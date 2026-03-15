Lionel Messi ile Lamine Yamal arasındaki maç iptal oldu! UEFA’nın sunduğu çeşitli tekliflerin reddedilmesi üzerine Arjantin ile İspanya arasında 2026’da oynanacak Finalissima maçı iptal edildi

İspanya ile Arjantin arasında oynanacakFinalissima maçı, başlangıçta 27 Mart'ta Katar'da gerçekleştirilecekti. Ancak jeopolitik sorunlar nedeniyle maçın Orta Doğu'da oynanması imkansız hale geldi ve bu prestijli karşılaşma için yeni bir ev sahibi bulma çabaları başladı. "UEFA ve Katar'daki organizasyon yetkilileri arasında yapılan uzun görüşmelerin ardından, bugün yapılan açıklamada, bölgedeki mevcut siyasi durum nedeniyle, UEFA EURO 2024 şampiyonu İspanya ile CONMEBOL Copa America 2024 şampiyonu Arjantin arasındaki Finalissima'nın 27 Mart'ta Katar'da oynanamayacağı duyuruldu" denildi.

UEFA, bu gelişme karşısında büyük bir hayal kırıklığı duyduğunu ifade ederek, küresel bir gösteri için kaçırılan fırsatı vurguladı. Açıklamada şunlar da eklendi: "Koşullar ve zamanlamanın, takımların Katar'da bu prestijli ödül için yarışma şansını elinden alması, UEFA ve organizatörler için büyük bir hayal kırıklığı kaynağıdır. Katar, son teknoloji tesislerinde dünya çapında uluslararası etkinlikler düzenleme yeteneğini defalarca kanıtlamış bir ülkedir."