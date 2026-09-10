AFP
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Lionel Messi ile Robert Lewandowski karşılıklı goller attı, Inter Miami ise rekorların kırıldığı Chicago karşılaşmasında beraberliği kurtardı
Rekor seyirci topluluğu Soldier Field'daki görsel şöleni izledi
Avrupa'nın en büyük kulüp efsanelerinden ikisi, çarşamba gecesi Chicago Fire ile Inter Miami'nin 1-1 berabere kaldığı maçta başrolü oynadı. Büyük heyecanla beklenen MLS karşılaşması Soldier Field'da oynandı ve kendisinden beklenen ilgiyi fazlasıyla karşıladı.
Yıldızlarla dolu bu mücadeleyi izlemek için 63.094 taraftar stadyumu doldurdu. Bu olağanüstü katılım, Chicago için yeni bir iç saha seyirci rekoru anlamına geldi ve geçen sezon aynı fikstürde belirlenen önceki eşiği geride bıraktı.
Messi, Lewandowski ve Casemiro gibi dünya çapında süper yıldızların sahada yer almasıyla birlikte maç, lig adına muhteşem bir vitrin oldu. Tribündeki taraftarlar, hem hücumdaki parlaklığı hem de savunmadaki direnci ortaya koyan, son derece çekişmeli bir karşılaşma izledi.
- AFP
Avrupa efsaneleri golleri atıyor
Manşetin yıldız isimlerinin maça damga vurması uzun sürmedi. Eski Bayern Münih ve Barcelona forveti Lewandowski, 10. dakikada Fire adına gol perdesini açtı ve kendine has akrobatik bir vuruşla ev sahibi tribünleri coşturdu.
Erken geriye düşmesine rağmen Inter Miami, devre arasının hemen ardından harika bir yanıt verdi. Eşitlik golü, Avrupa'da geniş bir kariyer geçmişine sahip bir başka tecrübeli isimden geldi; eski Real Madrid orta sahası Casemiro fileleri havalandırdı.
Brezilyalı milli oyuncu, Messi'nin kullandığı isabetli kornerde en yükseğe çıkarak yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. Yıkıcı ortaklık, Miami'nin elindeki kaliteyi net şekilde ortaya koyarken deplasman ekibinin büyük çekişmeye sahne olan maçta yeniden dengeyi kurmasını sağladı.
Messi, MLS'te bir kez daha tarihe geçti
Casemiro'nun eşitlik golündeki asist, Messi'nin bu sezonki 13. asisti oldu ve onu ligin asist krallığı tablosunun zirvesine taşıdı. Ancak korner vuruşu, Arjantinlinin görkemli kariyerindeki bir başka çarpıcı dönüm noktasını da perçinledi.
Bu dönemde zaten 18 gol kaydetmiş olan Messi, MLS tarihinde üç ayrı sezonda 30 veya daha fazla gol katkısına ulaşan ilk oyuncu oldu. Onun bitmek bilmeyen üstün performansı, Miami'nin başarısının arkasındaki itici güç olmaya devam ediyor.
Bu arada Chicago, savunmadaki sağlamlığının büyük bölümünü kaleci Chris Brady'ye borçluydu. Tecrübeli file bekçisi gece boyunca altı kritik kurtarış yaptı; bunlar arasında 16. dakikada German Berterame'nin şutunu çıkardığı muhteşem uçarak kurtarış da vardı ve bu müdahale takımını maçın içinde tuttu.
- Getty Images Sport
Hafta sonuna girilirken şampiyonluk yarışı kızışıyor
Beraberlik, başka sahalardaki elverişli sonuçları değerlendirme fırsatının kaçırıldığı düşüncesiyle iki takımı da baş başa bıraktı. Günün erken saatlerinde lider Nashville SC'nin Toronto FC'ye yenilmesiyle, Chicago ya da Miami adına alınacak bir galibiyet zirvedeki tabloyu önemli ölçüde değiştirebilirdi.
Inter Miami şu anda ikinci sırada yer alıyor ve cumartesi günkü rakibi Nashville'in dokuz puan gerisinde bulunuyor. Miami ekibi, LA Galaxy'nin 2012'de başardığı üst üste şampiyonluk başarısını tekrarlayan ilk takım olma hedefi doğrultusunda ivme yakalamaya çalışıyor.
Fire cephesinde ise gözler şimdi hafta sonundaki önemli mücadeleye çevrildi. Takım, kritik bire bir karşılaşmada New England Revolution ile karşı karşıya geldiğinde rakibini geride bırakıp dördüncü sıradan üçüncülüğe yükselmek için büyük bir fırsata sahip olacak.
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