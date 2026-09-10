Lionel Messi ile Robert Lewandowski karşılıklı goller attı, Inter Miami ise rekorların kırıldığı Chicago karşılaşmasında beraberliği kurtardı

Avrupa'nın en büyük kulüp efsanelerinden ikisi, çarşamba gecesi Chicago Fire ile Inter Miami'nin 1-1 berabere kaldığı maçta başrolü oynadı. Büyük heyecanla beklenen MLS karşılaşması Soldier Field'da oynandı ve kendisinden beklenen ilgiyi fazlasıyla karşıladı.

Yıldızlarla dolu bu mücadeleyi izlemek için 63.094 taraftar stadyumu doldurdu. Bu olağanüstü katılım, Chicago için yeni bir iç saha seyirci rekoru anlamına geldi ve geçen sezon aynı fikstürde belirlenen önceki eşiği geride bıraktı.

Messi, Lewandowski ve Casemiro gibi dünya çapında süper yıldızların sahada yer almasıyla birlikte maç, lig adına muhteşem bir vitrin oldu. Tribündeki taraftarlar, hem hücumdaki parlaklığı hem de savunmadaki direnci ortaya koyan, son derece çekişmeli bir karşılaşma izledi.