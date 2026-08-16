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Lionel Messi, Inter Miami'nin Nashville karşısında dört gollü hezimet yaşadığı maçta üst üste ÜÇÜNCÜ penaltısını kaçırdı
Messi'nin penaltı sıkıntısı sürüyor
Büyü, Tennessee'de unutmak isteyeceği bir akşam geçiren Messi için kısa süreliğine sönmüş gibi görünüyor. Inter Miami 23. dakikada 1-0 gerideyken, tecrübeli yıldız penaltı noktasından skoru eşitlemek için altın bir fırsat yakaladı. Ancak yerden vuruşunu Nashville kalecisi Brian Schwake ustalıkla çıkardı.
İstatistikler, Arjantinlinin şu anda 12 yardadan yaşadığı sıkıntının boyutunu ortaya koyuyor. ESPN'e göre bu son başarısızlık, Messi'nin 2014'ten bu yana ilk kez üst üste üç penaltı kaçırdığı anlamına geliyor. İstenmeyen seri, bu yazki Dünya Kupası macerasında Avusturya ve Mısır karşısında penaltıyı gole çevirememesinin ardından başladı.
- Getty Images Sport
Nashville, Geodis Park'ta coştu
Telasco Segovia devre arasından hemen önce skora denge getirse de Nashville SC ikinci yarıda maçın kontrolünü tamamen ele aldı. Hany Mukhtar, klas bir dubleyle ligin kalitesini bir kez daha hatırlatırken, Sam Surridge ise şık bir topuk vuruşuyla üçüncü golü ekledi. Miami savunması baskı karşısında dağıldı ve Nashville'in üçüncü golü öncesindeki pozisyonda itirazları nedeniyle Messi'nin sarı kart görmesi, takımın yaşadığı hayal kırıklığını açıkça ortaya koydu.
Son darbe uzatma dakikalarında, Miami kalecisi Rocco Ríos Novo'nun komik hatasının ardından geldi. Ceza sahasının oldukça dışında kayıp düşen file bekçisi, Schwake'nin uzun topunun Mukhtar'a ulaşmasına engel olamadı; Mukhtar da topu boş ağlara gönderdi.
Messi'nin üzerinde kişisel bir trajedi tehdidi var
Bu maç, Messi'nin babası ve uzun yıllardır temsilcisi olan Jorge Messi'nin trajik vefatından bu yana ilk kez ilk 11'de başladığı karşılaşma oldu. 39 yaşındaki oyuncu büyük bir duygusal yükle mücadele ediyor ve kısa süre önce, babasının rehberliği olmadan futbolda nasıl devam edeceğinden emin olmadığını kabul etmişti.
Messi'nin yaşadığı zorluklara, maçın son anlarında büyük bir şanssızlık da eklendi. İkinci yarıdaki bir panik atakta yıldız oyuncunun şutu çizgiyi geçmeden iki direğe de çarptı, ardından bir diğer gol girişimi de ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.
- Getty Images Sport
Hoyos, "duygusal" yükün ortasında meydan okuyan bir ton benimsedi
Mağlubiyetin ardından konuşan Inter Miami teknik direktörü Guillermo Hoyos, paniğe kapılmayı reddetti ve ağır yenilginin takımının gelişimini sürdürmesi için yalnızca bir itici güç olacağını savundu.
"Böyle bir yenilgi bizi durdurmaz; büyümeye devam ediyoruz" dedi. "Bugün dinleneceğiz ve yarın yeniden hedeflerimiz doğrultusunda çalışmaya başlayacağız. Tek bir yenilgi yüzünden hedeflerinizi kaybetmezsiniz; tam tersine, daha yükseğini hedefleyeceğiz, büyümeye devam edeceğiz ve kadronun gelişimini sürdüreceğiz.
"Oyuncuların yaptığı her şey için minnettarım. İnsanlar 4-1'lik yenilgiyi öne çıkarabilir ama takım çok büyük bir duygusal yükün altından geçti; bunu anlamak için sahada olmanız gerekir. Bu yüzden, elverişsiz sonucun ötesinde ortaya konan çok değerli şeyler vardı ve benim için gerçekten önemli olan da bu."
Hoyos'un takımı şimdi hızlı bir şekilde yeniden toparlanmak zorunda, çünkü teknik adam çarşamba günü Philadelphia Union deplasmanında oynanacak zorlu maç için kadrosunu hazırlıyor. Inter Miami, yeniden ivme kazanmak ve Doğu Konferansı puan tablosunda Nashville ile arasındaki farkı kapatmak için galibiyete umutsuzca ihtiyaç duyacak. Ancak Messi'nin ne kadar daha uzun süre bunu sürdürebileceğine ilişkin soru işaretleri ve takımın savunmadaki kırılganlığı devam ederken, toparlanma yolu oldukça zorlu görünüyor.
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