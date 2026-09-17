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FBL-CAMPEONES CUP-INTER MIAMI-CRUZ AZULAFP
Muhammad Zaki

Çeviri:

Lionel Messi, Inter Miami'nin Cruz Azul'u mağlup ederek Campeones Cup'ı kazanmasıyla tarihi 100 gol barajına ulaştı

L. Messi
Inter Miami CF
Cruz Azul
Campeones Cup
Inter Miami CF - Cruz Azul
ABD 1
Liga MX

Lionel Messi, Inter Miami formasıyla 100 gole rekor sürede ulaşırken, Herons da Cruz Azul'u yenerek 2026 Campeones Cup'ı kazandı. Arjantinli ikonun tarihe geçen kafa golü ve Casemiro'nun son dakikalardaki golü, yeni Miami patronu Kily Gonzalez'e kulübedeki ilk maçında anında kupa getirdi.

  • Messi tarih yazdı, Miami kupa kazandı

    Arjantinli maestro, çarşamba gecesi Nu Stadium'da kariyerindeki bir dikkat çekici kilometre taşına daha ulaştı. Messi, MLS ile Liga MX'in son şampiyonlarını karşı karşıya getiren yıllık mücadele olan Campeones Cup'ta, 24. dakikada Luis Suarez'in nokta atışı ortasını kafayla ağlara göndererek skoru açtı.

    Bu gol, sekiz kez Ballon d'Or kazanan yıldızın Miami formasıyla 100. golü oldu. Casemiro daha sonra yine bir kafa golüyle 2-0'lık galibiyeti perçinledi; asist ise Messi'den geldi. Böylece Herons bir büyük kupa daha kazandı.

    Bu zafer, yeni teknik direktör Kily Gonzalez için özellikle tatlıydı. Ağustos ayının sonlarında geçici teknik direktör Guillermo Hoyos'un yerine gelmesi konusunda anlaşmaya varılmış olsa da, çalışma iznindeki gecikmeler nedeniyle Arjantinli çalıştırıcı ilk antrenmanını ancak salı günü yaptırabildi. Sadece 24 saat sonra ise ilk kupasını kazandı.


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  • FBL-CAMPEONES CUP-INTER MIAMI-CRUZ AZULAFP

    Gonzalez ve De Paul, Arjantinli GOAT'ı övdü

    Kupayı kaldırdıktan sonra Gonzalez, final öncesinde takımın yıldız oyuncusunun kendisine verdiği kişisel sözü açıkladı. "Leo bana şampiyon olacağımı söyledi ve bunu gerçekleştirdi" diyen yeni Miami patronu, şöyle devam etti: "Bundan sonrası için bu bize çok büyük bir moral desteği veriyor, bizim için hayati bir unsur ve bunu başarmış olsak da yolumuza devam etmemiz gerekiyor."

    Messi'nin uzun yıllardır hem milli takımda hem de kulüpte takım arkadaşı olan Rodrigo de Paul, taraftarlara yıldız futbolcunun müthiş performansını asla kanıksamamaları çağrısında bulundu. Orta saha oyuncusu, "Bu [Messi için] sıradanmış gibi oldu ama öyle değil" dedi. "Onun tadını çıkarmalı, ona hayran olmalı, her maçı oynayışındaki sevgiyi görmeliyiz. Neyse ki uzun yıllardır yanımda oldu. Ben de onun tadını sonuna kadar çıkarmaya çalışıyorum."


  • Rekor kıran bir sürede 100 gol

    Messi’nin Florida’daki 100 gol barajına ulaşması, hızı açısından eşi benzeri görülmemiş bir başarı. Miami formasıyla 100 gole ulaşması yalnızca 115 maç sürdü; böylece Barcelona’da koyduğu tempoyu (188 maç) ve Arjantin Milli Takımı’ndaki hızını (174 maç) açık ara geride bıraktı.

    Messi, 2023’te Amerika Birleşik Devletleri’ne gelişinden bu yana MLS’te 76, Leagues Cup’ta 14, Concacaf Şampiyonlar Kupası’nda sekiz gol attı ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda da bir kez fileleri havalandırdı.

    Yıldız oyuncunun kulüp üzerindeki etkisi dönüştürücü olmaya devam ediyor. Nitekim 2023’te Herons formasıyla çıktığı ilk maç da Cruz Azul’a karşıydı; bu maç, daha sonra bir Leagues Cup şampiyonluğu, 2024’te rekor kıran bir Supporters’ Shield sezonu ve 2025 MLS Cup zaferi getiren süreci başlattı.


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  • Inter Miami CF v Cruz Azul - Campeones Cup 2026Getty Images Sport

    MLS'te daha büyük bir üstünlük için bastırıyor

    Son kıtasal başarılarını da garantileyen ve Gonzalez artık resmen takımın başında olan Inter Miami, odağını hızla yeniden iç rekabetteki görevlerine çevirecek. Messi, bu sezon 22 maçta attığı 19 golle ligin Gol Krallığı yarışında zaten liderlik yaparken, kulüp ve milli takım kariyerindeki gol sayısını da inanılmaz bir şekilde 929'a çıkardı.

    Yeni teknik direktör taktik vizyonunu hayata geçirirken, Miami bu büyük moral artışının üzerine koymaya ve MLS sezonunun kalan bölümünde ivmesini korumaya çalışacak.

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