve üç kez finalist olarak Arjantin'le 207 maçlık kariyerini noktaladı; bireysel odağını ise kulüp işlerine çevirdi. Inter Miami formasıyla işini yapmaya devam ediyor; yakın zamanda Montreal karşısında alınan 7-1'lik galibiyette dört gol kaydetti.

Yakın arkadaşları Luis Suarez ve Rodrigo De Paul yanında kalmayı sürdürürken, eski Barca takım arkadaşı Neymar'ın Güneş Eyaleti'ne gidip efsanevi ‘MSN’ hücum hattını yeniden kuracağı da konuşuluyor.