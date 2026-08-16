Lionel Messi, Inter Miami'nin Nashville karşısında dört gollü hezimet yaşadığı maçta üst üste ÜÇÜNCÜ penaltısını kaçırdı

Mağlubiyetin ardından konuşan Inter Miami teknik direktörü Guillermo Hoyos, paniğe kapılmayı reddetti ve ağır yenilginin takımının gelişimini sürdürmesi için yalnızca bir itici güç olacağını savundu.

"Böyle bir yenilgi bizi durdurmaz; büyümeye devam ediyoruz" dedi. "Bugün dinleneceğiz ve yarın yeniden hedeflerimiz doğrultusunda çalışmaya başlayacağız. Tek bir yenilgi yüzünden hedeflerinizi kaybetmezsiniz; tam tersine, daha yükseğini hedefleyeceğiz, büyümeye devam edeceğiz ve kadronun gelişimini sürdüreceğiz.

"Oyuncuların yaptığı her şey için minnettarım. İnsanlar 4-1'lik yenilgiyi öne çıkarabilir ama takım çok büyük bir duygusal yükün altından geçti; bunu anlamak için sahada olmanız gerekir. Bu yüzden, elverişsiz sonucun ötesinde ortaya konan çok değerli şeyler vardı ve benim için gerçekten önemli olan da bu."

Hoyos'un takımı şimdi hızlı bir şekilde yeniden toparlanmak zorunda, çünkü teknik adam çarşamba günü Philadelphia Union deplasmanında oynanacak zorlu maç için kadrosunu hazırlıyor. Inter Miami, yeniden ivme kazanmak ve Doğu Konferansı puan tablosunda Nashville ile arasındaki farkı kapatmak için galibiyete umutsuzca ihtiyaç duyacak. Ancak Messi'nin ne kadar daha uzun süre bunu sürdürebileceğine ilişkin soru işaretleri ve takımın savunmadaki kırılganlığı devam ederken, toparlanma yolu oldukça zorlu görünüyor.