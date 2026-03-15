Lionel Messi ile Lamine Yamal arasındaki maç iptal oldu! UEFA’nın sunduğu çeşitli tekliflerin reddedilmesi üzerine Arjantin ile İspanya arasında 2026’da oynanacak Finalissima maçı iptal edildi
Orta Doğu'daki kaos, yeni bir mekan arayışına neden oluyor
İspanya ile Arjantin arasında oynanacakFinalissima maçı, başlangıçta 27 Mart'ta Katar'da gerçekleştirilecekti. Ancak jeopolitik sorunlar nedeniyle maçın Orta Doğu'da oynanması imkansız hale geldi ve bu prestijli karşılaşma için yeni bir ev sahibi bulma çabaları başladı. "UEFA ve Katar'daki organizasyon yetkilileri arasında yapılan uzun görüşmelerin ardından, bugün yapılan açıklamada, bölgedeki mevcut siyasi durum nedeniyle, UEFA EURO 2024 şampiyonu İspanya ile CONMEBOL Copa America 2024 şampiyonu Arjantin arasındaki Finalissima'nın 27 Mart'ta Katar'da oynanamayacağı duyuruldu" denildi.
UEFA, bu gelişme karşısında büyük bir hayal kırıklığı duyduğunu ifade ederek, küresel bir gösteri için kaçırılan fırsatı vurguladı. Açıklamada şunlar da eklendi: "Koşullar ve zamanlamanın, takımların Katar'da bu prestijli ödül için yarışma şansını elinden alması, UEFA ve organizatörler için büyük bir hayal kırıklığı kaynağıdır. Katar, son teknoloji tesislerinde dünya çapında uluslararası etkinlikler düzenleme yeteneğini defalarca kanıtlamış bir ülkedir."
Real Madrid ve Bernabeu reddedildi
Katar seçeneği masadan kalkınca UEFA, alternatif mekan olarak Madrid’deki Bernabeu Stadyumu’nu önermek için hemen harekete geçti. Bu plana göre, bu efsanevi stadyumda tek maçlık karşılaşma 27 Mart’taki orijinal tarihte oynanacak ve maç için dünya standartlarında bir ortam sağlanacaktı. Avrupa şampiyonunu İspanya’da ağırlayıp taraftarlar için biletlerin 50-50 oranında paylaştırılması mantıklı görünse de, bu öneri Arjantin Futbol Federasyonu (AFA) tarafından kesin bir dille reddedildi.
Avrupa'da tarafsız bir mekanın reddedilmesi, müzakereler sırasında tekrar eden bir tema haline geldi. UEFA şu açıklamayı yaptı: "İlk seçenek, maçı orijinal tarihte Madrid'deki Santiago Bernabeu stadyumunda, stadyumdaki taraftarların 50:50 oranında bölünmesiyle düzenlemekti. Bu, böylesine prestijli bir etkinliğe yakışır, dünya standartlarında bir ortam sağlayacaktı, ancak Arjantin bunu reddetti."
İki ayaklı format Arjantin'i ikna edemedi
Ortak bir zemin bulmak için son bir girişimde bulunan UEFA, daha önce görülmemiş bir çift maçlı format önerdi. Bu format, her iki ülkenin de birer maç düzenlemesine imkân tanıyacaktı; ilk maç Madrid’de, rövanş maçı ise 2028 Avrupa Şampiyonası ve Copa América turnuvalarından önce Buenos Aires’te oynanacaktı. Bu uzlaşma, ev sahibi avantajını dengelerken karşılaşmayı günümüz takviminde de yer almasını sağlamayı amaçlıyordu, ancak Güney Amerika şampiyonu bu öneriye sıcak bakmadı.
UEFA'nın açıklamasında, "İkinci seçenek, Finalissima'yı iki ayaklı olarak düzenlemekti. İlk maç 27 Mart'ta Santiago Bernabeu'da, ikinci maç ise 2028 UEFA Avrupa Şampiyonası ve Copa America öncesindeki uluslararası maç aralığında Buenos Aires'te oynanacaktı. Madrid'deki maç için yine taraftar dağılımı 50:50 olacaktı. Bu seçenek de reddedildi" denildi. Anlaşmaya varılamaması, Messi ve Yamal'ın da aralarında bulunduğu mevcut nesillerin kupa için karşı karşıya gelme ihtimalini fiilen sona erdirdi.
Çıkmaz durum, etkinliğin tamamen iptal edilmesine yol açar
2026 Finalissima’ya son darbe, takvim çakışmaları ve İspanya’nın kesinlikle karşılayamadığı AFA’nın belirli tarih taleplerinden kaynaklandı. Arjantin, maçı bir sonraki Dünya Kupası sonrasına ertelemek önerisinde bulundu, ancak Avrupa’daki yoğun maç programı bunu imkansız hale getirdi. Öte yandan, Arjantin’in Mart ayı sonlarında belirli bir tarihte oynanması konusundaki ısrarı, sıkışık bir uluslararası maç takvimi ile uğraşan UEFA yetkilileri için bardağı taşıran son damla oldu.
"Arjantin, maçı Dünya Kupası'ndan sonra oynamak için bir karşı öneride bulundu ancak İspanya'nın uygun tarihi olmadığı için bu seçenek de elendi. Son olarak, maçın 27 Mart'ta oynanacağına dair başlangıçta mutabık kalınan planın aksine, Arjantin sadece 31 Mart'ta oynayabileceğini açıkladı; ancak bu tarih de uygulanamaz olduğu ortaya çıktı. Sonuç olarak ve UEFA'nın üzüntüsüyle, bu yılki Finalissima iptal edildi." Arjantin, 2022'de Wembley'de İtalya'yı yenerek modern versiyonun ilk şampiyonluğunu kazanmıştı, ancak 2026'da unvanını savunma şansı bulamayacak.
