Lionel Messi için çift antrenman! Arjantinli efsane, 2026 Dünya Kupası'na nasıl hazırlanıyor? Rodrigo de Paul, Inter Miami'nin zorlu antrenman programının perde arkasını anlatıyor
Messi'nin fiziksel zirvesinin ardındaki sır
Dünya futbolunda kazanılabilecek tüm önemli kupaları çoktan kazanmış olmasına rağmen, Messi'nin perde arkasında her zamankinden daha sıkı çalıştığı bildiriliyor.
De Paul'a göre, Inter Miami kaptanı, kulüpteki standart antrenmanlarının yanı sıra günlük rutinine çift antrenman seansı eklemiş.
Lo del Pollo'ya verdiği röportajda De Paul, bu özel fitness planının birkaç aydır uygulandığını açıkladı. Orta saha oyuncusu, "İki ila üç ay önce, kulüpte yaptıklarımızın ötesinde bir antrenman planı hazırladık ve ikimiz de en iyi fiziksel forma ulaşmak için kendimizi paralıyoruz" dedi. "Kendimize çift vardiya önerdik, antrenörümüz de orada ve elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz."
Messi formunun zirvesinde
Messi, MLS 2026 sezonunda şu ana kadar Inter Miami formasıyla müthiş bir performans sergiliyor; 12 maçta 11 gol atarken 4 asist de yaptı. 38 yaşındaki oyuncu, Herons’un son maçında bir kez daha kahraman oldu; Cincinnati’yi 5-3 yendikleri heyecan verici karşılaşmada iki gol atarak takımını Doğu Konferansı sıralamasında üçüncü sıraya yükseltti.
De Paul zihinsel mücadelelerini anlatıyor
Elit futbolun fiziksel zorluklarının ötesinde, De Paul aynı zamanda tanınmış bir sporcu olarak karşılaştığı kişisel zorluklara da değindi. Neşeli kişiliği ve kızı Francesca ile birlikte yaptığı TikTok danslarıyla tanınan orta saha oyuncusu, önemli duygusal dalgalanmalar yaşadığını itiraf etti.
"Benim hayatım inişler ve çıkışlarla dolu," diye itiraf etti. "Çok fazla kötü anım oluyor. Düşüşe geçtiğimde, tamamen dibe vuruyorum. Ben gri veya ılık bir tip değilim."
Arjantin ve Messi için bundan sonra ne olacak?
De Paul, Arjantin'in Cezayir, Avusturya ve Ürdün ile birlikte J Grubu'nda mücadele edeceği 2026 Dünya Kupası'nda Messi'nin kadrosuna katılmayı umuyor. Turnuva başlamadan önce Lionel Scaloni'nin takımı, dördüncü Dünya Kupası şampiyonluğu yolunda hazırlık amacıyla Honduras ve İzlanda ile iki hazırlık maçı oynayacak.
Messi için odak noktası tamamen mevcut kadro. Özel bir antrenör ve De Paul ile birlikte sıkı bir program uygulayan Arjantinli efsane, turnuva ABD, Meksika ve Kanada'da başladığında fiziksel kondisyonunun eşsiz teknik yetenekleriyle uyumlu olmasını sağlamak için elinden gelen her şeyi yapıyor.