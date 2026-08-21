Icon Sportswire
Çeviri:
Lionel Messi, Inter Miami'nin Philadelphia Union deplasmanındaki beraberliğinde Quinn Sullivan ile yaşadığı gerginliğin ardından MLS'ten ceza alma riskiyle karşı karşıya
Saha genelinde tansiyon yükseldi
Miami ile Union arasında yüksek tempoda geçen 2-2’lik beraberlikte, hararetli geçen ikinci yarıda tansiyon yükseldi. Daha önce golünü atan Messi, Herons yeniden öne geçmeye çalışırken Quinn Sullivan ile top oyunda değilken yaşanan bir tartışmanın içine girdi. Quinn’in küçük kardeşi Cavan Sullivan daha sonra uzatma dakikalarında Yannick Bright ile yaşadığı ayrı bir gerginliğin ardından kırmızı kart görse de Arjantinli ikonun karıştığı olay maçın en çok konuşulan anı oldu.
- Icon Sportswire
Saha dışındaki inceleme, yaşanan tartışmanın ardından geldi
Union'ın skoru eşitlemesinin ardından sahadaki gerginlik hızla tırmandı ve iki takımın oyuncuları arasındaki karşı karşıya gelişler giderek daha sık yaşanmaya başladı. Sosyal medyada dolaşıma giren görüntülerde Messi'nin Quinn'in başının arkasına açık elle vurduğu, ardından ikilinin burun buruna geldiği görüldü. Maçın hakemi o anda Miami kaptanına yönelik herhangi bir işlem yapmadı ve bu da yaşanan olayın daha sonra lig yetkilileri tarafından incelenmesine kapı araladı.
Bağımsız inceleme, davranışı değerlendiriyor
MLS Disiplin Kurulu artık maç görüntülerini inceleme ve eski Barcelona forvetine karşı geriye dönük yaptırımların gerekip gerekmediğine karar verme konusunda tam yetkiye sahip. Top oyunda değilken şiddetli hareketten suçlu bulunması halinde Messi, para cezası ya da bir maç men cezası alabilir. Tılsımlı oyun kurucusunu kaybetmek, Doğu Konferansı zirvesinde kalıcı bir çıkış yakalamaya çalışan Inter Miami için önemli bir darbe olur.
- Icon Sportswire
Yaklaşan fikstür testleri odak noktası
Miami, sezonun ikinci yarısında ivme kazanmaya çalışırken artık ligin kararını endişeyle bekliyor. Guillermo Hoyos, kadrosunu oyuna odaklı tutmak ve takımın yıldız isminin üzerinde dolaşan disiplin tehdidinin yarattığı gürültüyü dışarıda bırakmak zorunda. Messi'nin forma giyip giyemeyeceği, Inter Miami'nin MLS'teki kritik fikstür serisine hazırlanırken taktik planlarını belirleyecek.
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