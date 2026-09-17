Arjantinli maestro, çarşamba gecesi Nu Stadium'da kariyerindeki bir dikkat çekici kilometre taşına daha ulaştı. Messi, MLS ile Liga MX'in son şampiyonlarını karşı karşıya getiren yıllık mücadele olan Campeones Cup'ta, 24. dakikada Luis Suarez'in nokta atışı ortasını kafayla ağlara göndererek skoru açtı.

Bu gol, sekiz kez Ballon d'Or kazanan yıldızın Miami formasıyla 100. golü oldu. Casemiro daha sonra yine bir kafa golüyle 2-0'lık galibiyeti perçinledi; asist ise Messi'den geldi. Böylece Herons bir büyük kupa daha kazandı.

Bu zafer, yeni teknik direktör Kily Gonzalez için özellikle tatlıydı. Ağustos ayının sonlarında geçici teknik direktör Guillermo Hoyos'un yerine gelmesi konusunda anlaşmaya varılmış olsa da, çalışma iznindeki gecikmeler nedeniyle Arjantinli çalıştırıcı ilk antrenmanını ancak salı günü yaptırabildi. Sadece 24 saat sonra ise ilk kupasını kazandı.



