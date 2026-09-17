AFP
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Lionel Messi, Inter Miami'nin Cruz Azul'u mağlup ederek Campeones Cup'ı kazanmasıyla tarihi 100 gol barajına ulaştı
Messi tarih yazdı, Miami kupa kazandı
Arjantinli maestro, çarşamba gecesi Nu Stadium'da kariyerindeki bir dikkat çekici kilometre taşına daha ulaştı. Messi, MLS ile Liga MX'in son şampiyonlarını karşı karşıya getiren yıllık mücadele olan Campeones Cup'ta, 24. dakikada Luis Suarez'in nokta atışı ortasını kafayla ağlara göndererek skoru açtı.
Bu gol, sekiz kez Ballon d'Or kazanan yıldızın Miami formasıyla 100. golü oldu. Casemiro daha sonra yine bir kafa golüyle 2-0'lık galibiyeti perçinledi; asist ise Messi'den geldi. Böylece Herons bir büyük kupa daha kazandı.
Bu zafer, yeni teknik direktör Kily Gonzalez için özellikle tatlıydı. Ağustos ayının sonlarında geçici teknik direktör Guillermo Hoyos'un yerine gelmesi konusunda anlaşmaya varılmış olsa da, çalışma iznindeki gecikmeler nedeniyle Arjantinli çalıştırıcı ilk antrenmanını ancak salı günü yaptırabildi. Sadece 24 saat sonra ise ilk kupasını kazandı.
- AFP
Gonzalez ve De Paul, Arjantinli GOAT'ı övdü
Kupayı kaldırdıktan sonra Gonzalez, final öncesinde takımın yıldız oyuncusunun kendisine verdiği kişisel sözü açıkladı. "Leo bana şampiyon olacağımı söyledi ve bunu gerçekleştirdi" diyen yeni Miami patronu, şöyle devam etti: "Bundan sonrası için bu bize çok büyük bir moral desteği veriyor, bizim için hayati bir unsur ve bunu başarmış olsak da yolumuza devam etmemiz gerekiyor."
Messi'nin uzun yıllardır hem milli takımda hem de kulüpte takım arkadaşı olan Rodrigo de Paul, taraftarlara yıldız futbolcunun müthiş performansını asla kanıksamamaları çağrısında bulundu. Orta saha oyuncusu, "Bu [Messi için] sıradanmış gibi oldu ama öyle değil" dedi. "Onun tadını çıkarmalı, ona hayran olmalı, her maçı oynayışındaki sevgiyi görmeliyiz. Neyse ki uzun yıllardır yanımda oldu. Ben de onun tadını sonuna kadar çıkarmaya çalışıyorum."
Rekor kıran bir sürede 100 gol
Messi’nin Florida’daki 100 gol barajına ulaşması, hızı açısından eşi benzeri görülmemiş bir başarı. Miami formasıyla 100 gole ulaşması yalnızca 115 maç sürdü; böylece Barcelona’da koyduğu tempoyu (188 maç) ve Arjantin Milli Takımı’ndaki hızını (174 maç) açık ara geride bıraktı.
Messi, 2023’te Amerika Birleşik Devletleri’ne gelişinden bu yana MLS’te 76, Leagues Cup’ta 14, Concacaf Şampiyonlar Kupası’nda sekiz gol attı ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda da bir kez fileleri havalandırdı.
Yıldız oyuncunun kulüp üzerindeki etkisi dönüştürücü olmaya devam ediyor. Nitekim 2023’te Herons formasıyla çıktığı ilk maç da Cruz Azul’a karşıydı; bu maç, daha sonra bir Leagues Cup şampiyonluğu, 2024’te rekor kıran bir Supporters’ Shield sezonu ve 2025 MLS Cup zaferi getiren süreci başlattı.
- Getty Images Sport
MLS'te daha büyük bir üstünlük için bastırıyor
Son kıtasal başarılarını da garantileyen ve Gonzalez artık resmen takımın başında olan Inter Miami, odağını hızla yeniden iç rekabetteki görevlerine çevirecek. Messi, bu sezon 22 maçta attığı 19 golle ligin Gol Krallığı yarışında zaten liderlik yaparken, kulüp ve milli takım kariyerindeki gol sayısını da inanılmaz bir şekilde 929'a çıkardı.
Yeni teknik direktör taktik vizyonunu hayata geçirirken, Miami bu büyük moral artışının üzerine koymaya ve MLS sezonunun kalan bölümünde ivmesini korumaya çalışacak.
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