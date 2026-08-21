Miami ile Union arasında yüksek tempoda geçen 2-2’lik beraberlikte, hararetli geçen ikinci yarıda tansiyon yükseldi. Daha önce golünü atan Messi, Herons yeniden öne geçmeye çalışırken Quinn Sullivan ile top oyunda değilken yaşanan bir tartışmanın içine girdi. Quinn’in küçük kardeşi Cavan Sullivan daha sonra uzatma dakikalarında Yannick Bright ile yaşadığı ayrı bir gerginliğin ardından kırmızı kart görse de Arjantinli ikonun karıştığı olay maçın en çok konuşulan anı oldu.



